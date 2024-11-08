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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 23907 Главный судья: Сакки Хуан
Лечче
1:1
Конец матча
Эмполи
0'
0:1
33' Гол
Пеллегри Пьетро
45' Желтая карточка
Какаче Либерато
52' Желтая карточка
Пеллегри Пьетро
1:1
77' Гол
Пьеротти Сантьяго
84' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
90'+6

Ход матча

20'
Пьеротти Сантьяго
Банда Ламек
 
33'
0:1
Пеллегри Пьетро
(Какаче Либерато)
45'
 
Какаче Либерато
52'
 
Пеллегри Пьетро
60'
Сансоне Никола
Рамадани Юльбер
 
60'
Кулибали Лассана
Уден Реми
 
61'
 
Де Шильо Маттиа
Гогличидзе Саба
68'
 
Сольбаккен Ола
Пеллегри Пьетро
77'
Пьеротти Сантьяго
(Галло Антонино)
1:1
78'
Ребич Анте
Гильберт Фредерик
 
80'
 
Эконг Эммануэль
Мале Юссеф
80'
 
Самбья Саломон
Какаче Либерато
84'
 
Хендерсон Лиам

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 24
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 446 Количество передач 318
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 125
Лечче 36% (45)
X 48% (60)
Эмполи 16% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
12
Гильберт
Фредерик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
10
Уден
Реми
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
13
Доргу
Патрик
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
6
Хендерсон
Лиам
32
Хаас
Николас
93
Мале
Юссеф
13
Какаче
Либерато
29
Коломбо
Лоренцо
9
Пеллегри
Пьетро
Лечче
4-3-3
Эмполи
3-5-2

История личных встреч

Лечче
Эмполи

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СB
2:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.17
Доргу Патрик 2 0.17
Пьеротти Сантьяго 1 0.08
Рамадани Юльбер 0 0
Галло Антонино 0 0
Банда Ламек 0 0
Гаспар Киалонга 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.17
Гьяси Эммануэль 2 0.17
Пеллегри Пьетро 2 0.17
Эспозито Себастьяно 2 0.17
Пеццелла Джузеппе 0 0
Какаче Либерато 0 0
Анджорин Фаустино 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильберт Фредерик 1 1
Галло Антонино 1 1
Доргу Патрик 1 1
Ребич Анте 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Рафья Хамза 2 0
Гаспар Киалонга 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Пельмар Анди 1 0
Пьеротти Сантьяго 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтазар 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какаче Либерато 4 0
Грасси Альберто 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Хендерсон Лиам 2 0
Гьяси Эммануэль 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Васкес Дэвис 2 0
Гогличидзе Саба 0 1
Хаас Николас 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Фаццини Якопо 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Лечче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

0
1
Лечче
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Эмполи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
4
57%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

21
11
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
5%
1
9%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
8
38%
2
18%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
6
29%
2
18%
61-75
3
14%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Болонья - Лечче 1:0 Лечче - Верона 1:0 Наполи - Лечче 1:0 Лечче - Фиорентина 0:6
Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2
Эмполи
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эмполи - Комо 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Парма - Эмполи 1:1 Эмполи - Наполи 0:1
Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1

Результаты матчей

Лечче
Эмполи

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 100%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Лечче
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
7
5
1
11
1.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
5.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
6.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
15.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
16.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
17.
Парма
 Заявка 11 1 6 4 14 - 17 9
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Венеция
 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
20.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
12.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
16.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
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Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 23907 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Лечче: 58%, Эмполи: 42%.
  • 96'
    Баскиротто Федерико из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Самбья Саломон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Контроль мяча: Лечче: 58%, Эмполи: 42%.
  • 95'
    Гаспар Киалонга успешно блокирует удар.
  • 95'
    Коломбо Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Эмполи пытается что-то создать.
  • 94'
    Эмполи начинает контратаку
  • 93'
    Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Васкес Дэвис из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Лечче 36% (45)
    X 48% (60)
    Эмполи 16% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 1:1 Эмполи

    Исход игры
    Лечче
    36% (45)
    Ничья
    48% (60)
    Эмполи
    16% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    14.29% (16)
    Меньше
    85.71% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.8% (56)
    1:0 Лечче
    21.6% (27)
    2:1 Лечче
    8% (10)
    0:1 Эмполи
    8% (10)
    1:2 Эмполи
    2.4% (3)
    1:3 Эмполи
    1.6% (2)
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