Тур: 12. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Фаббри Микаэль
Ход матча
2'
1:0
15'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
71
Шерри
Ален
19
Цортеа
Надир
77
Лувумбу
Зито
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
71 Шерри АленВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамПолузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
29 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
-
17 Окафор НоаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кальяри
Милан
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
26 матчей
3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед
Первый тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
31 матч
3.2%
16.1%
80.7%
1 победа 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
16.1%
25.8%
58.1%
5 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.73
0.69
Среднее время на гол
122
130
Всего голов
45
24
Голов в среднем за матч
2.81
1.6
Среднее время на гол
32
56
Всего голов
56
35
Голов в среднем за матч
1.81
1.13
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
49
79
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пикколи Роберто
|2
|0.17
|Цортеа Надир
|2
|0.17
|Марин Рэзван
|2 (1)
|0.17
|Лувумбу Зито
|1
|0.08
|Виола Николас
|1
|0.08
|Паломино Хосе
|1
|0.08
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Макумбу Антуан
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|5 (1)
|0.45
|Эрнандес Тео
|2
|0.18
|Мората Альваро
|2
|0.18
|Леау Рафаэл
|1
|0.09
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.09
|Абрахам Тэмми
|1 (1)
|0.09
|Габбия Маттео
|1
|0.09
|Окафор Ноа
|1
|0.09
|Фофана Юссуф
|1
|0.09
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.09
|Павлович Страхинья
|1
|0.09
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мина Йерри
|3
|1
|Адопо Ндари
|2
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|Макумбу Антуан
|1
|1
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Дентелло Пауло
|2
|0
|Паломино Хосе
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
|Лувумбу Зито
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
|Прати Маттео
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мората Альваро
|3
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|1
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Фофана Юссуф
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Эрнандес Тео
|0
|1
|Бартезаги Давиде
|0
|1
|Меньян Майк
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
4
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
11
Кальяри
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Милан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
50%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
3
17%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
4
40%
61-75
5
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лацио - Кальяри 2:1 Кальяри - Болонья 0:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Кальяри - Торино 3:2
Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1
Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1
Результаты матчей
Кальяри
Милан
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
15
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
91
29
55
29
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 13
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|6.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|19 - 7
|21
|7.
|1:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 24
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|20.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Милан
Исход игры
Кальяри
2.3% (3)
Ничья
3.8% (5)
Милан
93.8% (122)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
57.52% (65)
Нет
42.48% (48)
Популярный счёт
1:2 Милан
43.1% (56)
0:2 Милан
18.5% (24)
0:1 Милан
16.9% (22)
1:3 Милан
3.8% (5)
0:3 Милан
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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