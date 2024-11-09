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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Фортуна
0:0
Первый тайм: 28'
Падерборн
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Падерборн
2.30
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3.50
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3.25
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Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
19
Ийоха
Эммануэль
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
25
Циммерман
Маттиас
31
Зоботка
Марсель
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
21
Россманн
Тим
9
Вермейж
Винсент
30
Шуберт
Маркус
23
Обермайр
Рафаэль
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
32
Аарон
Зентер
25
Шеллер
Тьярк
5
Santiago
Castaneda
46
Luis
Engelns
10
Костонс
Кун
7
Бильбия
Филип
39
Гримальди
Адриано
Фортуна
4-2-3-1
Падерборн
4-3-3

История личных встреч

Фортуна
Падерборн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

8.3%
45.8%
45.9%
2 победы 11 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
4:3
Б2
1:2
Б2
4:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:3
Б2
2:1
Б2
2:1
ТМС
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
1:6
ТМС
0:1
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б3
0:0
Б3
1:4

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.23
0.91

Среднее время на гол

73
99

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.73
1.77

Среднее время на гол

52
50

Всего голов

35
33

Голов в среднем за матч

1.46
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

61
65

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 (2) 0.17
Ковнацки Давид 2 0.17
Нимиц Йона 2 0.17
Danny Schmidt 2 0.17
Россманн Тим 1 0.08
Ван Бредероде Мирон 1 0.08
Вермейж Винсент 1 (1) 0.08
Клаус Феликс 1 0.08
Ийоха Эммануэль 1 0.08
Хааг Джованни 1 0.08
Обердорф Тим 1 0.08
Пейчинович Дженан 1 0.08
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Аппелькамп Синта 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.42
Ilyas Ansah 3 0.25
Михель Свен 2 0.17
Клаас Себастьян 2 0.17
Аарон Зентер 1 0.08
Гримальди Адриано 1 0.08
Обермайр Рафаэль 1 0.08
Гётце Феликс 1 0.08
Костонс Кун 1 0.08
Кинсомби Давид 1 (1) 0.08
Santiago Castaneda 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 5 0
Клаус Феликс 4 0
Циммерман Маттиас 2 0
Аппелькамп Синта 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Нимиц Йона 2 0
Хааг Джованни 0 1
Daniel Thioune 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Обердорф Тим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Laurin Curda 3 1
Михель Свен 3 0
Гётце Феликс 3 0
Santiago Castaneda 3 0
Calvin Brackelmann 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Marcel Hoffmeier 0 1
Муслиу Визар 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Клаас Себастьян 1 0
Херрманн Лука 1 0
Баур Мика 1 0
Аарон Зентер 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Luis Engelns 1 0

Результаты матчей

Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Падерборн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
6
Фортуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
9
Фортуна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Падерборн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
3
33%
3
27%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
6
60%
3
33%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
8
50%
7
37%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1
Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3
Падерборн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн - Вердер 0:1 Кёльн - Падерборн 1:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0
Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2

Результаты матчей

Фортуна
Падерборн

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
7
4
2
9
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 0:0 12 6 3 3 17 - 12 21
3.
Падерборн
 0:0 12 5 6 1 18 - 13 21
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
5.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
6.
Нюрнберг
 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Кёльн
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
9.
Герта
 12 5 2 5 20 - 20 17
10.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
11.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
12.
Дармштадт
 12 4 4 4 26 - 23 16
13.
Гройтер Фюрт
 12 3 4 5 18 - 23 13
14.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
16.
Ульм 1846
 12 2 4 6 10 - 13 10
17.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Падерборн
 0:0 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
12.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Фортуна
 0:0 6 1 3 2 6 - 9 6
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 0:0 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Падерборн
 0:0 7 2 4 1 10 - 11 10
6.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Дармштадт Вукотич Александар 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Падерборн
2.30
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3.50
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3.25
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