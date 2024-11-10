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Тур: 10. Стадион: . Зрители: 28300 Главный судья: Петерсен Мартин
Аугсбург
0:0
Конец матча
Хоффенхайм
0'
1' Желтая карточка
Кадержабек Павел
35' Желтая карточка
Бюльтер Мариус
71' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
75' Желтая карточка
Клод-Морис Алексис
87' Желтая карточка
Акпогума Кевин
90'+5

Ход матча

1'
 
Кадержабек Павел
35'
 
Бюльтер Мариус
60'
 
Гложек Адам
Тохумджу Умут
60'
 
Табакович Харис
Бюльтер Мариус
66'
Кёмюр Мерт
Майер Арне
 
67'
Эссанд Самюэль
Титц Филлип
 
71'
Яннулис Димитрис
 
75'
Клод-Морис Алексис
 
75'
Мунье Стив
Клод-Морис Алексис
 
78'
 
Дрекслер Тим
Стах Антон
78'
 
Жендрей Валентен
Кадержабек Павел
87'
 
Акпогума Кевин
90'
Педерсен Мадс
Яннулис Димитрис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 441 Количество передач 559
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 118
Аугсбург 64.4% (76)
X 25.4% (30)
Хоффенхайм 10.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лабрович
Недилько
5
Матсима
Крислен
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
17
Якич
Кристиян
10
Майер
Арне
13
Яннулис
Димитрис
20
Клод-Морис
Алексис
21
Титц
Филлип
1
Бауманн
Оливер
35
Артур
Шавес
16
Стах
Антон
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
19
Журасек
Давид
11
Гриллич
Флориан
17
Тохумджу
Умут
7
Бишоф
Том
27
Крамарич
Андрей
21
Бюльтер
Мариус
Аугсбург
3-5-2
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Аугсбург
Хоффенхайм

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

29 матчей

24.1%
17.2%
58.7%
7 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

13.8%
37.9%
48.3%
4 победы 11 ничьих 14 побед

История матчей

Б
3:1
ТМК
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:4
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
2:4
Б
0:4
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:2
К
2:1
Б
0:2
Б2
2:0

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1
0.93

Среднее время на гол

90
96

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.87
1.71

Среднее время на гол

48
52

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.45
1.31

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

62
68

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 3 0.3
Клод-Морис Алексис 3 0.3
Шлоттербек Кевен 2 0.2
Эссанд Самюэль 2 0.2
Вольф Мариус 1 0.1
Реджбекай Элвис 1 0.1
Yusuf Kabadayi 1 0.1
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 5 (1) 0.5
Бюльтер Мариус 4 0.4
Бериша Мергим 1 0.1
Гложек Адам 1 0.1
Табакович Харис 1 0.1
Жендрей Валентен 1 0.1
Бруун-Ларсен Якоб 0 0
Бишоф Том 0 0
Тохумджу Умут 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 5 0
Эссанд Самюэль 3 1
Гоувелеув Джеффри 4 0
Яннулис Димитрис 3 0
Титц Филлип 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Матсима Крислен 2 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Варгас Рубен 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Энгельс Арне 1 0
Кёмюр Мерт 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпогума Кевин 3 0
Пеллегрино Матараццо 3 0
Кадержабек Павел 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Стах Антон 2 0
Бишоф Том 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Дрекслер Тим 2 0
Нсоки Стэнли 0 1
Крамарич Андрей 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Бериша Мергим 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Артур Шавес 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Florian Micheler 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хоффенхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3
Аугсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Хоффенхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

1
6
Аугсбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Хоффенхайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
5
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
5
38%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
5
38%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
7
35%
2
11%
1-15
1
5%
6
32%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
1
5%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Шальке 04 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1
Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Лион 2:2 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0
Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3

Результаты матчей

Аугсбург
Хоффенхайм

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
5
1
1.5
3
2
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
1
9
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 33 - 7 26
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 3 1 15 - 5 21
3.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 10 6 2 2 25 - 14 20
4.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5.
Байер Л
 Заявка 10 4 5 1 21 - 16 17
6.
Боруссия Д
 Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Вердер
 Заявка 10 4 3 3 17 - 21 15
9.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
10.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11.
Штутгарт
 0:2 Заявка 10 3 4 3 17 - 18 13
12.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 13 - 20 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Хоффенхайм
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 10 0 2 8 10 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
3.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
4.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
6.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 0:2 Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
4.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
6.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
7.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Штутгарт
 0:2 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Хольштайн Киль Кнудсен Магнус 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 28300 болельщиков
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Аугсбург: 44%, Хоффенхайм: 56%.
  • 94'
    Шлоттербек Кевен успешно блокирует удар.
  • 94'
    Гложек Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Хоффенхайм пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Аугсбург 64.4% (76)
    X 25.4% (30)
    Хоффенхайм 10.2% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Хоффенхайм

    Исход игры
    Аугсбург
    64.4% (76)
    Ничья
    25.4% (30)
    Хоффенхайм
    10.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.39% (66)
    Меньше
    42.61% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    76.52% (88)
    Нет
    23.48% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    41.5% (49)
    1:1 Ничья
    19.5% (23)
    1:0 Аугсбург
    16.1% (19)
    1:2 Хоффенхайм
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Аугсбург
    2.5% (3)
    0:1 Хоффенхайм
    1.7% (2)
    3:2 Аугсбург
    1.7% (2)
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