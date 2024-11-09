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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Магдебург
0:0
Конец матча
Ульм 1846
0'
22' Желтая карточка
Майер Филипп
52' Желтая карточка
Кольбе Никлас
57' Желтая карточка
Штромпф Филипп
59' Желтая карточка
Югоне Жан
86' Вторая желтая карточка
Штромпф Филипп
88' Желтая карточка
Амаечи Ксавьер
90'+4

Ход матча

22'
 
Майер Филипп
52'
 
Кольбе Никлас
57'
 
Штромпф Филипп
59'
Югоне Жан
 
63'
 
Хесса Деннис
Краттенмахер Морис
63'
 
Хюрюлайнен Лука
Майер Филипп
63'
Кремпицки Коннор
Abu-Bekir El-Zein
 
64'
Амаечи Ксавьер
Livan Burcu
 
64'
Ито Тацуя
Хёршер Филипп
 
76'
 
Телалович Семир
Келлер Аарон
76'
 
Рёзер Лукас
Хигль Феликс
81'
Тейшейра Брайан
Эль-Ханкури Мохамед
 
86'
 
Штромпф Филипп
88'
Марушич Алекса
Нолленбергер Александер
 
88'
Амаечи Ксавьер
 
89'
 
Алльгайер Бастиан
Телалович Семир

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 1
  • 14 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 406 Количество передач 240
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Райманн
Доминик
24
Югоне
Жан
16
Матисен
Маркус
15
Эбер
Даниэль
27
Хёршер
Филипп
25
Гнака
Силас
14
Abu-Bekir
El-Zein
2
Лорик
Самуэль
17
Нолленбергер
Александер
11
Эль-Ханкури
Мохамед
29
Livan
Burcu
1
Тиде
Никлас
4
Галь
Том
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
19
Майер
Жонатан
43
Рёш
Ромарио
26
Майер
Филипп
23
Брандт
Макс
16
Келлер
Аарон
30
Краттенмахер
Морис
33
Хигль
Феликс
Магдебург
3-4-3
Ульм 1846
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 5 (1) 0.42
Хёршер Филипп 3 0.25
Амаечи Ксавьер 2 0.17
Livan Burcu 2 0.17
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.08
Матисен Маркус 1 0.08
Нолленбергер Александер 1 0.08
Югоне Жан 1 0.08
Кремпицки Коннор 1 0.08
Гнака Силас 1 0.08
Лорик Самуэль 1 0.08
Михель Фалько 1 0.08
Мусонда Лубамба 0 0
Ито Тацуя 0 0
Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 4 (2) 0.33
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.08
Штромпф Филипп 1 0.08
Рёш Ромарио 1 0.08
Телалович Семир 1 0.08
Краттенмахер Морис 1 0.08
Келлер Аарон 1 0.08
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 5 1
Югоне Жан 5 0
Карс Мартейн 2 1
Гнака Силас 3 0
Ито Тацуя 3 0
Эбер Даниэль 3 0
Михель Фалько 1 1
Кремпицки Коннор 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Мусонда Лубамба 1 0
Нолленбергер Александер 1 0
Марушич Алекса 1 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Хоти Анди 1 0
Livan Burcu 1 0
Кристиан Титц 1 0
Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штромпф Филипп 5 1
Брандт Макс 3 1
Майер Филипп 4 0
Рёш Ромарио 4 0
Хесса Деннис 3 0
Ортаг Кристиан 2 0
Кольбе Никлас 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Рёзер Лукас 1 0
Штолль Леннарт 1 0
Хигль Феликс 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Лаурин Ульрих 1 0
Краттенмахер Морис 1 0
Томас Вёрле 1 0

Результаты матчей

Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
1
Магдебург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Ульм 1846
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

13
3
Магдебург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Ульм 1846
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

19
4

Голы по времени матча

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
0
0%
7
88%
76-90

Забито

20
10
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
5
25%
1
10%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
2
20%
76-90

Пропущено

17
13
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
24%
1
8%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
1
6%
7
54%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1
Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0
Ульм 1846
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1
Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2

Результаты матчей

Магдебург
Ульм 1846

Точный счет

2:2
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Ульм 1846

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
8
4
1.5
2
10
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 11 5 5 1 18 - 13 20
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
5.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
6.
Нюрнберг
 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Кёльн
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
9.
Герта
 12 5 2 5 20 - 20 17
10.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
11.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
12.
Дармштадт
 12 4 4 4 26 - 23 16
13.
Гройтер Фюрт
 12 3 4 5 18 - 23 13
14.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
16.
Ульм 1846
 12 2 4 6 10 - 13 10
17.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
12.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Дармштадт Вукотич Александар 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Югоне Жан получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Штромпф Филипп получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Кольбе Никлас получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Майер Филипп получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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