Тур: 13. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0'
23' Желтая карточкаЭнтруп Максимилиан
44' Желтая карточкаТауи Адиль
1:0
65' ГолЭстрада Паскаль
75' Желтая карточкаСмолчич Хрвое
1:1
90' ГолЭнтруп Максимилиан
1:2
90' ГолЭнтруп Максимилиан
90' Желтая карточкаИнголич Сандро
90' Желтая карточкаФлеккер Флориан
90'+7
Ход матча
44'
65'
75'
90'
90'
90'
90'
23
Йегер
Лукас
37
Камери
Дийон
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
44
Тауи
Адиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Камери ДийонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнНападающий
- Нападающий
-
33 Paul Piffer
-
-
Главный тренер: Fabio Ingolitsch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВалонНападающий
-
-
Главный тренер: Шопп Маркус
История личных встреч
Альтах
ЛАСК
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
80%
9 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед
32 матча
18.8%
18.8%
62.4%
6 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
4 победы 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.56
0.88
Среднее время на гол
160
102
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.75
1.31
Среднее время на гол
51
68
Всего голов
37
35
Голов в среднем за матч
1.16
1.09
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
77
82
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.46
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.15
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.15
|Гугганиг Лукас
|1
|0.08
|Эстрада Паскаль
|1
|0.08
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Фадингер Лукас
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|4
|0.31
|Любичич Марин
|4 (2)
|0.31
|Жуль Роберт
|3
|0.23
|Бериша Валон
|2
|0.15
|Смолчич Хрвое
|2
|0.15
|Богард Мелайро
|1
|0.08
|Цирайс Филипп
|1
|0.08
|Тауи Адиль
|1
|0.08
|Мустафа Ибрагим
|1
|0.08
|Стойкович Филип
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Флеккер Флориан
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|4
|1
|Инголич Сандро
|5
|0
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Mike-Steven Baehre
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Lukas Fridrikas
|2
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Эстрада Паскаль
|2
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Марин
|3
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Стойкович Филип
|3
|0
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Тауи Адиль
|3
|0
|Флеккер Флориан
|2
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Смолчич Хрвое
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Богард Мелайро
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
ЛАСК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
2
Альтах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ЛАСК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
3
9
Альтах
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
ЛАСК
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
57%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
8%
1
5%
1-15
4
33%
5
25%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
17%
6
30%
46-60
4
33%
1
5%
61-75
1
8%
6
30%
76-90
Пропущено
18
20
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
4
22%
7
35%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
6
33%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1
Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3
ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 ЛАСК - Хартберг 1:1 Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2
Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3
Результаты матчей
Альтах
ЛАСК
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Альтах
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
310
58
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|29 - 15
|29
|2.
|1:0
|13
|7
|5
|1
|17 - 12
|26
|3.
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|5.
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|6.
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|7.
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|10.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|11.
|13
|2
|3
|8
|12 - 18
|9
|12.
|13
|1
|6
|6
|16 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 5
|19
|2.
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|4.
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|7.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|4.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|6.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|7.
|1:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|8.
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6
|Рапид Вена
|Сангаре Мамаду
|1 4
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4