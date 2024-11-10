Тур: 13. Стадион: Кэшпойнт Арена.
Ход матча
44'
23
Йегер
Лукас
37
Камери
Дийон
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
44
Тауи
Адиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Камери ДийонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнНападающий
- Нападающий
-
33 Paul Piffer
-
-
Главный тренер: Fabio Ingolitsch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВалонНападающий
-
-
Главный тренер: Шопп Маркус
История личных встреч
Альтах
ЛАСК
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
80%
9 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед
32 матча
18.8%
18.8%
62.4%
6 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
4 победы 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.56
0.88
Среднее время на гол
160
102
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.75
1.31
Среднее время на гол
51
68
Всего голов
37
35
Голов в среднем за матч
1.16
1.09
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
77
82
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.46
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.15
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.15
|Гугганиг Лукас
|1
|0.08
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|4 (2)
|0.31
|Жуль Роберт
|3
|0.23
|Бериша Валон
|2
|0.15
|Энтруп Максимилиан
|2
|0.15
|Смолчич Хрвое
|2
|0.15
|Цирайс Филипп
|1
|0.08
|Богард Мелайро
|1
|0.08
|Тауи Адиль
|1
|0.08
|Мустафа Ибрагим
|1
|0.08
|Стойкович Филип
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Флеккер Флориан
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Инголич Сандро
|4
|0
|Mike-Steven Baehre
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Lukas Fridrikas
|2
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Эстрада Паскаль
|2
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Марин
|3
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Стойкович Филип
|3
|0
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Тауи Адиль
|3
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Богард Мелайро
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ЛАСК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Альтах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
3
9
Альтах
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
ЛАСК
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
9%
1
6%
1-15
4
36%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
18%
6
33%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
1
9%
4
22%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
4
25%
7
37%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
4
25%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1
Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3
ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 ЛАСК - Хартберг 1:1 Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2
Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3
Результаты матчей
Альтах
ЛАСК
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 57%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Альтах
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
39
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|29 - 15
|29
|2.
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|3.
|12
|6
|5
|1
|16 - 12
|23
|4.
|0:2
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|5.
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|6.
|2:0
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|8.
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|10.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|11.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|11 - 16
|10
|12.
|13
|1
|6
|6
|16 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|4.
|2:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|0:2
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|9.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|12.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|3.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|5.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|7.
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|8.
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|2:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6
|Рапид Вена
|Сангаре Мамаду
|1 4
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4