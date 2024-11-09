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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Магдебург
0:0
Первый тайм: 38'
Ульм 1846
0'
22' Желтая карточка
Майер Филипп

Ход матча

22'
 
Майер Филипп

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Ульм 1846
1.97
4.05
3.95
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Все Коэффициенты
1
Райманн
Доминик
24
Югоне
Жан
16
Матисен
Маркус
15
Эбер
Даниэль
27
Хёршер
Филипп
25
Гнака
Силас
14
Abu-Bekir
El-Zein
2
Лорик
Самуэль
17
Нолленбергер
Александер
11
Эль-Ханкури
Мохамед
29
Livan
Burcu
1
Тиде
Никлас
4
Галь
Том
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
19
Майер
Жонатан
43
Рёш
Ромарио
26
Майер
Филипп
23
Брандт
Макс
16
Келлер
Аарон
30
Краттенмахер
Морис
33
Хигль
Феликс
Магдебург
3-4-3
Ульм 1846
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 5 (1) 0.42
Хёршер Филипп 3 0.25
Амаечи Ксавьер 2 0.17
Livan Burcu 2 0.17
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.08
Матисен Маркус 1 0.08
Нолленбергер Александер 1 0.08
Югоне Жан 1 0.08
Кремпицки Коннор 1 0.08
Гнака Силас 1 0.08
Лорик Самуэль 1 0.08
Михель Фалько 1 0.08
Мусонда Лубамба 0 0
Ито Тацуя 0 0
Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 4 (2) 0.33
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.08
Штромпф Филипп 1 0.08
Рёш Ромарио 1 0.08
Телалович Семир 1 0.08
Краттенмахер Морис 1 0.08
Келлер Аарон 1 0.08
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 5 1
Югоне Жан 4 0
Карс Мартейн 2 1
Гнака Силас 3 0
Ито Тацуя 3 0
Эбер Даниэль 3 0
Михель Фалько 1 1
Кремпицки Коннор 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Мусонда Лубамба 1 0
Нолленбергер Александер 1 0
Марушич Алекса 1 0
Хоти Анди 1 0
Livan Burcu 1 0
Кристиан Титц 1 0
Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брандт Макс 3 1
Майер Филипп 4 0
Штромпф Филипп 4 0
Рёш Ромарио 4 0
Хесса Деннис 3 0
Ортаг Кристиан 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Рёзер Лукас 1 0
Штолль Леннарт 1 0
Кольбе Никлас 1 0
Хигль Феликс 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Лаурин Ульрих 1 0
Краттенмахер Морис 1 0
Томас Вёрле 1 0

Результаты матчей

Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
1
Магдебург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Ульм 1846
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

13
3
Магдебург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Ульм 1846
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

19
4

Голы по времени матча

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
0
0%
7
88%
76-90

Забито

20
10
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
25%
1
10%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
2
20%
76-90

Пропущено

17
13
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
24%
1
8%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
1
6%
7
54%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1
Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0
Ульм 1846
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1
Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2

Результаты матчей

Магдебург
Ульм 1846

Точный счет

2:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:2
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Ульм 1846

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
8
3
1.5
2
9
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 11 5 5 1 18 - 13 20
4.
Герта
 1:0 12 6 2 4 20 - 17 20
5.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
6.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
7.
Нюрнберг
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Магдебург
 0:0 12 4 6 2 20 - 17 18
9.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
10.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
11.
Кёльн
 0:0 12 4 4 4 23 - 20 16
12.
Гройтер Фюрт
 0:0 12 3 5 4 18 - 22 14
13.
Дармштадт
 0:1 12 3 4 5 23 - 23 13
14.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
16.
Ульм 1846
 0:0 12 2 4 6 10 - 13 10
17.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 0:0 7 2 2 3 14 - 10 8
9.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
11.
Герта
 1:0 6 2 0 4 7 - 10 6
12.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
13.
Дармштадт
 0:1 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 0:0 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Магдебург
 0:0 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
18.
Ульм 1846
 0:0 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Герта
 1:0 6 4 2 0 13 - 7 14
3.
Магдебург
 0:0 6 4 1 1 14 - 8 13
4.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Гройтер Фюрт
 0:0 6 2 3 1 12 - 9 9
6.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
8.
Кёльн
 0:0 5 2 2 1 9 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 0:1 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 0:0 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 8 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Майер Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Ульм 1846
1.97
4.05
3.95
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Где смотреть матч Магдебург 0:0 Ульм 1846 онлайн

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Магдебург
Ульм 1846
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