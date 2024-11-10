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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Альтах
1:2
Конец матча
ЛАСК
0'
23' Желтая карточка
Энтруп Максимилиан
44' Желтая карточка
Тауи Адиль
1:0
65' Гол
Эстрада Паскаль
75' Желтая карточка
Смолчич Хрвое
1:1
90' Гол
Энтруп Максимилиан
1:2
90' Гол
Энтруп Максимилиан
90' Желтая карточка
Инголич Сандро
90' Желтая карточка
Флеккер Флориан
90'+7
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
22
Эстрада
Паскаль
15
Коллер
Пауль-Фридрих
29
Mohamed
Ouedraogo
6
Демаку
Весель
23
Йегер
Лукас
30
Фадингер
Лукас
37
Камери
Дийон
27
Гебауэр
Кристиан
14
Lukas
Fridrikas
28
Зибенхандль
Йорг
29
Флеккер
Флориан
5
Цирайс
Филипп
26
Смолчич
Хрвое
2
Белло
Джордж
18
Йовичич
Бранко
6
Богард
Мелайро
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
44
Тауи
Адиль
11
Энтруп
Максимилиан
Альтах
4-3-1-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Альтах
ЛАСК

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
80%
9 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед

32 матча

18.8%
18.8%
62.4%
6 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
4 победы 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Б
1:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:0
К
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:2
К
0:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:4
Б
0:0
ТМК
2:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
3:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:2
Б(M
2:0
Б(M
1:1
Б(M
1:3
Б(M
1:3
Б(M
3:0
Б(M
0:0

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.56
0.88

Среднее время на гол

160
102

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.75
1.31

Среднее время на гол

51
68

Всего голов

37
35

Голов в среднем за матч

1.16
1.09

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

77
82

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 6 0.46
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.15
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.15
Гугганиг Лукас 1 0.08
Эстрада Паскаль 1 0.08
Mike-Steven Baehre 0 0
Инголич Сандро 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Фадингер Лукас 0 0
Кронбергер Лука 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 4 0.31
Любичич Марин 4 (2) 0.31
Жуль Роберт 3 0.23
Бериша Валон 2 0.15
Смолчич Хрвое 2 0.15
Богард Мелайро 1 0.08
Цирайс Филипп 1 0.08
Тауи Адиль 1 0.08
Мустафа Ибрагим 1 0.08
Стойкович Филип 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Флеккер Флориан 0 0
Пинто Ленни 0 0
Усор Мозес 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 4 1
Инголич Сандро 5 0
Гугганиг Лукас 4 0
Mike-Steven Baehre 3 0
Штрунц Оливер 3 0
Йегер Лукас 2 0
Lukas Fridrikas 2 0
Коллер Пауль-Фридрих 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Эстрада Паскаль 2 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Камери Дийон 1 0
Mohamed Ouedraogo 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Марин 3 0
Цирайс Филипп 3 0
Стойкович Филип 3 0
Йовичич Бранко 3 0
Тауи Адиль 3 0
Флеккер Флориан 2 0
Белло Джордж 2 0
Смолчич Хрвое 2 0
Хорват Саша 0 1
Бериша Валон 1 0
Энтруп Максимилиан 1 0
Богард Мелайро 1 0
Таловеров Максим 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Томас Дараж 1 0

Результаты матчей

Альтах
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
ЛАСК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2
Альтах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ЛАСК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

3
9
Альтах
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
ЛАСК
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
57%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
8%
1
5%
1-15
4
33%
5
25%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
17%
6
30%
46-60
4
33%
1
5%
61-75
1
8%
6
30%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
4
22%
7
35%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
6
33%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1
Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3
ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 ЛАСК - Хартберг 1:1 Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2
Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3

Результаты матчей

Альтах
ЛАСК

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Альтах
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 13 9 2 2 29 - 15 29
2.
Рапид Вена
 1:0 13 7 5 1 17 - 12 26
3.
Аустрия Вена
 13 7 3 3 19 - 13 24
4.
Ред Булл Зальцбург
 11 5 3 3 15 - 14 18
5.
Вольфсбергер
 13 5 2 6 23 - 19 17
6.
ЛАСК
 13 5 2 6 20 - 20 17
7.
Блау-Вайсс Линц
 13 5 2 6 16 - 18 17
8.
Хартберг
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 12 4 3 5 13 - 19 15
10.
Сваровски Тироль
 13 3 3 7 11 - 18 12
11.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 18 9
12.
Гразер
 13 1 6 6 16 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1:0 7 6 1 0 12 - 5 19
2.
Аустрия Вена
 6 5 1 0 14 - 6 16
3.
Штурм Грац
 7 5 1 1 19 - 9 16
4.
Блау-Вайсс Линц
 6 4 0 2 8 - 3 12
5.
Хартберг
 7 3 2 2 9 - 7 11
6.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 1 0 9 - 2 10
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Вольфсбергер
 7 2 2 3 12 - 11 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Гразер
 6 1 3 2 8 - 9 6
11.
Сваровски Тироль
 6 1 3 2 3 - 4 6
12.
Альтах
 7 1 2 4 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
2.
ЛАСК
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
4.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
5.
Ред Булл Зальцбург
 7 2 2 3 6 - 12 8
6.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 6 2 1 3 5 - 11 7
7.
Рапид Вена
 1:0 6 1 4 1 5 - 7 7
8.
Сваровски Тироль
 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Альтах
 6 1 1 4 5 - 9 4
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 8 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Аустрия Вена Abubakr Barry 6
Рапид Вена Сангаре Мамаду 1 4
Альтах Демаку Весель 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Тауи Адиль получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Энтруп Максимилиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Альтах 1:2 ЛАСК онлайн

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