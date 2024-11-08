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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Сент-Трейден
2:1
Конец матча
Мехелен
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Мохаммед Азиз
23' Желтая карточка
Рэмекерс Тун
2:0
54' Гол
Феррари Андрес
2:1
74' Гол
Раман Бенито
77' Желтая карточка
Марса Хосе
83' Желтая карточка
Патрис Луи
90' Желтая карточка
Кокубо Лео
90'+6
16
Кокубо
Лео
20
Rein
Van
Helden
5
Танигути
Сёго
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
2
Огава
Рёя
8
Фуджита
Джоэл
Чима
14
Дюмон
Оливье
7
Браими
Билаль
91
Бертаччини
Адриано
9
Феррари
Андрес
1
Де
Волф
Ортвин
4
Рэмекерс
Тун
6
Туба
Ахмед
3
Марса
Хосе
77
Флюке
Патрик
23
Фулон
Дам
32
Мохаммед
Азиз
16
Схоофс
Роб
35
Бафдили
Билал
19
Мрабти
Керим
20
Лаубербах
Лион
Сент-Трейден
3-4-2-1
Мехелен
3-4-2-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Мехелен

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

23 матча

52.2%
8.7%
39.1%
12 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:3
ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
7:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:1
К
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
0:3
ЛП
3:0

Голы

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.92
0.82

Среднее время на гол

46
110

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.17

Среднее время на гол

66
77

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.65
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертаччини Адриано 8 (1) 0.57
Kahveh Zahiroleslam 3 0.21
Феррари Андрес 2 0.14
Ито Рётаро 1 0.07
Огава Рёя 1 0.07
Браими Билаль 1 0.07
Танигути Сёго 1 0.07
Дюмон Оливье 1 0.07
Патрис Луи 0 0
Ямамото Рихито 0 0
Фуджита Джоэл Чима 0 0
Rein Van Helden 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 4 0.29
Флюке Патрик 3 (1) 0.21
Лаубербах Лион 3 0.21
Раман Бенито 3 0.21
Фулон Дам 2 0.14
Схоофс Роб 2 0.14
Мрабти Керим 2 (1) 0.14
Ван ден Эйнден Бас 2 0.14
Бафдили Билал 2 0.14
Rafik Belghali 1 0.07
Носа Даль Петтер 1 0.07
Хайреманс Джеффри 1 0.07
Туба Ахмед 1 0.07

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 4 0
Браими Билаль 2 1
Бертаччини Адриано 3 0
Патрис Луи 3 0
Танигути Сёго 1 1
Дельпупо Исаяс 1 1
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Jo Coppens 1 0
Годо Бруно 1 0
Огава Рёя 1 0
Кокубо Лео 1 0
Фуджита Джоэл Чима 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
Фелис Маццу 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 6 0
Марса Хосе 3 0
Ван Клеемпут Жюль 1 1
Схоофс Роб 2 0
Мрабти Керим 2 0
Туба Ахмед 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Фулон Дам 2 0
Рэмекерс Тун 2 0
Бафдили Билал 2 0
Бесник Хаши 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Флюке Патрик 1 0
Конате Мори 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Elton Yeboah 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Мехелен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
4
Сент-Трейден
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Мехелен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

4
15
Сент-Трейден
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Мехелен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
43%
76-90

Забито

8
18
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
6
33%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
6
40%
5
45%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Забито

18
29
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
11%
2
7%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
4
22%
7
24%
46-60
3
17%
3
10%
61-75
4
22%
10
34%
76-90

Пропущено

26
18
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
12%
2
11%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
8
31%
6
33%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
4
15%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стандард - Сент-Трейден 2:1 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Генк - Сент-Трейден 3:2
Сент-Трейден - Гент 1:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2
Мехелен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Мехелен - Ла Лувьер 3:1 Дендер - Мехелен 2:5 Мехелен - Кортрейк 3:0
Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3

Результаты матчей

Сент-Трейден
Мехелен

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
6
8
2
12
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
4.
Антверпен
 12 6 2 4 24 - 10 20
5.
Андерлехт
 13 5 5 3 19 - 12 20
6.
Гент
 13 5 4 4 18 - 12 19
7.
Вестерло
 13 5 3 5 23 - 22 18
8.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
9.
Сент-Трейден
 14 4 5 5 20 - 24 17
10.
Дендер
 13 4 4 5 16 - 22 16
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 3 7 3 13 - 12 16
12.
Серкль Брюгге
 13 4 3 6 16 - 21 15
13.
АХ Лёвен
 13 3 6 4 13 - 17 15
14.
Спортинг Шарлеруа
 13 4 2 7 13 - 16 14
15.
Кортрейк
 13 4 2 7 9 - 23 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 12 1 3 8 10 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
4.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
5.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
6.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Серкль Брюгге
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
11.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
12.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
13.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 1 2 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
4.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Антверпен
 6 2 2 2 5 - 6 8
6.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
13.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (3)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 7 (1)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Антверпен Ayrton Costa 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Рэмекерс Тун получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Танигути Сёго уходит с поля. Белаид Зинеддин выходит вместо него
    • 2'
      Г О О О О Л - Мохаммед Азиз уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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