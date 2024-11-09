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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Кёльн
1:0
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
44' Желтая карточка
Футкеу Ноэль
44' Желтая карточка
Хайнц Доминик
45' Желтая карточка
Михальски Дамян
64' Желтая карточка
Дитц Максимилиан
90' Желтая карточка
Доунс Дамион
90' Желтая карточка
Юнг Гидеон
1:0
90' Гол
Доунс Дамион
90'+7

Ход матча

44'
 
Футкеу Ноэль
44'
Хайнц Доминик
 
45'
 
Михальски Дамян
58'
Вальдшмидт Лука
Тилманн Ян
 
64'
 
Дитц Максимилиан
64'
 
Мотика Неманья
Футкеу Ноэль
68'
Финкгрефе Макс
Пакарада Леарт
 
75'
 
Юнг Гидеон
Аста Симон
82'
 
Србени Деннис
Массимо Роберто
82'
 
Мюнц Рено
Гисельман Нико
84'
Кайнц Флориан
Julian Pauli
 
84'
Доунс Дамион
Лемперте Тим
 
90'
Доунс Дамион
 
90'
 
Юнг Гидеон
90'
Доунс Дамион
(Кайнц Флориан)
1:0

Статистика матча

  • 21 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 686 Количество передач 273
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
1
Швебе
Марвин
24
Julian
Pauli
4
Хюберс
Тимо
3
Хайнц
Доминик
29
Тилманн
Ян
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
19
Лемперте
Тим
37
Майна
Линтон
44
Нолль
Науэль
18
Майерхёфер
Марко
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
17
Гисельман
Нико
2
Аста
Симон
6
Бансе
Саша
37
Грин
Джулиан
11
Массимо
Роберто
10
Хргота
Бранимир
9
Футкеу
Ноэль
Кёльн
3-4-3
Гройтер Фюрт
4-4-2

История личных встреч

Кёльн
Гройтер Фюрт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
3:1
Б2
0:4
Б2
4:0
Б2
1:1
Б2
0:0
ТМС
1:0
Б2
2:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лемперте Тим 5 0.42
Доунс Дамион 5 0.42
Майна Линтон 3 0.25
Вальдшмидт Лука 3 0.25
Хюберс Тимо 3 0.25
Любичич Деян 2 0.17
Тилманн Ян 1 0.08
Гусенбашич Денис 1 0.08
Мартель Эрик 1 0.08
Пакарада Леарт 0 0
Кайнц Флориан 0 0
Хайнц Доминик 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 4 (3) 0.33
Футкеу Ноэль 4 0.33
Хргота Бранимир 2 0.17
Массимо Роберто 2 0.17
Србени Деннис 2 0.17
Майерхёфер Марко 1 0.08
Иттер Джанлука 1 0.08
Юнг Гидеон 1 0.08
Михальски Дамян 1 0.08
Philipp Mueller 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Мустафа Сулиман 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайнц Доминик 3 0
Вальдшмидт Лука 3 0
Тилманн Ян 3 0
Мартель Эрик 3 0
Julian Pauli 3 0
Пакарада Леарт 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Лемперте Тим 2 0
Швебе Марвин 1 0
Карстенсен Расмус 1 0
Gerhard Struber 1 0
Доунс Дамион 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0
Финкгрефе Макс 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 5 0
Србени Деннис 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Массимо Роберто 3 0
Гисельман Нико 2 0
Футкеу Ноэль 2 0
Мотика Неманья 2 0
Бансе Саша 2 0
Грин Джулиан 1 0
Михальски Дамян 1 0
Дитц Максимилиан 1 0
Александр Цорнигер 1 0

Результаты матчей

Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Гройтер Фюрт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
4
Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

8
4
Кёльн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Гройтер Фюрт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
4
27%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
2
17%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
40%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
5
38%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Забито

24
18
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
5
21%
5
28%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
4
17%
3
17%
76-90

Пропущено

20
23
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
2
10%
8
35%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Герта - Кёльн 0:1 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1
Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4
Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5

Результаты матчей

Кёльн
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:4
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
5
2
5
2.5
1
5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
5
7
3
9
2.5
3
9
2
10
3.5
2
10
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 11 5 5 1 18 - 13 20
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
5.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
6.
Нюрнберг
 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Кёльн
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
9.
Герта
 12 5 2 5 20 - 20 17
10.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
11.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
12.
Дармштадт
 12 4 4 4 26 - 23 16
13.
Гройтер Фюрт
 12 3 4 5 18 - 23 13
14.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
16.
Ульм 1846
 12 2 4 6 10 - 13 10
17.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
12.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Дармштадт Вукотич Александар 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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