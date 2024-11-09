Тур: 12. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе.
0'
20' Желтая карточкаЛакенмахер Финн-Лука
0:1
21' ГолНидерлехнер Флориан
23' Желтая карточкаКенни Джонджо
29' Желтая карточкаЛопес Серхио
37' Желтая карточкаKai Klefisch
Ход матча
21'
23'
29'
37'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
17
Kai
Klefisch
20
Дардаи
Палко
10
Маза
Ибрагим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дардаи ПалкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шулер ЛукаНападающий
-
43 Tim Goller
-
-
21 Boris Lum
-
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Дармштадт
Герта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1.5
2.67
Среднее время на гол
60
33
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
0.6
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
45
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|8
|0.67
|Хорнби Фрэйзер
|4 (1)
|0.33
|Лопес Серхио
|3
|0.25
|Фёрстер Филипп
|2
|0.17
|Вукотич Александар
|2
|0.17
|Лакенмахер Финн-Лука
|1
|0.08
|Kai Klefisch
|1
|0.08
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.08
|Корредо Килиан
|1
|0.08
|Кемпе Тобиас
|0
|0
|Марсейлер Лука
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|4 (1)
|0.33
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.33
|Маза Ибрагим
|3 (1)
|0.25
|Шерхант Дерри
|2
|0.17
|Шулер Лука
|2
|0.17
|Кенни Джонджо
|1
|0.08
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0.08
|Дардаи Палко
|1
|0.08
|Превляк Смаил
|1 (1)
|0.08
|Демме Диего
|0
|0
|Сесса Кевин
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Гехтер Линус
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|5
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Марсейлер Лука
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
|Лакенмахер Финн-Лука
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Корредо Килиан
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|0
|Дардаи Мартон
|5
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Ляйстнер Тони
|3
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Гехтер Линус
|2
|0
|Шерхант Дерри
|2
|0
|Маза Ибрагим
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Boris Lum
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
5
3
Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Герта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
13
4
Дармштадт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Герта
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
18
7
Голы по времени матча
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
20%
2
17%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
4
57%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
4
29%
2
33%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
21%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Забито
24
18
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
4
17%
2
11%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
5
21%
5
28%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
5
21%
5
28%
76-90
Пропущено
21
18
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
3
17%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
3
14%
7
39%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
6
29%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1
Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8
Герта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Герта - Кёльн 0:1 Герта - Хайденхайм 2:1 Карлсруэ - Герта 1:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:1
Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1
Результаты матчей
Дармштадт
Герта
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
5
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
32
23
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
47
65
47
38
38
110
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|2.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|3.
|11
|5
|5
|1
|18 - 13
|20
|4.
|1:0
|12
|6
|2
|4
|20 - 17
|20
|5.
|11
|5
|4
|2
|22 - 19
|19
|6.
|12
|5
|4
|3
|26 - 17
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|8.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|20 - 17
|18
|9.
|12
|4
|5
|3
|20 - 18
|17
|10.
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|11.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|23 - 20
|16
|12.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|18 - 22
|14
|13.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|23 - 23
|13
|14.
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|16.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|17.
|11
|2
|3
|6
|19 - 24
|9
|18.
|11
|2
|1
|8
|5 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|14 - 12
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|14 - 10
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|2 - 10
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|12 - 10
|6
|11.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|0:0
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|17.
|5
|1
|1
|3
|14 - 15
|4
|18.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|8.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|14 - 14
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|18.
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|8 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5