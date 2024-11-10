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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
2:0
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
44' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
1:0
46' Гол
Ronivaldo II
2:0
58' Гол
Alexander Briedl
85' Желтая карточка
Ronivaldo II
90' Желтая карточка
Paul Mensah
90'+5
1
Витек
Радек
28
Оливейра
Андерсон
15
Маранда
Мануэль
16
Морманн
Мартин
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
18
Soumaila
Diabate
19
Alexander
Briedl
13
Шмидт
Александер
9
Ronivaldo
II
27
Гойгингер
Томас
24
Шлагер
Александер
7
Капальдо
Николас
91
Пёнтковски
Камиль
6
Байду
Самсон
29
Гиндо
Дауда
10
Кларк
Бобби
27
Гурна-Дуат
Люка
15
Диамбу
Мамади
45
Доргелес
Нене
19
Конате
Карим
30
Глух
Оскар
Блау-Вайсс Линц
4-3-3
Ред Булл Зальцбург
4-3-3

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Ред Булл Зальцбург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
5:1
Б
1:1
Б
0:1
ТМК
1:2
ТМК
6:0
ТМК
3:2
К
3:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

15
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.71
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

33
78

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 8 0.62
Simon Seidl 2 0.15
Гойгингер Томас 1 0.08
Добрас Кристиан 1 0.08
Simon Pirkl 1 0.08
Носс Конор 1 0.08
Alexander Briedl 1 0.08
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 5 (1) 0.45
Доргелес Нене 2 0.18
Йео Кунфоло Мусса 2 0.18
Конате Карим 2 (1) 0.18
Ратков Петар 1 0.09
Бидструп Мадс 1 0.09
Edmund Baidoo 1 0.09
Дедич Амар 0 0
Кьергаард Мауриц 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paul Mensah 3 1
Ronivaldo II 4 0
Гойгингер Томас 3 0
Simon Pirkl 3 0
Штраусс Фабио 1 1
Морманн Мартин 2 0
Alexander Briedl 2 0
Simon Seidl 2 0
Soumaila Diabate 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Шмидт Александер 1 0
Пашич Алем 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 4 0
Байчетич Стефан 3 0
Гаду Джоан 1 1
Пёнтковски Камиль 2 0
Диамбу Мамади 2 0
Дедич Амар 1 0
Капальдо Николас 1 0
Доргелес Нене 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Байду Самсон 1 0
Дагим Адам 1 0
Кларк Бобби 1 0
Йео Кунфоло Мусса 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
2
Блау-Вайсс Линц
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ред Булл Зальцбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

3
9
Блау-Вайсс Линц
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Ред Булл Зальцбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
23%
1-15
2
67%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
38%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Пропущено

15
2
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
13%
1
50%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
1
50%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
3
19%
4
29%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
11%
4
27%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
22%
5
33%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
4
22%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0
Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
3
1
1
5
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
5
3
10
1.5
5
6
1
12
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 13 9 2 2 29 - 15 29
2.
Рапид Вена
 1:0 13 7 5 1 17 - 12 26
3.
Аустрия Вена
 13 7 3 3 19 - 13 24
4.
Ред Булл Зальцбург
 11 5 3 3 15 - 14 18
5.
Вольфсбергер
 13 5 2 6 23 - 19 17
6.
ЛАСК
 13 5 2 6 20 - 20 17
7.
Блау-Вайсс Линц
 13 5 2 6 16 - 18 17
8.
Хартберг
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 12 4 3 5 13 - 19 15
10.
Сваровски Тироль
 13 3 3 7 11 - 18 12
11.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 18 9
12.
Гразер
 13 1 6 6 16 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1:0 7 6 1 0 12 - 5 19
2.
Аустрия Вена
 6 5 1 0 14 - 6 16
3.
Штурм Грац
 7 5 1 1 19 - 9 16
4.
Блау-Вайсс Линц
 6 4 0 2 8 - 3 12
5.
Хартберг
 7 3 2 2 9 - 7 11
6.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 1 0 9 - 2 10
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Вольфсбергер
 7 2 2 3 12 - 11 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Гразер
 6 1 3 2 8 - 9 6
11.
Сваровски Тироль
 6 1 3 2 3 - 4 6
12.
Альтах
 7 1 2 4 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
2.
ЛАСК
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
4.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
5.
Ред Булл Зальцбург
 7 2 2 3 6 - 12 8
6.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 6 2 1 3 5 - 11 7
7.
Рапид Вена
 1:0 6 1 4 1 5 - 7 7
8.
Сваровски Тироль
 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Альтах
 6 1 1 4 5 - 9 4
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
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Топ бомбардиров
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 8 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Аустрия Вена Abubakr Barry 6
Рапид Вена Сангаре Мамаду 1 4
Альтах Демаку Весель 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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