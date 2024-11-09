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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Фортуна
1:1
Конец матча
Падерборн
0'
55' Желтая карточка
Циммерман Маттиас
0:1
61' Гол в свои ворота
Кастенмайер Флориан
82' Желтая карточка
Аппелькамп Синта
1:1
90' Гол в свои ворота
Calvin Brackelmann
90'+6

Ход матча

55'
Циммерман Маттиас
 
61'
0:1
Кастенмайер Флориан
62'
Пейчинович Дженан
Вермейж Винсент
 
62'
Хааг Джованни
Зоботка Марсель
 
77'
 
Михель Свен
Гримальди Адриано
77'
 
Ilyas Ansah
Костонс Кун
77'
Аппелькамп Синта
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
80'
 
Anton Baeuerle
Аарон Зентер
82'
Аппелькамп Синта
 
84'
Нимиц Йона
Клаус Феликс
 
84'
Ван Бредероде Мирон
Ийоха Эммануэль
 
86'
 
Херрманн Лука
Luis Engelns
86'
 
Кинсомби Давид
Бильбия Филип
90'
Calvin Brackelmann
1:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 581 Количество передач 466
  • 56 Владение мячом, % 44
33
Кастенмайер
Флориан
19
Ийоха
Эммануэль
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
25
Циммерман
Маттиас
31
Зоботка
Марсель
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
21
Россманн
Тим
9
Вермейж
Винсент
30
Шуберт
Маркус
23
Обермайр
Рафаэль
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
32
Аарон
Зентер
25
Шеллер
Тьярк
5
Santiago
Castaneda
46
Luis
Engelns
10
Костонс
Кун
7
Бильбия
Филип
39
Гримальди
Адриано
Фортуна
4-2-3-1
Падерборн
4-3-3

История личных встреч

Фортуна
Падерборн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

8.3%
45.8%
45.9%
2 победы 11 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
4:3
Б2
1:2
Б2
4:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:3
Б2
2:1
Б2
2:1
ТМС
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
1:6
ТМС
0:1
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б3
0:0
Б3
1:4

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.23
0.91

Среднее время на гол

73
99

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.73
1.77

Среднее время на гол

52
50

Всего голов

35
33

Голов в среднем за матч

1.46
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

61
65

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 (2) 0.17
Ковнацки Давид 2 0.17
Нимиц Йона 2 0.17
Danny Schmidt 2 0.17
Россманн Тим 1 0.08
Ван Бредероде Мирон 1 0.08
Вермейж Винсент 1 (1) 0.08
Клаус Феликс 1 0.08
Ийоха Эммануэль 1 0.08
Хааг Джованни 1 0.08
Обердорф Тим 1 0.08
Пейчинович Дженан 1 0.08
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Аппелькамп Синта 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.42
Ilyas Ansah 3 0.25
Михель Свен 2 0.17
Клаас Себастьян 2 0.17
Аарон Зентер 1 0.08
Гримальди Адриано 1 0.08
Обермайр Рафаэль 1 0.08
Гётце Феликс 1 0.08
Костонс Кун 1 0.08
Кинсомби Давид 1 (1) 0.08
Santiago Castaneda 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 5 0
Клаус Феликс 4 0
Циммерман Маттиас 3 0
Аппелькамп Синта 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Нимиц Йона 2 0
Хааг Джованни 0 1
Daniel Thioune 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Обердорф Тим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Laurin Curda 3 1
Михель Свен 3 0
Гётце Феликс 3 0
Santiago Castaneda 3 0
Calvin Brackelmann 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Marcel Hoffmeier 0 1
Муслиу Визар 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Клаас Себастьян 1 0
Херрманн Лука 1 0
Баур Мика 1 0
Аарон Зентер 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Luis Engelns 1 0

Результаты матчей

Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Падерборн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
7
Фортуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
9
Фортуна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Падерборн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
5
45%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
4
33%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
6
60%
3
33%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
20
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
2
12%
5
25%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
8
47%
8
40%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1
Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3
Падерборн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн - Вердер 0:1 Кёльн - Падерборн 1:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0
Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2

Результаты матчей

Фортуна
Падерборн

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
3
2
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
1
1.5
4
3
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
7
5
2
10
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 12 6 3 3 18 - 13 21
3.
Падерборн
 12 5 6 1 19 - 14 21
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
5.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
6.
Нюрнберг
 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Кёльн
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
9.
Герта
 12 5 2 5 20 - 20 17
10.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
11.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
12.
Дармштадт
 12 4 4 4 26 - 23 16
13.
Гройтер Фюрт
 12 3 4 5 18 - 23 13
14.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
16.
Ульм 1846
 12 2 4 6 10 - 13 10
17.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
12.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Фортуна
 6 1 3 2 7 - 10 6
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
6.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Дармштадт Вукотич Александар 6
Весь список
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