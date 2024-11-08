Тур: 14. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
2:1
Конец матча
0'
1:0
2' Гол в свои воротаМохаммед Азиз
23' Желтая карточкаРэмекерс Тун
2:0
54' ГолФеррари Андрес
2:1
74' ГолРаман Бенито
77' Желтая карточкаМарса Хосе
83' Желтая карточкаПатрис Луи
90' Желтая карточкаКокубо Лео
90'+6
Ход матча
2'
1:0
23'
54'
74'
2:1
77'
83'
90'
90'
16
Кокубо
Лео
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
14
Дюмон
Оливье
77
Флюке
Патрик
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
19 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
39 Mats Kuipers
-
-
-
-
-
53 Adam Nhaili
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Раман БенитоНападающий
-
26 Noah Makanza
-
36 Elton Yeboah
-
33 Lukas Baert
-
Главный тренер: Хаси Бесник
История личных встреч
Сент-Трейден
Мехелен
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
52.2%
8.7%
39.1%
12 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.92
0.82
Среднее время на гол
46
110
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.17
Среднее время на гол
66
77
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.65
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бертаччини Адриано
|8 (1)
|0.57
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.21
|Феррари Андрес
|2
|0.14
|Ито Рётаро
|1
|0.07
|Огава Рёя
|1
|0.07
|Браими Билаль
|1
|0.07
|Танигути Сёго
|1
|0.07
|Дюмон Оливье
|1
|0.07
|Патрис Луи
|0
|0
|Ямамото Рихито
|0
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|0
|0
|Rein Van Helden
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|4
|0.29
|Флюке Патрик
|3 (1)
|0.21
|Лаубербах Лион
|3
|0.21
|Раман Бенито
|3
|0.21
|Фулон Дам
|2
|0.14
|Схоофс Роб
|2
|0.14
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.14
|Ван ден Эйнден Бас
|2
|0.14
|Бафдили Билал
|2
|0.14
|Rafik Belghali
|1
|0.07
|Носа Даль Петтер
|1
|0.07
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.07
|Туба Ахмед
|1
|0.07
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|4
|0
|Браими Билаль
|2
|1
|Бертаччини Адриано
|3
|0
|Патрис Луи
|3
|0
|Танигути Сёго
|1
|1
|Дельпупо Исаяс
|1
|1
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Годо Бруно
|1
|0
|Огава Рёя
|1
|0
|Кокубо Лео
|1
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
|Фелис Маццу
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|6
|0
|Марса Хосе
|3
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Мрабти Керим
|2
|0
|Туба Ахмед
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Рэмекерс Тун
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Мехелен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
4
Сент-Трейден
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Мехелен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
4
15
Сент-Трейден
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Мехелен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
43%
76-90
Забито
8
18
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
6
33%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
6
40%
5
45%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Забито
18
29
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
11%
2
7%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
4
22%
7
24%
46-60
3
17%
3
10%
61-75
4
22%
10
34%
76-90
Пропущено
26
18
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
12%
2
11%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
8
31%
6
33%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
4
15%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стандард - Сент-Трейден 2:1 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Генк - Сент-Трейден 3:2
Сент-Трейден - Гент 1:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2
Мехелен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Мехелен - Ла Лувьер 3:1 Дендер - Мехелен 2:5 Мехелен - Кортрейк 3:0
Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3
Результаты матчей
Сент-Трейден
Мехелен
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
68
68
212
410
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|7 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|5