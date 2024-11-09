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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Кёльн
0:0
Первый тайм: 3'
Гройтер Фюрт
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Гройтер Фюрт
1.38
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7.80
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7.50
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Все Коэффициенты
1
Швебе
Марвин
24
Julian
Pauli
4
Хюберс
Тимо
3
Хайнц
Доминик
29
Тилманн
Ян
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
19
Лемперте
Тим
37
Майна
Линтон
44
Нолль
Науэль
18
Майерхёфер
Марко
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
17
Гисельман
Нико
2
Аста
Симон
6
Бансе
Саша
37
Грин
Джулиан
11
Массимо
Роберто
10
Хргота
Бранимир
9
Футкеу
Ноэль
Кёльн
3-4-3
Гройтер Фюрт
4-4-2

История личных встреч

Кёльн
Гройтер Фюрт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
3:1
Б2
0:4
Б2
4:0
Б2
1:1
Б2
0:0
ТМС
1:0
Б2
2:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лемперте Тим 5 0.45
Доунс Дамион 4 0.36
Майна Линтон 3 0.27
Вальдшмидт Лука 3 0.27
Хюберс Тимо 3 0.27
Любичич Деян 2 0.18
Тилманн Ян 1 0.09
Гусенбашич Денис 1 0.09
Мартель Эрик 1 0.09
Пакарада Леарт 0 0
Хайнц Доминик 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 4 (3) 0.36
Футкеу Ноэль 4 0.36
Хргота Бранимир 2 0.18
Массимо Роберто 2 0.18
Србени Деннис 2 0.18
Майерхёфер Марко 1 0.09
Иттер Джанлука 1 0.09
Юнг Гидеон 1 0.09
Михальски Дамян 1 0.09
Philipp Mueller 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Мустафа Сулиман 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдшмидт Лука 3 0
Тилманн Ян 3 0
Мартель Эрик 3 0
Julian Pauli 3 0
Хайнц Доминик 2 0
Пакарада Леарт 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Лемперте Тим 2 0
Швебе Марвин 1 0
Карстенсен Расмус 1 0
Gerhard Struber 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0
Финкгрефе Макс 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 4 0
Србени Деннис 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Массимо Роберто 3 0
Гисельман Нико 2 0
Мотика Неманья 2 0
Бансе Саша 2 0
Грин Джулиан 1 0
Футкеу Ноэль 1 0
Александр Цорнигер 1 0

Результаты матчей

Кёльн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Гройтер Фюрт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
4
Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

8
4
Кёльн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Гройтер Фюрт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
4
29%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
5
38%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Забито

23
18
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
5
22%
5
28%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
3
13%
3
17%
76-90

Пропущено

20
22
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
2
10%
8
36%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Герта - Кёльн 0:1 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1
Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4
Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5

Результаты матчей

Кёльн
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:2
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
5
6
3
8
2.5
3
8
2
9
3.5
2
9
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 11 5 5 1 18 - 13 20
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
5.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
6.
Нюрнберг
 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Герта
 0:0 12 5 3 4 19 - 17 18
8.
Магдебург
 0:0 12 4 6 2 20 - 17 18
9.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
10.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
11.
Кёльн
 0:0 12 4 4 4 23 - 20 16
12.
Дармштадт
 0:0 12 3 5 4 23 - 22 14
13.
Гройтер Фюрт
 0:0 12 3 5 4 18 - 22 14
14.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
16.
Ульм 1846
 0:0 12 2 4 6 10 - 13 10
17.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 0:0 7 2 2 3 14 - 10 8
9.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
10.
Дармштадт
 0:0 7 1 4 2 9 - 8 7
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
12.
Герта
 0:0 6 2 0 4 7 - 10 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 0:0 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Магдебург
 0:0 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
18.
Ульм 1846
 0:0 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 0:0 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 0:0 6 3 3 0 12 - 7 12
4.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Гройтер Фюрт
 0:0 6 2 3 1 12 - 9 9
6.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
8.
Кёльн
 0:0 5 2 2 1 9 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 0:0 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 0:0 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 8 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой Кёльн.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.35. Новички получат приятный бонус!
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    1.35 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
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Кёльн
Ничья
Гройтер Фюрт
1.38
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7.80
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7.50
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Где смотреть матч Кёльн 0:0 Гройтер Фюрт онлайн

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Кёльн
Гройтер Фюрт
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