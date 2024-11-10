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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Аугсбург
0:0
Первый тайм: 18'
Хоффенхайм
0'
1' Желтая карточка
Кадержабек Павел

Ход матча

1'
 
Кадержабек Павел

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 118
Аугсбург 64.4% (76)
X 25.4% (30)
Хоффенхайм 10.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аугсбург
Ничья
Хоффенхайм
3.55
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лабрович
Недилько
5
Матсима
Крислен
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
17
Якич
Кристиян
10
Майер
Арне
13
Яннулис
Димитрис
20
Клод-Морис
Алексис
21
Титц
Филлип
1
Бауманн
Оливер
35
Артур
Шавес
16
Стах
Антон
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
19
Журасек
Давид
11
Гриллич
Флориан
17
Тохумджу
Умут
7
Бишоф
Том
27
Крамарич
Андрей
21
Бюльтер
Мариус
Аугсбург
3-5-2
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Аугсбург
Хоффенхайм

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

29 матчей

24.1%
17.2%
58.7%
7 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

13.8%
37.9%
48.3%
4 победы 11 ничьих 14 побед

История матчей

Б
3:1
ТМК
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:4
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
2:4
Б
0:4
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:2
К
2:1
Б
0:2
Б2
2:0

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1
0.93

Среднее время на гол

90
96

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.87
1.71

Среднее время на гол

48
52

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.45
1.31

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

62
68

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 3 0.3
Клод-Морис Алексис 3 0.3
Шлоттербек Кевен 2 0.2
Эссанд Самюэль 2 0.2
Вольф Мариус 1 0.1
Реджбекай Элвис 1 0.1
Yusuf Kabadayi 1 0.1
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 5 (1) 0.5
Бюльтер Мариус 4 0.4
Бериша Мергим 1 0.1
Гложек Адам 1 0.1
Табакович Харис 1 0.1
Жендрей Валентен 1 0.1
Бруун-Ларсен Якоб 0 0
Бишоф Том 0 0
Тохумджу Умут 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 5 0
Эссанд Самюэль 3 1
Гоувелеув Джеффри 4 0
Яннулис Димитрис 2 0
Титц Филлип 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Матсима Крислен 2 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Варгас Рубен 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Энгельс Арне 1 0
Кёмюр Мерт 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Матараццо 3 0
Кадержабек Павел 2 0
Акпогума Кевин 2 0
Стах Антон 2 0
Бишоф Том 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Дрекслер Тим 2 0
Нсоки Стэнли 0 1
Крамарич Андрей 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Бериша Мергим 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Артур Шавес 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Florian Micheler 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хоффенхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3
Аугсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Хоффенхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

1
6
Аугсбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Хоффенхайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
5
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
5
38%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
5
38%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
7
35%
2
11%
1-15
1
5%
6
32%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
1
5%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Шальке 04 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1
Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Лион 2:2 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0
Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3

Результаты матчей

Аугсбург
Хоффенхайм

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
2.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
3
6
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 33 - 7 26
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 3 1 15 - 5 21
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5.
Байер Л
 Заявка 10 4 5 1 21 - 16 17
6.
Боруссия Д
 Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Вердер
 Заявка 10 4 3 3 17 - 21 15
9.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
10.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
11.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
12.
Аугсбург
 0:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 20 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 10 0 2 8 10 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
3.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
4.
Аугсбург
 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
4.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
5.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Аугсбург
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Хольштайн Киль Кнудсен Магнус 5
Весь список
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Аугсбург 64.4% (76)
    X 25.4% (30)
    Хоффенхайм 10.2% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Хоффенхайм
    3.55
    3.60
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    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Хоффенхайм

    Исход игры
    Аугсбург
    64.1% (75)
    Ничья
    25.6% (30)
    Хоффенхайм
    10.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (65)
    Меньше
    42.98% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (87)
    Нет
    23.68% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    41% (48)
    1:1 Ничья
    19.7% (23)
    1:0 Аугсбург
    16.2% (19)
    1:2 Хоффенхайм
    7.7% (9)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Аугсбург
    2.6% (3)
    0:1 Хоффенхайм
    1.7% (2)
    3:2 Аугсбург
    1.7% (2)
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