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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Дармштадт
3:1
Конец матча
Герта
0'
20' Желтая карточка
Лакенмахер Финн-Лука
0:1
21' Гол
Нидерлехнер Флориан
23' Желтая карточка
Кенни Джонджо
29' Желтая карточка
Лопес Серхио
37' Желтая карточка
Kai Klefisch
44' Желтая карточка
Маза Ибрагим
1:1
45' Гол
Фёрстер Филипп
50' Желтая карточка
Нюрнбергер Фабиан
52' Желтая карточка
Вукотич Александар
2:1
65' Гол
Лидберг Исак
3:1
81' Гол
Мюллер Андреас
87' Желтая карточка
Кюизанс Микаэль
90'+4

Ход матча

20'
Лакенмахер Финн-Лука
 
21'
0:1
Нидерлехнер Флориан
(Шерхант Дерри)
23'
 
Кенни Джонджо
29'
Лопес Серхио
 
37'
Kai Klefisch
 
44'
 
Маза Ибрагим
45'
Фёрстер Филипп
1:1
50'
Нюрнбергер Фабиан
 
52'
Вукотич Александар
 
59'
Буэно Гильермо
Нюрнбергер Фабиан
 
59'
Вильхельмссон Оскар
Лакенмахер Финн-Лука
 
65'
Лидберг Исак
(Буэно Гильермо)
2:1
69'
 
Marten Winkler
Торстейнссон Йон
69'
 
Шулер Лука
Нидерлехнер Флориан
75'
Папела Мервиль
Фёрстер Филипп
 
81'
Мюллер Андреас
(Ридель Клеменс)
3:1
82'
 
Превляк Смаил
Дардаи Палко
87'
 
Кюизанс Микаэль
87'
Марсейлер Лука
Лидберг Исак
 
88'
Маглица Матей
Kai Klefisch
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 503 Количество передач 473
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
15
Нюрнбергер
Фабиан
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
18
Фёрстер
Филипп
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
19
Лакенмахер
Финн-Лука
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
41
Клеменс
Паскаль
42
Зефёйк
Дейовайсио
20
Дардаи
Палко
8
Сесса
Кевин
24
Торстейнссон
Йон
27
Кюизанс
Микаэль
10
Маза
Ибрагим
7
Нидерлехнер
Флориан
39
Шерхант
Дерри
Дармштадт
4-3-1-2
Герта
3-3-2-2

История личных встреч

Дармштадт
Герта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

К
0:2
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:4

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1.5
2.67

Среднее время на гол

60
33

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.6
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
45

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 9 0.75
Хорнби Фрэйзер 4 (1) 0.33
Фёрстер Филипп 3 0.25
Лопес Серхио 3 0.25
Вукотич Александар 2 0.17
Лакенмахер Финн-Лука 1 0.08
Kai Klefisch 1 0.08
Вильхельмссон Оскар 1 0.08
Корредо Килиан 1 0.08
Мюллер Андреас 1 0.08
Кемпе Тобиас 0 0
Марсейлер Лука 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0
Ридель Клеменс 0 0
Буэно Гильермо 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 4 (1) 0.33
Нидерлехнер Флориан 4 0.33
Маза Ибрагим 3 (1) 0.25
Шерхант Дерри 2 0.17
Шулер Лука 2 0.17
Кенни Джонджо 1 0.08
Зефёйк Дейовайсио 1 0.08
Дардаи Палко 1 0.08
Превляк Смаил 1 (1) 0.08
Демме Диего 0 0
Сесса Кевин 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 6 0
Нюрнбергер Фабиан 3 0
Kai Klefisch 3 0
Кемпе Тобиас 2 0
Лопес Серхио 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Бадер Маттиас 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Лидберг Исак 1 0
Марсейлер Лука 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Лакенмахер Финн-Лука 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Корредо Килиан 1 0
Флориан Кофельдт 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 5 0
Дардаи Мартон 5 0
Клеменс Паскаль 4 0
Ляйстнер Тони 3 0
Маза Ибрагим 3 0
Кенни Джонджо 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Шулер Лука 2 0
Гехтер Линус 2 0
Шерхант Дерри 2 0
Филь Кристиан 1 0
Демме Диего 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Превляк Смаил 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Сесса Кевин 1 0
Карбовник Михал 1 0
Boris Lum 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
4
Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Герта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

13
4
Дармштадт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Герта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

18
8

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
1
13%
5
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
4
29%
2
33%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
21%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Забито

27
19
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
4
15%
2
11%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
5
19%
5
26%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
6
22%
5
26%
76-90

Пропущено

22
21
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
14%
3
14%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
3
14%
8
38%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
6
27%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1
Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8
Герта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Герта - Кёльн 0:1 Герта - Хайденхайм 2:1 Карлсруэ - Герта 1:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:1
Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1

Результаты матчей

Дармштадт
Герта

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
5
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
2
3
2
2.5
2
4
2
3
3.5
1
5
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
6
6
5
7
2.5
3
9
3
9
3.5
1
11
3
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 11 5 5 1 18 - 13 20
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
5.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
6.
Нюрнберг
 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Кёльн
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
9.
Герта
 12 5 2 5 20 - 20 17
10.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
11.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
12.
Дармштадт
 12 4 4 4 26 - 23 16
13.
Гройтер Фюрт
 12 3 4 5 18 - 23 13
14.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
16.
Ульм 1846
 12 2 4 6 10 - 13 10
17.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
12.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Дармштадт Вукотич Александар 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Г О О О О Л - Торстейнссон Йон бьет в цель!
    • 50'
      Нюрнбергер Фабиан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - Фёрстер Филипп бьет в цель!
    • 44'
      Маза Ибрагим получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Кай Клефиш получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Лопес Серхио получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Кенни Джонджо получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Шерхант Дерри сделал результативную передачу.
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