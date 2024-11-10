  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Гент
5:0
Конец матча
Стандард
0'
1:0
5' Гол
Ватанабэ Цуёси
11' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
2:0
41' Гол
Дин Макс
3:0
51' Гол
Браун Арчи
4:0
59' Гол
Дин Макс
5:0
89' Гол
Gilles De Meyer
90'+1
1
Шмидт
Дэниел
18
Самуаз
Матисс
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
3
Браун
Арчи
22
Фадига
Ноа
16
Делорж
Матиас
15
Ито
Ацуки
6
Гандельман
Омри
11
Сонко
Момоду
21
Дин
Макс
40
Matthieu
Epolo
4
Шутало
Бошко
25
Хаутекит
Ибе
54
Калут
Александро
13
Фосси
Марлон
17
Ilay
Camara
24
О'Нил
Эйден
6
Александропулос
Сотириос
8
Прайс
Айзек
9
Зекири
Анди
11
Эккерт
Айенса
Деннис
Гент
4-2-3-1
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Гент
Стандард

33 матча

93.9%
6.1%
31 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
30.3%
6.1%
21 победа 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
21.2%
27 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

56 матчей

55.4%
14.3%
30.3%
31 победа 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

37.5%
42.9%
19.6%
21 победа 24 ничьи 11 побед

Второй тайм

48.2%
26.8%
25%
27 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
1:4
ПДА
5:1
ПДА
4:2
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
0:1
К
3:1
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПОЗЧТ
2:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:3
ЛП
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
7:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
4:2
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
4:0
К
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

56
41

Голов в среднем за матч

2
1.46

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

43
24

Голов в среднем за матч

1.54
0.86

Среднее время на гол

58
105

Всего голов

99
65

Голов в среднем за матч

1.77
1.16

Тотал матчей

2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 71%
Меньше 29%
16
36
Больше 64%
Меньше 36%
20
22
Больше 39%
Меньше 61%
34
10
Больше 18%
Меньше 82%
46
4
Больше 7%
Меньше 93%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

50
77

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дин Макс 4 0.29
Гандельман Омри 4 0.29
Фадига Ноа 3 0.21
Гудьонсен Андри 2 0.14
Сурдез Франк 1 0.07
Делорж Матиас 1 0.07
Браун Арчи 1 0.07
Геркенс Питер 1 0.07
Ватанабэ Цуёси 1 0.07
Кумс Свен 1 0.07
Йокота Дайсуке 1 0.07
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.07
Gilles De Meyer 1 0.07
Торунарига Джордан 0 0
Варела Хелио 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 4 (2) 0.29
Soufiane Benjdida 2 (2) 0.14
Шутало Бошко 1 0.07
Булат Марко 1 0.07
Эккерт Айенса Деннис 1 0.07
О'Нил Эйден 0 0
Фосси Марлон 0 0
Matthieu Epolo 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Ацуки 4 0
Митрович Стефан 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Браун Арчи 3 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Делорж Матиас 2 0
Варела Хелио 2 0
Вутер Вранкен 1 0
Кумс Свен 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Фадига Ноа 1 0
Дин Макс 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Гамбор Хуго 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Сурдез Франк 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Гандельман Омри 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаутекит Ибе 4 0
Шутало Бошко 4 0
Лоуренс Генри 2 1
О'Нил Эйден 3 0
Булат Марко 2 0
Прайс Айзек 2 0
Александропулос Сотириос 1 0
Фосси Марлон 1 0
Nathan Ngoy 1 0
Soufiane Benjdida 1 0

Результаты матчей

Гент
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стандард
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стандард
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
6
Гент
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Стандард
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

16
2
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
4
25%
1
50%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
57%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

22
9
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
4
18%
1
11%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
4
44%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
1
5%
4
44%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
2
15%
5
28%
61-75
4
31%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гент - Омония Никосия 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0 Гент - Генк 0:2
Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2
Стандард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стандард - Сент-Трейден 2:1 Стандард - К. Лира-Льерс 3:2 Антверпен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1
Андерлехт - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4

Результаты матчей

Гент
Стандард

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Гент
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
3
4
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
8
5
9
1.5
3
11
4
10
2.5
3
11
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:1 14 10 1 3 28 - 16 31
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Антверпен
 13 7 2 4 26 - 11 23
4.
Андерлехт
 14 6 5 3 24 - 12 23
5.
Гент
 14 6 4 4 23 - 12 22
6.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 14 4 7 3 14 - 12 19
8.
Вестерло
 14 5 3 6 23 - 23 18
9.
Стандард
 14 5 3 6 9 - 18 18
10.
Спортинг Шарлеруа
 14 5 2 7 14 - 16 17
11.
Сент-Трейден
 14 4 5 5 20 - 24 17
12.
Дендер
 14 4 5 5 17 - 23 17
13.
АХ Лёвен
 14 3 7 4 14 - 18 16
14.
Серкль Брюгге
 14 4 3 7 16 - 26 15
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 12 1 3 8 10 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:1 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 7 4 2 1 9 - 4 14
3.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
4.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
5.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
6.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
7.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
8.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
9.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
10.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
11.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
12.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 1 2 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 0:1 7 4 0 3 13 - 11 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
13.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
14.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Андерлехт Дольберг Каспер 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
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