Тур: 12. Стадион: Рейн Энерги.
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Julian
Pauli
29
Тилманн
Ян
19
Лемперте
Тим
37
Майна
Линтон
44
Нолль
Науэль
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
-
37 Майна ЛинтонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Matti Wagner
-
-
Главный тренер: Леонхард Хаас
История личных встреч
Кёльн
Гройтер Фюрт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лемперте Тим
|5
|0.45
|Доунс Дамион
|4
|0.36
|Майна Линтон
|3
|0.27
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.27
|Хюберс Тимо
|3
|0.27
|Любичич Деян
|2
|0.18
|Тилманн Ян
|1
|0.09
|Гусенбашич Денис
|1
|0.09
|Мартель Эрик
|1
|0.09
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Хайнц Доминик
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|4 (3)
|0.36
|Футкеу Ноэль
|4
|0.36
|Хргота Бранимир
|2
|0.18
|Массимо Роберто
|2
|0.18
|Србени Деннис
|2
|0.18
|Майерхёфер Марко
|1
|0.09
|Иттер Джанлука
|1
|0.09
|Юнг Гидеон
|1
|0.09
|Михальски Дамян
|1
|0.09
|Philipp Mueller
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальдшмидт Лука
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Julian Pauli
|3
|0
|Хайнц Доминик
|2
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Бакатуканда Элиас
|1
|0
|Финкгрефе Макс
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|4
|0
|Србени Деннис
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Бансе Саша
|2
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Футкеу Ноэль
|1
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Гройтер Фюрт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
4
Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
8
4
Кёльн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Гройтер Фюрт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
4
29%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
5
38%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Забито
23
18
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
5
22%
5
28%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
3
13%
3
17%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
2
10%
8
36%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Герта - Кёльн 0:1 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1
Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4
Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5
Результаты матчей
Кёльн
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:2
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
24
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
56
38
38
29
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|2.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|3.
|11
|5
|5
|1
|18 - 13
|20
|4.
|11
|5
|4
|2
|22 - 19
|19
|5.
|12
|5
|4
|3
|26 - 17
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|7.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|8.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|20 - 17
|18
|9.
|12
|4
|5
|3
|20 - 18
|17
|10.
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|11.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|23 - 20
|16
|12.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|23 - 22
|14
|13.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|18 - 22
|14
|14.
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|16.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|17.
|11
|2
|3
|6
|19 - 24
|9
|18.
|11
|2
|1
|8
|5 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|14 - 12
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|14 - 10
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|2 - 10
|7
|10.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|9 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|12 - 10
|6
|12.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|0:0
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|17.
|5
|1
|1
|3
|14 - 15
|4
|18.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|8.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|14 - 14
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|18.
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|8 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5