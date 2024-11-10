Тур: 14. Стадион: Planet Group Arena.
0'
1:0
5' ГолВатанабэ Цуёси
11' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
2:0
41' ГолДин Макс
3:0
51' ГолБраун Арчи
Ход матча
5'
1:0
41'
2:0
51'
3:0
22
Фадига
Ноа
15
Ито
Ацуки
11
Сонко
Момоду
21
Дин
Макс
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
17
Ilay
Camara
24
О'Нил
Эйден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Араужу ТьягуЗащитник
-
38 Сума МохамедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сурдез ФранкНападающий
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Tom Poitoux
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Гент
Стандард
33 матча
93.9%
6.1%
31 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
30.3%
6.1%
21 победа 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
21.2%
27 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед
56 матчей
55.4%
14.3%
30.3%
31 победа 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
37.5%
42.9%
19.6%
21 победа 24 ничьи 11 побед
Второй тайм
48.2%
26.8%
25%
27 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
56
41
Голов в среднем за матч
2
1.46
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
43
24
Голов в среднем за матч
1.54
0.86
Среднее время на гол
58
105
Всего голов
99
65
Голов в среднем за матч
1.77
1.16
Тотал матчей
2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 71%
Меньше 29%
16
36
Больше 64%
Меньше 36%
20
22
Больше 39%
Меньше 61%
34
10
Больше 18%
Меньше 82%
46
4
Больше 7%
Меньше 93%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
50
77
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гандельман Омри
|4
|0.29
|Дин Макс
|3
|0.21
|Фадига Ноа
|3
|0.21
|Гудьонсен Андри
|2
|0.14
|Сурдез Франк
|1
|0.07
|Делорж Матиас
|1
|0.07
|Геркенс Питер
|1
|0.07
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.07
|Кумс Свен
|1
|0.07
|Йокота Дайсуке
|1
|0.07
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.07
|Браун Арчи
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Варела Хелио
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|4 (2)
|0.29
|Soufiane Benjdida
|2 (2)
|0.14
|Шутало Бошко
|1
|0.07
|Булат Марко
|1
|0.07
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.07
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Фосси Марлон
|0
|0
|Matthieu Epolo
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Ацуки
|4
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Браун Арчи
|3
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Делорж Матиас
|2
|0
|Варела Хелио
|2
|0
|Вутер Вранкен
|1
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
|Гамбор Хуго
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Сурдез Франк
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаутекит Ибе
|4
|0
|Шутало Бошко
|4
|0
|Лоуренс Генри
|2
|1
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Булат Марко
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
|Soufiane Benjdida
|1
|0
Результаты матчей
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Стандард
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стандард
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
6
Гент
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Стандард
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
11
2
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
3
27%
1
50%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
57%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
17
9
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
3
18%
1
11%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
4
44%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
4
44%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
5
38%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гент - Омония Никосия 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0 Гент - Генк 0:2
Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2
Стандард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стандард - Сент-Трейден 2:1 Стандард - К. Лира-Льерс 3:2 Антверпен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1
Андерлехт - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4
Результаты матчей
Гент
Стандард
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Гент
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
25
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
15
16
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
67
49
310
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|3.
|13
|7
|2
|4
|26 - 11
|23
|4.
|14
|6
|5
|3
|24 - 12
|23
|5.
|3:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|28 - 19
|21
|7.
|14
|5
|3
|6
|23 - 23
|18
|8.
|0:3
|14
|5
|3
|6
|9 - 16
|18
|9.
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|11.
|14
|4
|5
|5
|17 - 23
|17
|12.
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|13.
|14
|3
|7
|4
|14 - 18
|16
|14.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|10 - 25
|14
|16.
|12
|1
|3
|8
|10 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|0:3
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|4.
|3:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|10.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|3:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|0:3
|7
|1
|1
|5
|2 - 12
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 17
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5