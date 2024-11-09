Влашич пробил по воротам с дальней дистанции после розыгрыше стандарта, мяч попал в защитника "Ювентуса".

Риччи на левой половине поля нарушил правила против Камбьясо. Игроки "Ювентуса" заработали довольно неплохой стандарт.

Камбьясо со стандарта выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Копмейнерс в касание пробил по воротам, мяч попал в грудь Коко.

Камбьясо разогнал атаку по левому флангу, а затем выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Копмейнерс вновь в касание пробил по воротам, мяч на этот раз попал в Масину и ушёл на угловой.

Копмейнерс с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Милинкович-Савич сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в центр штрафной площади, далее голкипер "Торино" пошёл за мячом и в центр штрафной, где уже Гатти нарушил правила против Вани.

Гатти и Милинкович-Савич по итогам прошлого эпизода немного повздорили между собой, но Симоне Содза быстро всех успокоил.

Санабрия попытался по центру убежать к радиусу штрафной площади, но под давлением двух соперников Антонио быстро потерял мяч.

Из глубины поля последовал заброс на ход Влаховичу по правой половине поля, Душан выиграл борьбу за мяч у Коко, далее Влахович вошёл в штрафную площадь и на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Милинковичу-Савичу.

Масина в центре поля нарушил правила против Веа. Игроки "Ювентуса" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Риччи получил повреждение в борьбе за мяч на половине поля соперника. Самуэле получил по ногам от Йылдыза, но Симоне Содза нарушение правил не зафиксировал.

Поднялся Риччи после паузы, показал Самуэле, что с ним всё нормально, он готов играть дальше.

Лазаро из центра поля выполнил заброс на ход Санабрии по левой половине поля, форвард "Торино" забрался в офсайд.

Продолжают команды действовать в довольно среднем темпе, что позволяет "Ювентусу" спокойно действовать по счёту.

Илич при развитии атаки по левому флангу под давлением соперника не смог выполнить точную передачу на ход Лазаро, мяч в итоге улетел в аут.

Тюрам на левом фланге нарушил правила против Линетти. "Торино" тщательно готовится к стандарту.

22' Савона на левом фланге под прессингом сделал плохую скидку назад на Гатти, Федерико пришлось как следует постараться, чтобы догнать мяч и не подарить его Санабрии.

21' Камбьясо совершил теперь уже рывок по центру к радиусу штрафной площади, а затем Андреа пробил под давлением соперника, мяч полетел выше цели.

20' Риччи из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Санабрии, Антонио под давлением Гатти не смог зацепиться за мяч.

19' Вновь футболисты "Торино" катают мяч в центре поля, "быки" думают, как лучше им развивать свои атаки.

18' Достаточно неожиданно "Ювентус" открыл счёт в матче, но при этом теперь уже "Торино" нужно будет стараться вновь добавлять в атаке.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Веа!!! Камбьясо разогнал атаку по левой половине поля, далее Андреа ворвался в штрафную площадь и сильно пробил в ближний угол ворот, Милинкович-Савич сложился, но отбил мяч не очень удачно к правому углу вратарской, Лазаро потерял Веа и в итоге Тимоти без особого труда отправил мяч в сетку.

16' Тяжело пока что "Ювентус" развивает свои атаки, "зебры" делают ставки на фланги, но они пока что совсем не работают.

15' Лазаро с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Перрин уверенно сыграл на выходе и без особого труда выловил мяч.

14' Илич с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Локателли и улетел на угловой.