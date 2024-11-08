Тур: 12. Стадион: Виа дель Маре. Зрители: 23907 Главный судья: Сакки Хуан
0'
0:1
33' ГолПеллегри Пьетро
45' Желтая карточкаКакаче Либерато
52' Желтая карточкаПеллегри Пьетро
1:1
77' ГолПьеротти Сантьяго
84' Желтая карточкаХендерсон Лиам
90'+6
Ход матча
33'
45'
52'
77'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 24
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
446 Количество передач 318
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Уден
Реми
13
Доргу
Патрик
22
Банда
Ламек
23
Васкес
Дэвис
21
Вити
Маттиа
32
Хаас
Николас
93
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Доргу ПатрикНападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жан ГабиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
23 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
93 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Эмполи
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.17
|Доргу Патрик
|2
|0.17
|Пьеротти Сантьяго
|1
|0.08
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
|Гаспар Киалонга
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|2 (1)
|0.17
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.17
|Пеллегри Пьетро
|2
|0.17
|Эспозито Себастьяно
|2
|0.17
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Какаче Либерато
|0
|0
|Анджорин Фаустино
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильберт Фредерик
|1
|1
|Галло Антонино
|1
|1
|Доргу Патрик
|1
|1
|Ребич Анте
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Гаспар Киалонга
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Пьеротти Сантьяго
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Пьерре Бальтазар
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какаче Либерато
|4
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Пеллегри Пьетро
|3
|0
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Васкес Дэвис
|2
|0
|Гогличидзе Саба
|0
|1
|Хаас Николас
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Лечче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
0
1
Лечче
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Эмполи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
4
57%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
21
11
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
5%
1
9%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
8
38%
2
18%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
6
29%
2
18%
61-75
3
14%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Болонья - Лечче 1:0 Лечче - Верона 1:0 Наполи - Лечче 1:0 Лечче - Фиорентина 0:6
Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2
Эмполи
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эмполи - Комо 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Парма - Эмполи 1:1 Эмполи - Наполи 0:1
Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1
Результаты матчей
Лечче
Эмполи
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
6 раз 100%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Лечче
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
75
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 13
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|6.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|19 - 7
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 24
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 22
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
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|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 1:1 Эмполи
Исход игры
Лечче
36% (45)
Ничья
48% (60)
Эмполи
16% (20)
Тотал 2.5
Больше
14.29% (16)
Меньше
85.71% (96)
Обе команды забьют
Да
64.29% (72)
Нет
35.71% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.8% (56)
1:0 Лечче
21.6% (27)
2:1 Лечче
8% (10)
0:1 Эмполи
8% (10)
1:2 Эмполи
2.4% (3)
1:3 Эмполи
1.6% (2)
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