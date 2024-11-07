Тур: 12. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Соцца Симоне
-
Главный тренер: Мотта Тьяго
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Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Ювентус
Торино
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
366.7%
0 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
29 матчей
75.9%
20.7%
3.4%
22 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
31%
62.1%
6.9%
9 побед 18 ничьих 2 победы
Второй тайм
69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
2.13
1.46
Среднее время на гол
42
61
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.46
0.56
Среднее время на гол
195
160
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
1.38
0.97
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
65
93
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (3)
|0.55
|Веа Тимоти
|3
|0.27
|Йылдыз Кенан
|2
|0.18
|Савона Николо
|2
|0.18
|Маккенни Уэстон
|1
|0.09
|Консейсау Франсишку
|1
|0.09
|Мбангула Самюэль
|1
|0.09
|Камбьясо Андреа
|1
|0.09
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.27
|Сапата Дуван
|3
|0.27
|Санабрия Антонио
|2
|0.18
|Коко Сауль
|2
|0.18
|Влашич Никола
|1 (1)
|0.09
|Линетти Кароль
|1
|0.09
|Илич Иван
|1
|0.09
|Нжие Альё
|1
|0.09
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Масина Адам
|0
|0
|Гинейтис Гвидас
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|2
|1
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Савона Николо
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паоло Ваноли
|2
|1
|Линетти Кароль
|3
|0
|Масина Адам
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Валюкевич Себастьян
|2
|0
|Риччи Самуэле
|2
|0
|Коко Сауль
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Сапата Дуван
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Педерсен Маркус II
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
6
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Торино
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
11
3
Ювентус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Торино
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
6%
1
7%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
3
18%
5
33%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
4
25%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лилль - Ювентус 1:1 Удинезе - Ювентус 0:2 Ювентус - Парма 2:2 Интер Милан - Ювентус 4:4
Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0
Торино
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торино - Фиорентина 0:1 Рома - Торино 1:0 Торино - Комо 1:0 Кальяри - Торино 3:2
Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1
Результаты матчей
Ювентус
Торино
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
41
42
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
65
65
47
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 13
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|6.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|19 - 7
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 24
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 21
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогнозы на матч Ювентус - Торино
Исход игры
Ювентус
97.6% (41)
Ничья
2.4% (1)
Торино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55% (22)
Меньше
45% (18)
Обе команды забьют
Да
52.5% (21)
Нет
47.5% (19)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
45.2% (19)
2:0 Ювентус
31% (13)
1:0 Ювентус
11.9% (5)
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