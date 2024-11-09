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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Кальяри
1:1
Первый тайм: 19'
Милан
0'
1:0
2' Гол
Цортеа Надир
1:1
15' Гол
Леау Рафаэл

Ход матча

2'
Цортеа Надир
1:0
15'
1:1
Леау Рафаэл
(Рейндерс Тиджани)

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 129
Кальяри 1.6% (2)
X 3.9% (5)
Милан 94.6% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Милан
5.30
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5.60
1.74
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Шерри
Ален
28
Дзаппа
Габриэле
24
Паломино
Хосе
6
Луперто
Себастьяно
3
Ауджелло
Томмазо
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
19
Цортеа
Надир
10
Виола
Николас
77
Лувумбу
Зито
91
Пикколи
Роберто
16
Меньян
Майк
22
Эмерсон
Жуниор
28
Тиав
Малик
31
Павлович
Страхинья
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
14
Рейндерс
Тиджани
21
Чуквуэзе
Саму
11
Пулишич
Кристиан
10
Леау
Рафаэл
73
Камарда
Франческо
Кальяри
4-2-3-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Кальяри
Милан

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед

Первый тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

31 матч

3.2%
16.1%
80.7%
1 победа 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

16.1%
25.8%
58.1%
5 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

История матчей

СA
5:1
К
4:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
4:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.73
0.69

Среднее время на гол

122
130

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

2.81
1.6

Среднее время на гол

32
56

Всего голов

56
35

Голов в среднем за матч

1.81
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 2 0.17
Цортеа Надир 2 0.17
Марин Рэзван 2 (1) 0.17
Лувумбу Зито 1 0.08
Виола Николас 1 0.08
Паломино Хосе 1 0.08
Луперто Себастьяно 0 0
Макумбу Антуан 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Адопо Ндари 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 5 (1) 0.45
Эрнандес Тео 2 0.18
Мората Альваро 2 0.18
Леау Рафаэл 1 0.09
Рейндерс Тиджани 1 0.09
Абрахам Тэмми 1 (1) 0.09
Габбия Маттео 1 0.09
Окафор Ноа 1 0.09
Фофана Юссуф 1 0.09
Чуквуэзе Саму 1 0.09
Павлович Страхинья 1 0.09
Муса Юнус 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 3 1
Адопо Ндари 2 1
Дзаппа Габриэле 3 0
Макумбу Антуан 1 1
Дейола Алессандро 2 0
Марин Рэзван 2 0
Дентелло Пауло 2 0
Паломино Хосе 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Лувумбу Зито 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 3 0
Рейндерс Тиджани 1 1
Эмерсон Жуниор 2 0
Фофана Юссуф 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Эрнандес Тео 0 1
Бартезаги Давиде 0 1
Меньян Майк 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Паулу Фонсека 1 0

Результаты матчей

Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
4
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
11
Кальяри
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Милан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
50%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
3
17%
76-90

Пропущено

20
10
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
4
40%
61-75
5
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лацио - Кальяри 2:1 Кальяри - Болонья 0:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Кальяри - Торино 3:2
Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1
Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1

Результаты матчей

Кальяри
Милан

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
1
2
9
1.5
5
5
2
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
5.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
6.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
7.
Милан
 1:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Парма
 Заявка 12 2 6 4 16 - 18 12
15.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
16.
Кальяри
 1:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
17.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 1:1 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Кальяри
 1:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 12 6
17.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
18.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 1:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
15.
Кальяри
 1:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    19'
    Эмерсон в центре поля у бровки нарушил правила против Лувумбу. "Кальяри" быстро разыграл стандарт. 
  • Угловой
    18'
    Угловой у ворот "Милана". Виола выполнил подачу в центр штрафной площади, Луперто головой пробил по воротам, мяч полетел точно по центру и в итоге стал лёгкой добычей для Меньяна. 
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Леау!!! Рейндерс разогнал атаку практически по центру, а затем Тиджани выполнил отличный заброс на левый угол штрафной площади на ход Леау, Рафаэл оторвался от нескольких соперников, а затем в касание перебросил мяч через вышедшего из ворот Шерри. 
  • 16'
    Тео при развитии атаки по левому флангу отыгрался с Леау, но Цортеа очень хорошо отработал в обороне и в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля от капитана "Милана", будет удар от ворот. 
  • Угловой
    15'
    Тео с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Кальяри" очень внимательно сыграли при стандарте и без особого труда выбили мяч на левую половину поля. 
  • 14'
    Леау с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской на Камарду, Луперто опередил молодого форварда "Милана" и выбил мяч на угловой. 
  • 13'
    Лувумбу с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде на этот раз там не оказалось. 
  • Опасный момент
    12'
    Чуквуэзе вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Саму выполнил скидку на Леау, который был рядом, Рафаэл сделал смещение к левому углу штрафной площади и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    11'
    Тео попытался с углового закрутить мяч в ближний угол ворот, но капитан "Милана" перекрутил мяч и в итоге отправил его в сетку с внешней стороны. 
  • 10'
    Тео с левого фланга от углового флажка выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Чуквуэзе головой сделал скидку к радиусу штрафной площади, Пулишич подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в Дейолу и ушёл на угловой. 
  • 9'
    Дейола с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 8'
    Ауджелло с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто зи партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 7'
    Лувумбу с левого фланга сделал прострел к ближнему углу вратарской, Тиав грамотно сыграл в обороне и выбил мяч обратно на левый фланг. 
  • Травма, повреждение
    6'
    Чуквуэзе по итогам прошлого эпизода получил повреждение пальца, пока что с Саму за пределами поля работают врачи "Милана", Окафор на всякий случай уже отправился разминаться. 
  • 5'
    Чуквуэзе совершил проход по правому флангу, а затем Саму при входе в штрафную площадь под давлением соперника также потерял мяч. 
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    • Фол, нарушение
      4'
      Дейола в центре поля нарушил правила против Пулишича. Рейндерс довольно быстро разыграл стандарт. 
    • 3'
      Эмерсон вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но в окружении сразу трёх соперников фланговый защитник "Милана" ожидаемо потерял мяч. 
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Цортеа!!! "Кальяри" заработал угловой и сразу же открыл счёт в матче. Виола выполнил подачу на ближний угол вратарской, Луперто пытался головой пробить по воротам, но в итоге у Себастьяно получилась скидка на правый угол штрафной площади, где без опеки остался Цортеа, а Надир в свою очередь в касание отлично пробил в дальний угол ворот, Меньян ничего не смог поделать. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Милан" попытается закрепить успех последних матчей и продолжить свою победную серию. Тем не менее, "Кальяри" после трёх поражений подряд также настроен на этот матч максимально серьёзно, а поэтому просто так набрать три очка у команды Паулу Фонсеки наверняка не получится. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Милан

    Исход игры
    Кальяри
    2.3% (3)
    Ничья
    3.8% (5)
    Милан
    93.8% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.52% (65)
    Меньше
    42.48% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    57.52% (65)
    Нет
    42.48% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    43.1% (56)
    0:2 Милан
    18.5% (24)
    0:1 Милан
    16.9% (22)
    1:3 Милан
    3.8% (5)
    0:3 Милан
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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