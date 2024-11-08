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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Лечче
0:1
Второй тайм: 58'
Эмполи
0'
0:1
33' Гол
Пеллегри Пьетро
45' Желтая карточка
Какаче Либерато
52' Желтая карточка
Пеллегри Пьетро

Ход матча

20'
Пьеротти Сантьяго
Банда Ламек
 
33'
0:1
Пеллегри Пьетро
(Какаче Либерато)
45'
 
Какаче Либерато
52'
 
Пеллегри Пьетро

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 205 Количество передач 193
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 125
Лечче 36% (45)
X 48% (60)
Эмполи 16% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
12
Гильберт
Фредерик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
10
Уден
Реми
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
13
Доргу
Патрик
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
6
Хендерсон
Лиам
32
Хаас
Николас
93
Мале
Юссеф
13
Какаче
Либерато
29
Коломбо
Лоренцо
9
Пеллегри
Пьетро
Лечче
4-3-3
Эмполи
3-5-2

История личных встреч

Лечче
Эмполи

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СB
2:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.17
Доргу Патрик 2 0.17
Рамадани Юльбер 0 0
Банда Ламек 0 0
Гаспар Киалонга 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.17
Гьяси Эммануэль 2 0.17
Пеллегри Пьетро 2 0.17
Эспозито Себастьяно 2 0.17
Пеццелла Джузеппе 0 0
Какаче Либерато 0 0
Анджорин Фаустино 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильберт Фредерик 1 1
Галло Антонино 1 1
Доргу Патрик 1 1
Ребич Анте 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Рафья Хамза 2 0
Гаспар Киалонга 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Пельмар Анди 1 0
Пьеротти Сантьяго 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтазар 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какаче Либерато 4 0
Грасси Альберто 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Гьяси Эммануэль 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Васкес Дэвис 2 0
Гогличидзе Саба 0 1
Хендерсон Лиам 1 0
Хаас Николас 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Фаццини Якопо 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Лечче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

0
1
Лечче
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Эмполи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
3
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

20
10
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
5%
1
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
7
35%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
6
30%
2
20%
61-75
3
15%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Болонья - Лечче 1:0 Лечче - Верона 1:0 Наполи - Лечче 1:0 Лечче - Фиорентина 0:6
Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2
Эмполи
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эмполи - Комо 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Парма - Эмполи 1:1 Эмполи - Наполи 0:1
Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1

Результаты матчей

Лечче
Эмполи

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
6 раз 100%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Лечче
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
8
0.5
Больше Меньше
6
5
1
10
1.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
5.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
6.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Эмполи
 1:0 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
9.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
10.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
11.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
15.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
16.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
17.
Парма
 Заявка 11 1 6 4 14 - 17 9
18.
Венеция
 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
19.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
20.
Лечче
 0:1 Заявка 12 2 2 8 4 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
13.
Лечче
 0:1 Заявка 6 2 1 3 4 - 13 7
14.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15.
Эмполи
 1:0 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Эмполи
 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
12.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
16.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 0:1 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Эмполи пытается что-то создать.
  • 58'
    Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 57'
    Коломбо Лоренцо пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем
  • 57'
    Эмполи пытается что-то создать.
  • 57'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 56'
    Уден Реми из команды Лечче разыграл угловой с правого угла.
  • 56'
    Крстович Никола нанес удар головой, но Дэвис Васкес спокойно отбил мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 51'
      Крстович Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 51'
      Исмайли Ардиан из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Хамза Рафья из команды Лечче разыграл угловой с левого угла.
    • 51'
      Исмайли Ардиан успешно блокирует удар.
    • 51'
      Крстович Никола из команды Лечче нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 50'
      Уден Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Уден Реми из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Лечче пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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    Прогнозы 125
    Лечче 36% (45)
    X 48% (60)
    Эмполи 16% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Эмполи
    2.95
    3.00
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    4.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:1 Эмполи

    Исход игры
    Лечче
    36% (45)
    Ничья
    48% (60)
    Эмполи
    16% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    14.29% (16)
    Меньше
    85.71% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.8% (56)
    1:0 Лечче
    21.6% (27)
    2:1 Лечче
    8% (10)
    0:1 Эмполи
    8% (10)
    1:2 Эмполи
    2.4% (3)
    1:3 Эмполи
    1.6% (2)
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