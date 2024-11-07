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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Ювентус
 
Позже
Торино
Прогнозы 42
Ювентус 97.6% (41)
X 2.4% (1)
Торино 0% (0)
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Ювентус
Торино

История личных встреч

Ювентус
Торино

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

366.7%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

29 матчей

75.9%
20.7%
3.4%
22 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

31%
62.1%
6.9%
9 побед 18 ничьих 2 победы

Второй тайм

69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

СA
0:0
СA
2:0
СA
4:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
К
2:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:4
К
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Голы

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

2.13
1.46

Среднее время на гол

42
61

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.46
0.56

Среднее время на гол

195
160

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.38
0.97

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

65
93

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (3) 0.55
Веа Тимоти 3 0.27
Йылдыз Кенан 2 0.18
Савона Николо 2 0.18
Маккенни Уэстон 1 0.09
Консейсау Франсишку 1 0.09
Мбангула Самюэль 1 0.09
Камбьясо Андреа 1 0.09
Копмейнерс Тëн 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.27
Сапата Дуван 3 0.27
Санабрия Антонио 2 0.18
Коко Сауль 2 0.18
Влашич Никола 1 (1) 0.09
Линетти Кароль 1 0.09
Илич Иван 1 0.09
Нжие Альё 1 0.09
Лазаро Валентино 0 0
Масина Адам 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Бремер Глейсон 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Савона Николо 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Данило Луис 1 0
Влахович Душан 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Гатти Федерико 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паоло Ваноли 2 1
Линетти Кароль 3 0
Масина Адам 3 0
Войвода Мергим 3 0
Илич Иван 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Риччи Самуэле 2 0
Коко Сауль 2 0
Дембеле Али 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Педерсен Маркус II 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
6
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Торино
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

11
3
Ювентус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Торино
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
6%
1
7%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
3
18%
5
33%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
4
25%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лилль - Ювентус 1:1 Удинезе - Ювентус 0:2 Ювентус - Парма 2:2 Интер Милан - Ювентус 4:4
Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0
Торино
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торино - Фиорентина 0:1 Рома - Торино 1:0 Торино - Комо 1:0 Кальяри - Торино 3:2
Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1

Результаты матчей

Ювентус
Торино

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
1
1.5
4
2
3
2
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
6
5
4
7
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
5.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
6.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Эмполи
 Заявка 11 3 5 3 8 - 9 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Комо
 Заявка 11 2 3 6 12 - 22 9
15.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
16.
Дженоа
 Заявка 11 2 3 6 8 - 21 9
17.
Парма
 Заявка 11 1 6 4 14 - 17 9
18.
Венеция
 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
19.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
19.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
12.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
16.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Комо
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 20 минут.

    Главный судья: Соцца Симоне

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.2% пользователей.
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    • Прогнозы 42
    Ювентус 97.6% (41)
    X 2.4% (1)
    Торино 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Торино
    1.60
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    6.75
    6.90
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    Прогнозы на матч Ювентус - Торино

    Исход игры
    Ювентус
    97.6% (41)
    Ничья
    2.4% (1)
    Торино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    52.5% (21)
    Нет
    47.5% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    45.2% (19)
    2:0 Ювентус
    31% (13)
    1:0 Ювентус
    11.9% (5)
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