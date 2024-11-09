Тур: 12. Стадион: Меркур-Арена.
0'
55' Желтая карточкаЦиммерман Маттиас
0:1
61' Гол в свои воротаКастенмайер Флориан
82' Желтая карточкаАппелькамп Синта
1:1
90' Гол в свои воротаCalvin Brackelmann
90'+6
Ход матча
61'
82'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
581 Количество передач 466
-
56 Владение мячом, % 44
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
21
Россманн
Тим
20
Гётце
Феликс
32
Аарон
Зентер
25
Шеллер
Тьярк
46
Luis
Engelns
10
Костонс
Кун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Россманн ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Шок ФлорианВратарь
- Защитник
-
39 Мбамба НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
- Защитник
-
32 Аарон ЗентерЗащитник
-
25 Шеллер ТьяркПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Luis EngelnsПолузащитник
-
10 Костонс КунНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
-
-
-
17 Laurin Curda
-
29 Ilyas Ansah
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Фортуна
Падерборн
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед
24 матча
20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
8.3%
45.8%
45.9%
2 победы 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.23
0.91
Среднее время на гол
73
99
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.73
1.77
Среднее время на гол
52
50
Всего голов
35
33
Голов в среднем за матч
1.46
1.38
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
61
65
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2 (2)
|0.17
|Ковнацки Давид
|2
|0.17
|Нимиц Йона
|2
|0.17
|Danny Schmidt
|2
|0.17
|Россманн Тим
|1
|0.08
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.08
|Вермейж Винсент
|1 (1)
|0.08
|Клаус Феликс
|1
|0.08
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.08
|Хааг Джованни
|1
|0.08
|Обердорф Тим
|1
|0.08
|Пейчинович Дженан
|1
|0.08
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Аппелькамп Синта
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.42
|Ilyas Ansah
|3
|0.25
|Михель Свен
|2
|0.17
|Клаас Себастьян
|2
|0.17
|Аарон Зентер
|1
|0.08
|Гримальди Адриано
|1
|0.08
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.08
|Гётце Феликс
|1
|0.08
|Костонс Кун
|1
|0.08
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.08
|Santiago Castaneda
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффманн Андре
|5
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|3
|0
|Аппелькамп Синта
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Хааг Джованни
|0
|1
|Daniel Thioune
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
|Danny Schmidt
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Laurin Curda
|3
|1
|Михель Свен
|3
|0
|Гётце Феликс
|3
|0
|Santiago Castaneda
|3
|0
|Calvin Brackelmann
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|0
|1
|Муслиу Визар
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Клаас Себастьян
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Баур Мика
|1
|0
|Аарон Зентер
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Luis Engelns
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Падерборн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
7
Фортуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
9
Фортуна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Падерборн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
5
45%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
4
33%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
6
60%
3
33%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
20
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
2
12%
5
25%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
8
47%
8
40%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
3
21%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1
Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3
Падерборн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн - Вердер 0:1 Кёльн - Падерборн 1:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0
Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2
Результаты матчей
Фортуна
Падерборн
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
51
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
75
75
210
39
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|6