Тур: 12. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Фаббри Микаэль
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кальяри
Милан
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
26 матчей
3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед
Первый тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
31 матч
3.2%
16.1%
80.7%
1 победа 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
16.1%
25.8%
58.1%
5 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.73
0.69
Среднее время на гол
122
130
Всего голов
45
24
Голов в среднем за матч
2.81
1.6
Среднее время на гол
32
56
Всего голов
56
35
Голов в среднем за матч
1.81
1.13
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
49
79
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пикколи Роберто
|2
|0.18
|Марин Рэзван
|2 (1)
|0.18
|Лувумбу Зито
|1
|0.09
|Виола Николас
|1
|0.09
|Паломино Хосе
|1
|0.09
|Цортеа Надир
|1
|0.09
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Макумбу Антуан
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|5 (1)
|0.5
|Эрнандес Тео
|2
|0.2
|Мората Альваро
|2
|0.2
|Леау Рафаэл
|1
|0.1
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.1
|Абрахам Тэмми
|1 (1)
|0.1
|Габбия Маттео
|1
|0.1
|Окафор Ноа
|1
|0.1
|Фофана Юссуф
|1
|0.1
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.1
|Павлович Страхинья
|1
|0.1
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мина Йерри
|3
|1
|Адопо Ндари
|2
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|Макумбу Антуан
|1
|1
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Дентелло Пауло
|2
|0
|Паломино Хосе
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
|Лувумбу Зито
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
|Прати Маттео
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мората Альваро
|3
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|1
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Фофана Юссуф
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Эрнандес Тео
|0
|1
|Бартезаги Давиде
|0
|1
|Меньян Майк
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
4
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
11
Кальяри
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Милан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
50%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
3
17%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
4
40%
61-75
5
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лацио - Кальяри 2:1 Кальяри - Болонья 0:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Кальяри - Торино 3:2
Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1
Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1
Результаты матчей
Кальяри
Милан
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
15
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
91
29
55
29
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 13
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|6.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|19 - 7
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 24
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 21
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогнозы на матч Кальяри - Милан
Исход игры
Кальяри
0% (0)
Ничья
6.8% (3)
Милан
93.2% (41)
Тотал 2.5
Больше
60% (24)
Меньше
40% (16)
Обе команды забьют
Да
62.5% (25)
Нет
37.5% (15)
Популярный счёт
1:2 Милан
50% (22)
0:2 Милан
22.7% (10)
0:1 Милан
9.1% (4)
1:1 Ничья
4.5% (2)
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