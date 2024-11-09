Лувумбу с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде на этот раз там не оказалось.

Леау с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской на Камарду, Луперто опередил молодого форварда "Милана" и выбил мяч на угловой.

Тео с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Кальяри" очень внимательно сыграли при стандарте и без особого труда выбили мяч на левую половину поля.

Тео при развитии атаки по левому флангу отыгрался с Леау, но Цортеа очень хорошо отработал в обороне и в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля от капитана "Милана", будет удар от ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Леау!!! Рейндерс разогнал атаку практически по центру, а затем Тиджани выполнил отличный заброс на левый угол штрафной площади на ход Леау, Рафаэл оторвался от нескольких соперников, а затем в касание перебросил мяч через вышедшего из ворот Шерри.

Угловой у ворот "Милана". Виола выполнил подачу в центр штрафной площади, Луперто головой пробил по воротам, мяч полетел точно по центру и в итоге стал лёгкой добычей для Меньяна.

Эмерсон в центре поля у бровки нарушил правила против Лувумбу. "Кальяри" быстро разыграл стандарт.

12' Чуквуэзе вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Саму выполнил скидку на Леау, который был рядом, Рафаэл сделал смещение к левому углу штрафной площади и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

11' Тео попытался с углового закрутить мяч в ближний угол ворот, но капитан "Милана" перекрутил мяч и в итоге отправил его в сетку с внешней стороны.

10' Тео с левого фланга от углового флажка выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Чуквуэзе головой сделал скидку к радиусу штрафной площади, Пулишич подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в Дейолу и ушёл на угловой.

9' Дейола с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

8' Ауджелло с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто зи партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

7' Лувумбу с левого фланга сделал прострел к ближнему углу вратарской, Тиав грамотно сыграл в обороне и выбил мяч обратно на левый фланг.

6' Чуквуэзе по итогам прошлого эпизода получил повреждение пальца, пока что с Саму за пределами поля работают врачи "Милана", Окафор на всякий случай уже отправился разминаться.