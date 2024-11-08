Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Патрик Доргу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Эмполи имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Уден Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Уден Реми из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Пеллегри Пьетро наказан за толчок Хамза Рафья

46' Удар от ворот произведет Эмполи

46' Пьеротти Сантьяго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Какаче Либерато получил желтую карточку от судьи

44' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Эмполи

43' Рамадани Юльбер не смог попасть в створ ударом издали

41' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Команда Эмполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О Л - Пеллегри Пьетро из команды Эмполи правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

33' Какаче Либерато создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Пеллегри Пьетро пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

30' Удар от ворот произведет Эмполи

30' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Эмполи

26' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Какаче Либерато нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

21' Гьяси Эммануэль из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Ламек Банда получил травму и заменен. Пьеротти Сантьяго выходит на поле.

20' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

18' Ламек Банда на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Уден Реми из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Хамза Рафья наказан за толчок Хендерсон Лиам

10' Удар от ворот произведет Эмполи

9' Удар от ворот произведет Лечче

8' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Какаче Либерато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Эмполи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лечче начинает с центра поля