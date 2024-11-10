Тур: 13. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
2:0
Второй тайм: 60'
Ход матча
44'
46'
1:0
58'
2:0
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
29
Гиндо
Дауда
10
Кларк
Бобби
19
Конате
Карим
30
Глух
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Simon PirklЗащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Paul Mensah
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
-
10 Кларк БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Конате КаримНападающий
-
30 Глух ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дагим АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Ред Булл Зальцбург
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
15
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.71
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
33
78
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|7
|0.54
|Simon Seidl
|2
|0.15
|Гойгингер Томас
|1
|0.08
|Добрас Кристиан
|1
|0.08
|Simon Pirkl
|1
|0.08
|Носс Конор
|1
|0.08
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|5 (1)
|0.45
|Доргелес Нене
|2
|0.18
|Йео Кунфоло Мусса
|2
|0.18
|Конате Карим
|2 (1)
|0.18
|Ратков Петар
|1
|0.09
|Бидструп Мадс
|1
|0.09
|Edmund Baidoo
|1
|0.09
|Дедич Амар
|0
|0
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paul Mensah
|2
|1
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Simon Pirkl
|3
|0
|Ronivaldo II
|3
|0
|Штраусс Фабио
|1
|1
|Морманн Мартин
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Simon Seidl
|2
|0
|Soumaila Diabate
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Байчетич Стефан
|3
|0
|Гаду Джоан
|1
|1
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|Диамбу Мамади
|2
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Доргелес Нене
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Байду Самсон
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Кларк Бобби
|1
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
2
Блау-Вайсс Линц
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
3
9
Блау-Вайсс Линц
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Ред Булл Зальцбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
40%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
2
67%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
38%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Пропущено
15
2
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
13%
1
50%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
1
50%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
14
14
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
21%
4
29%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Пропущено
18
13
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
11%
4
31%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0
Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
64
210
55
111
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|29 - 15
|29
|2.
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|3.
|12
|6
|5
|1
|16 - 12
|23
|4.
|0:2
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|5.
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|6.
|2:0
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|8.
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|10.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|11.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|11 - 16
|10
|12.
|13
|1
|6
|6
|16 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|4.
|2:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|0:2
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|9.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|12.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|3.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|5.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|7.
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|8.
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|2:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6
|Рапид Вена
|Сангаре Мамаду
|1 4
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4