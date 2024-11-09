Тур: 12. Стадион: МДСС-Арена.
Ход матча
22'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Livan
Burcu
4
Галь
Том
43
Рёш
Ромарио
26
Майер
Филипп
23
Брандт
Макс
16
Келлер
Аарон
33
Хигль
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югоне ЖанЗащитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Livan BurcuНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Галь ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Рёш РомариоЗащитник
-
26 Майер ФилиппПолузащитник
-
23 Брандт МаксПолузащитник
-
16 Келлер АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Хигль ФеликсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Вёрле
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|5 (1)
|0.42
|Хёршер Филипп
|3
|0.25
|Амаечи Ксавьер
|2
|0.17
|Livan Burcu
|2
|0.17
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.08
|Матисен Маркус
|1
|0.08
|Нолленбергер Александер
|1
|0.08
|Югоне Жан
|1
|0.08
|Кремпицки Коннор
|1
|0.08
|Гнака Силас
|1
|0.08
|Лорик Самуэль
|1
|0.08
|Михель Фалько
|1
|0.08
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|4 (2)
|0.33
|Райхерт Йоханнес
|1 (1)
|0.08
|Штромпф Филипп
|1
|0.08
|Рёш Ромарио
|1
|0.08
|Телалович Семир
|1
|0.08
|Краттенмахер Морис
|1
|0.08
|Келлер Аарон
|1
|0.08
|Хесса Деннис
|0
|0
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|5
|1
|Югоне Жан
|4
|0
|Карс Мартейн
|2
|1
|Гнака Силас
|3
|0
|Ито Тацуя
|3
|0
|Эбер Даниэль
|3
|0
|Михель Фалько
|1
|1
|Кремпицки Коннор
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Нолленбергер Александер
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
|Livan Burcu
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брандт Макс
|3
|1
|Майер Филипп
|4
|0
|Штромпф Филипп
|4
|0
|Рёш Ромарио
|4
|0
|Хесса Деннис
|3
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Рёзер Лукас
|1
|0
|Штолль Леннарт
|1
|0
|Кольбе Никлас
|1
|0
|Хигль Феликс
|1
|0
|Алльгайер Бастиан
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
|Краттенмахер Морис
|1
|0
|Томас Вёрле
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
1
Магдебург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Ульм 1846
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
13
3
Магдебург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Ульм 1846
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
19
4
Голы по времени матча
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
0
0%
7
88%
76-90
Забито
20
10
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
25%
1
10%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
2
20%
76-90
Пропущено
17
13
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
24%
1
8%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
1
6%
7
54%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1
Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0
Ульм 1846
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1
Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2
Результаты матчей
Магдебург
Ульм 1846
Точный счет
2:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:2
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Ульм 1846
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
14
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
83
29
29
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|2.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|3.
|11
|5
|5
|1
|18 - 13
|20
|4.
|1:0
|12
|6
|2
|4
|20 - 17
|20
|5.
|11
|5
|4
|2
|22 - 19
|19
|6.
|12
|5
|4
|3
|26 - 17
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|8.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|20 - 17
|18
|9.
|12
|4
|5
|3
|20 - 18
|17
|10.
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|11.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|23 - 20
|16
|12.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|18 - 22
|14
|13.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|23 - 23
|13
|14.
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|16.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|17.
|11
|2
|3
|6
|19 - 24
|9
|18.
|11
|2
|1
|8
|5 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|14 - 12
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|14 - 10
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|2 - 10
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|12 - 10
|6
|11.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|0:0
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|17.
|5
|1
|1
|3
|14 - 15
|4
|18.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|8.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|14 - 14
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|18.
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|8 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5