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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 4'
Андерлехт
0'
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Андерлехт
3.60
3.70
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2.56
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Все Коэффициенты
21
Деланге
Максим
2
Диаките
Ибрахим
66
Равич
Христиан
90
Emmanuel
Kakou
15
Манье
Гари
20
Назиньо
Флавио
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
6
Агьекум
Лоуренс
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
10
Виейра
Фелипе
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
4
Шимич
Ян-Карло
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Н'Диайе
Мусса
10
Версхарен
Яри
23
Ритс
Матс
36
Дрейер
Андерс
29
Струйкенс
Марио
27
Эдози
Самуэль
12
Дольберг
Каспер
Серкль Брюгге
3-4-2-1
Андерлехт
4-2-3-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Андерлехт

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

32 матча

21.9%
9.4%
68.7%
7 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

9.4%
34.4%
56.2%
3 победы 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
3:0
ПДА
2:0
ПДА
0:3
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
К
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
4:2
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.63
0.88

Среднее время на гол

144
102

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

2.19
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.41
1.19

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 7 0.5
Уаттара Абдул 2 0.14
Виейра Фелипе 1 0.07
Сомерс Тибо 1 0.07
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.07
Брунинью Филипе 1 0.07
Олайгбе Казим 1 0.07
Равич Христиан 1 0.07
Emmanuel Kakou 1 0.07
Назиньо Флавио 0 0
Фрэнсис Абу 0 0
Минда Алан 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 5 (2) 0.36
Струйкенс Марио 3 0.21
Шимич Ян-Карло 2 0.14
Дрейер Андерс 1 0.07
Аугустинссон Людвиг 1 0.07
Ашимеру Маджид 1 0.07
Амузу Френсис 1 0.07
Леони Тео 1 0.07
Эдози Самуэль 1 0.07
Васкес Луис 1 0.07
Версхарен Яри 0 0
Йоргенсен Матиас Занка 0 0
Ангуло Нильсон 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 5 0
Назиньо Флавио 3 0
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Равич Христиан 2 0
Эрик Дос Сантос 2 0
Emmanuel Kakou 2 0
Варлесон 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Минда Алан 1 0
Уаттара Абдул 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимич Ян-Карло 5 0
Сарделла Киллиан 4 0
Йоргенсен Матиас Занка 2 0
Ашимеру Маджид 2 0
Н'Диайе Мусса 2 0
Леони Тео 2 0
Ритс Матс 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Амузу Френсис 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Васкес Луис 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Дегреф Тристан 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Андерлехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
3
Серкль Брюгге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Андерлехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

4
10
Серкль Брюгге
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Андерлехт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Пропущено

13
6
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
3
50%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
13%
2
12%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
7
41%
76-90

Пропущено

21
14
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
5
24%
3
21%
16-30
4
19%
4
29%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
4
19%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3
Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2
Андерлехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
РФШ Рига - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Кортрейк 4:0 Тюбизе - Андерлехт 0:4 Брюгге - Андерлехт 2:1
Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Андерлехт

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
5
8
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Антверпен
 13 7 2 4 26 - 11 23
4.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
5.
Андерлехт
 0:0 14 5 6 3 19 - 12 21
6.
Гент
 13 5 4 4 18 - 12 19
7.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
8.
Вестерло
 14 5 3 6 23 - 23 18
9.
Спортинг Шарлеруа
 14 5 2 7 14 - 16 17
10.
Сент-Трейден
 14 4 5 5 20 - 24 17
11.
Дендер
 14 4 5 5 17 - 23 17
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 3 7 3 13 - 12 16
13.
Серкль Брюгге
 0:0 14 4 4 6 16 - 21 16
14.
АХ Лёвен
 14 3 7 4 14 - 18 16
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 12 1 3 8 10 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
4.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
5.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
6.
Андерлехт
 0:0 7 3 3 1 11 - 5 12
7.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
8.
Серкль Брюгге
 0:0 8 3 3 2 12 - 8 12
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
10.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
11.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
12.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 1 2 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
4.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
5.
Андерлехт
 0:0 7 2 3 2 8 - 7 9
6.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
13.
Серкль Брюгге
 0:0 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Андерлехт
3.60
3.70
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2.56
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Серкль Брюгге
Андерлехт
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