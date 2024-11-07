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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Кальяри
 
Позже
Милан
Прогнозы 44
Кальяри 0% (0)
X 6.8% (3)
Милан 93.2% (41)
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Ничья
Милан
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Милан

История личных встреч

Кальяри
Милан

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед

Первый тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

31 матч

3.2%
16.1%
80.7%
1 победа 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

16.1%
25.8%
58.1%
5 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

История матчей

СA
5:1
К
4:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
4:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.73
0.69

Среднее время на гол

122
130

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

2.81
1.6

Среднее время на гол

32
56

Всего голов

56
35

Голов в среднем за матч

1.81
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 2 0.18
Марин Рэзван 2 (1) 0.18
Лувумбу Зито 1 0.09
Виола Николас 1 0.09
Паломино Хосе 1 0.09
Цортеа Надир 1 0.09
Луперто Себастьяно 0 0
Макумбу Антуан 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Адопо Ндари 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 5 (1) 0.5
Эрнандес Тео 2 0.2
Мората Альваро 2 0.2
Леау Рафаэл 1 0.1
Рейндерс Тиджани 1 0.1
Абрахам Тэмми 1 (1) 0.1
Габбия Маттео 1 0.1
Окафор Ноа 1 0.1
Фофана Юссуф 1 0.1
Чуквуэзе Саму 1 0.1
Павлович Страхинья 1 0.1
Муса Юнус 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 3 1
Адопо Ндари 2 1
Дзаппа Габриэле 3 0
Макумбу Антуан 1 1
Дейола Алессандро 2 0
Марин Рэзван 2 0
Дентелло Пауло 2 0
Паломино Хосе 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Лувумбу Зито 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 3 0
Рейндерс Тиджани 1 1
Эмерсон Жуниор 2 0
Фофана Юссуф 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Эрнандес Тео 0 1
Бартезаги Давиде 0 1
Меньян Майк 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Паулу Фонсека 1 0

Результаты матчей

Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
4
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
11
Кальяри
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Милан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
50%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
3
17%
76-90

Пропущено

20
10
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
4
40%
61-75
5
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лацио - Кальяри 2:1 Кальяри - Болонья 0:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Кальяри - Торино 3:2
Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1
Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1

Результаты матчей

Кальяри
Милан

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
1
2
9
1.5
5
5
2
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
5.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
6.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Эмполи
 Заявка 11 3 5 3 8 - 9 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Комо
 Заявка 11 2 3 6 12 - 22 9
15.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
16.
Дженоа
 Заявка 11 2 3 6 8 - 21 9
17.
Парма
 Заявка 11 1 6 4 14 - 17 9
18.
Венеция
 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
19.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
19.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
12.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
16.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Комо
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 35 минут.

    Главный судья: Фаббри Микаэль

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Милан.
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    • Прогнозы 44
    Кальяри 0% (0)
    X 6.8% (3)
    Милан 93.2% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Милан
    5.60
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    5.60
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    4.25
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    Прогнозы на матч Кальяри - Милан

    Исход игры
    Кальяри
    0% (0)
    Ничья
    6.8% (3)
    Милан
    93.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (24)
    Меньше
    40% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (25)
    Нет
    37.5% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    50% (22)
    0:2 Милан
    22.7% (10)
    0:1 Милан
    9.1% (4)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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