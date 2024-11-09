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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Дармштадт
0:1
Первый тайм: 38'
Герта
0'
20' Желтая карточка
Лакенмахер Финн-Лука
0:1
21' Гол
Нидерлехнер Флориан
23' Желтая карточка
Кенни Джонджо
29' Желтая карточка
Лопес Серхио
37' Желтая карточка
Kai Klefisch

Ход матча

20'
Лакенмахер Финн-Лука
 
21'
0:1
Нидерлехнер Флориан
(Шерхант Дерри)
23'
 
Кенни Джонджо
29'
Лопес Серхио
 
37'
Kai Klefisch
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Герта
2.20
3.90
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Все Коэффициенты
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
15
Нюрнбергер
Фабиан
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
18
Фёрстер
Филипп
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
19
Лакенмахер
Финн-Лука
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
41
Клеменс
Паскаль
42
Зефёйк
Дейовайсио
20
Дардаи
Палко
8
Сесса
Кевин
24
Торстейнссон
Йон
27
Кюизанс
Микаэль
10
Маза
Ибрагим
7
Нидерлехнер
Флориан
39
Шерхант
Дерри
Дармштадт
4-3-1-2
Герта
3-3-2-2

История личных встреч

Дармштадт
Герта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

К
0:2
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:4

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1.5
2.67

Среднее время на гол

60
33

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.6
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
45

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 8 0.67
Хорнби Фрэйзер 4 (1) 0.33
Лопес Серхио 3 0.25
Фёрстер Филипп 2 0.17
Вукотич Александар 2 0.17
Лакенмахер Финн-Лука 1 0.08
Kai Klefisch 1 0.08
Вильхельмссон Оскар 1 0.08
Корредо Килиан 1 0.08
Кемпе Тобиас 0 0
Марсейлер Лука 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 4 (1) 0.33
Нидерлехнер Флориан 4 0.33
Маза Ибрагим 3 (1) 0.25
Шерхант Дерри 2 0.17
Шулер Лука 2 0.17
Кенни Джонджо 1 0.08
Зефёйк Дейовайсио 1 0.08
Дардаи Палко 1 0.08
Превляк Смаил 1 (1) 0.08
Демме Диего 0 0
Сесса Кевин 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 5 0
Кемпе Тобиас 2 0
Лопес Серхио 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Kai Klefisch 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Бадер Маттиас 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Лидберг Исак 1 0
Марсейлер Лука 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Лакенмахер Финн-Лука 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Корредо Килиан 1 0
Флориан Кофельдт 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 5 0
Дардаи Мартон 5 0
Клеменс Паскаль 4 0
Ляйстнер Тони 3 0
Кенни Джонджо 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Шулер Лука 2 0
Гехтер Линус 2 0
Шерхант Дерри 2 0
Маза Ибрагим 2 0
Филь Кристиан 1 0
Демме Диего 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Превляк Смаил 1 0
Сесса Кевин 1 0
Карбовник Михал 1 0
Boris Lum 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

5
3
Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Герта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

13
4
Дармштадт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Герта
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

18
7

Голы по времени матча

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
20%
2
17%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
4
57%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
4
29%
2
33%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
21%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Забито

24
18
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
4
17%
2
11%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
5
21%
5
28%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
5
21%
5
28%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
3
17%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
3
14%
7
39%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
6
29%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1
Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8
Герта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Герта - Кёльн 0:1 Герта - Хайденхайм 2:1 Карлсруэ - Герта 1:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:1
Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1

Результаты матчей

Дармштадт
Герта

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
5
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1
3
2
2.5
2
3
2
3
3.5
1
4
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
6
5
4
7
2.5
3
8
3
8
3.5
1
10
3
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 11 5 5 1 18 - 13 20
4.
Герта
 1:0 12 6 2 4 20 - 17 20
5.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
6.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
7.
Нюрнберг
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Магдебург
 0:0 12 4 6 2 20 - 17 18
9.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
10.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
11.
Кёльн
 0:0 12 4 4 4 23 - 20 16
12.
Гройтер Фюрт
 0:0 12 3 5 4 18 - 22 14
13.
Дармштадт
 0:1 12 3 4 5 23 - 23 13
14.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
16.
Ульм 1846
 0:0 12 2 4 6 10 - 13 10
17.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 0:0 7 2 2 3 14 - 10 8
9.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
11.
Герта
 1:0 6 2 0 4 7 - 10 6
12.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
13.
Дармштадт
 0:1 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 0:0 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Магдебург
 0:0 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
18.
Ульм 1846
 0:0 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Герта
 1:0 6 4 2 0 13 - 7 14
3.
Магдебург
 0:0 6 4 1 1 14 - 8 13
4.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Гройтер Фюрт
 0:0 6 2 3 1 12 - 9 9
6.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
8.
Кёльн
 0:0 5 2 2 1 9 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 0:1 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 0:0 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 8 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Герта
2.20
3.90
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3.75
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