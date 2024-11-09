Тур: 12. Стадион: Рейн Энерги.
1:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаФуткеу Ноэль
44' Желтая карточкаХайнц Доминик
45' Желтая карточкаМихальски Дамян
64' Желтая карточкаДитц Максимилиан
90' Желтая карточкаДоунс Дамион
90' Желтая карточкаЮнг Гидеон
1:0
90' ГолДоунс Дамион
90'+7
Ход матча
44'
44'
45'
64'
75'
90'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
21 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
686 Количество передач 273
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
24
Julian
Pauli
29
Тилманн
Ян
19
Лемперте
Тим
37
Майна
Линтон
44
Нолль
Науэль
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
-
37 Майна ЛинтонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Matti Wagner
-
-
Главный тренер: Леонхард Хаас
История личных встреч
Кёльн
Гройтер Фюрт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лемперте Тим
|5
|0.42
|Доунс Дамион
|5
|0.42
|Майна Линтон
|3
|0.25
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.25
|Хюберс Тимо
|3
|0.25
|Любичич Деян
|2
|0.17
|Тилманн Ян
|1
|0.08
|Гусенбашич Денис
|1
|0.08
|Мартель Эрик
|1
|0.08
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Кайнц Флориан
|0
|0
|Хайнц Доминик
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|4 (3)
|0.33
|Футкеу Ноэль
|4
|0.33
|Хргота Бранимир
|2
|0.17
|Массимо Роберто
|2
|0.17
|Србени Деннис
|2
|0.17
|Майерхёфер Марко
|1
|0.08
|Иттер Джанлука
|1
|0.08
|Юнг Гидеон
|1
|0.08
|Михальски Дамян
|1
|0.08
|Philipp Mueller
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайнц Доминик
|3
|0
|Вальдшмидт Лука
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Julian Pauli
|3
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Доунс Дамион
|1
|0
|Бакатуканда Элиас
|1
|0
|Финкгрефе Макс
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|5
|0
|Србени Деннис
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Футкеу Ноэль
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Бансе Саша
|2
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Дитц Максимилиан
|1
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Гройтер Фюрт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
4
Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
8
4
Кёльн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Гройтер Фюрт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
4
27%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
2
17%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
40%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
5
38%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Забито
24
18
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
5
21%
5
28%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
4
17%
3
17%
76-90
Пропущено
20
23
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
2
10%
8
35%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Герта - Кёльн 0:1 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1
Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4
Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5
Результаты матчей
Кёльн
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:4
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
15
25
15
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
57
39
39
210
210
111
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|6