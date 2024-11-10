Тур: 10. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 28300 Главный судья: Петерсен Мартин
0:0
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаКадержабек Павел
35' Желтая карточкаБюльтер Мариус
71' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
75' Желтая карточкаКлод-Морис Алексис
87' Желтая карточкаАкпогума Кевин
90'+5
Ход матча
35'
66'
71'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
10 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
441 Количество передач 559
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
10
Майер
Арне
21
Титц
Филлип
35
Артур
Шавес
16
Стах
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вольф МариусПолузащитник
-
19 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кудосу ХенриПолузащитник
-
15 Мунье СтивПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Артур ШавесЗащитник
-
16 Стах АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аугсбург
Хоффенхайм
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
29 матчей
24.1%
17.2%
58.7%
7 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
13.8%
37.9%
48.3%
4 победы 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1
0.93
Среднее время на гол
90
96
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.87
1.71
Среднее время на гол
48
52
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.45
1.31
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
62
68
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|3
|0.3
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.3
|Шлоттербек Кевен
|2
|0.2
|Эссанд Самюэль
|2
|0.2
|Вольф Мариус
|1
|0.1
|Реджбекай Элвис
|1
|0.1
|Yusuf Kabadayi
|1
|0.1
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|0.5
|Бюльтер Мариус
|4
|0.4
|Бериша Мергим
|1
|0.1
|Гложек Адам
|1
|0.1
|Табакович Харис
|1
|0.1
|Жендрей Валентен
|1
|0.1
|Бруун-Ларсен Якоб
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
|Тохумджу Умут
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Эссанд Самюэль
|3
|1
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|Яннулис Димитрис
|3
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|Энгельс Арне
|1
|0
|Кёмюр Мерт
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Пеллегрино Матараццо
|3
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Стах Антон
|2
|0
|Бишоф Том
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Дрекслер Тим
|2
|0
|Нсоки Стэнли
|0
|1
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Артур Шавес
|1
|0
|Моэрстедт Макс
|1
|0
|Florian Micheler
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хоффенхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
3
Аугсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Хоффенхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
1
6
Аугсбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Хоффенхайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
5
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
5
38%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
5
38%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Пропущено
20
19
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
7
35%
2
11%
1-15
1
5%
6
32%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
1
5%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Шальке 04 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1
Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Лион 2:2 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0
Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3
Результаты матчей
Аугсбург
Хоффенхайм
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
51
32
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
55
37
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|33 - 7
|26
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 5
|21
|3.
|2:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 14
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 16
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 18
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|0:2 Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 18
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 20
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 25
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 30
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|6.
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|9.
|0:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 12
|10
|4.
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|10 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Хольштайн Киль
|Кнудсен Магнус
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Хоффенхайм
Исход игры
Аугсбург
64.4% (76)
Ничья
25.4% (30)
Хоффенхайм
10.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
41.5% (49)
1:1 Ничья
19.5% (23)
1:0 Аугсбург
16.1% (19)
1:2 Хоффенхайм
7.6% (9)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Аугсбург
2.5% (3)
0:1 Хоффенхайм
1.7% (2)
3:2 Аугсбург
1.7% (2)
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