Тур: 14. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Первый тайм: 4'
0'
15
Манье
Гари
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
23
Ритс
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Манье ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Муслич Мирон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
79 Ali Maamar
-
Главный тренер: Давид Хюберт
История личных встреч
Серкль Брюгге
Андерлехт
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
32 матча
21.9%
9.4%
68.7%
7 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
9.4%
34.4%
56.2%
3 победы 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.63
0.88
Среднее время на гол
144
102
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
2.19
1.5
Среднее время на гол
41
60
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.41
1.19
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|7
|0.5
|Уаттара Абдул
|2
|0.14
|Виейра Фелипе
|1
|0.07
|Сомерс Тибо
|1
|0.07
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.07
|Брунинью Филипе
|1
|0.07
|Олайгбе Казим
|1
|0.07
|Равич Христиан
|1
|0.07
|Emmanuel Kakou
|1
|0.07
|Назиньо Флавио
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
|Минда Алан
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|5 (2)
|0.36
|Струйкенс Марио
|3
|0.21
|Шимич Ян-Карло
|2
|0.14
|Дрейер Андерс
|1
|0.07
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.07
|Ашимеру Маджид
|1
|0.07
|Амузу Френсис
|1
|0.07
|Леони Тео
|1
|0.07
|Эдози Самуэль
|1
|0.07
|Васкес Луис
|1
|0.07
|Версхарен Яри
|0
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
|Ангуло Нильсон
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|5
|0
|Назиньо Флавио
|3
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Равич Христиан
|2
|0
|Эрик Дос Сантос
|2
|0
|Emmanuel Kakou
|2
|0
|Варлесон
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Минда Алан
|1
|0
|Уаттара Абдул
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|5
|0
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|2
|0
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|Н'Диайе Мусса
|2
|0
|Леони Тео
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
|Дегреф Тристан
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Андерлехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
3
Серкль Брюгге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Андерлехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
4
10
Серкль Брюгге
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Андерлехт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Пропущено
13
6
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
3
50%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
13%
2
12%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
7
41%
76-90
Пропущено
21
14
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
5
24%
3
21%
16-30
4
19%
4
29%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
4
19%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3
Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2
Андерлехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
РФШ Рига - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Кортрейк 4:0 Тюбизе - Андерлехт 0:4 Брюгге - Андерлехт 2:1
Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Андерлехт
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
34
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
58
58
211
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|3.
|13
|7
|2
|4
|26 - 11
|23
|4.
|14
|6
|3
|5
|28 - 19
|21
|5.
|0:0
|14
|5
|6
|3
|19 - 12
|21
|6.
|13
|5
|4
|4
|18 - 12
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|9 - 13
|18
|8.
|14
|5
|3
|6
|23 - 23
|18
|9.
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|11.
|14
|4
|5
|5
|17 - 23
|17
|12.
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|13.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|14.
|14
|3
|7
|4
|14 - 18
|16
|15.
|14
|4
|2
|8
|10 - 25
|14
|16.
|12
|1
|3
|8
|10 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|6.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|8.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|10.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|12.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|4.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|5.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|13.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 17
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|7 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5