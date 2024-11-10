Тур: 14. Стадион: Planet Group Arena.
0'
1:0
5' ГолВатанабэ Цуёси
11' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
2:0
41' ГолДин Макс
3:0
51' ГолБраун Арчи
4:0
59' ГолДин Макс
5:0
89' ГолGilles De Meyer
90'+1
Ход матча
5'
1:0
41'
2:0
51'
3:0
59'
4:0
89'
5:0
22
Фадига
Ноа
15
Ито
Ацуки
11
Сонко
Момоду
21
Дин
Макс
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
17
Ilay
Camara
24
О'Нил
Эйден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Араужу ТьягуЗащитник
-
38 Сума МохамедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сурдез ФранкНападающий
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Tom Poitoux
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Гент
Стандард
33 матча
93.9%
6.1%
31 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
30.3%
6.1%
21 победа 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
21.2%
27 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед
56 матчей
55.4%
14.3%
30.3%
31 победа 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
37.5%
42.9%
19.6%
21 победа 24 ничьи 11 побед
Второй тайм
48.2%
26.8%
25%
27 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
56
41
Голов в среднем за матч
2
1.46
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
43
24
Голов в среднем за матч
1.54
0.86
Среднее время на гол
58
105
Всего голов
99
65
Голов в среднем за матч
1.77
1.16
Тотал матчей
2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 71%
Меньше 29%
16
36
Больше 64%
Меньше 36%
20
22
Больше 39%
Меньше 61%
34
10
Больше 18%
Меньше 82%
46
4
Больше 7%
Меньше 93%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
50
77
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дин Макс
|4
|0.29
|Гандельман Омри
|4
|0.29
|Фадига Ноа
|3
|0.21
|Гудьонсен Андри
|2
|0.14
|Сурдез Франк
|1
|0.07
|Делорж Матиас
|1
|0.07
|Браун Арчи
|1
|0.07
|Геркенс Питер
|1
|0.07
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.07
|Кумс Свен
|1
|0.07
|Йокота Дайсуке
|1
|0.07
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.07
|Gilles De Meyer
|1
|0.07
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Варела Хелио
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|4 (2)
|0.29
|Soufiane Benjdida
|2 (2)
|0.14
|Шутало Бошко
|1
|0.07
|Булат Марко
|1
|0.07
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.07
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Фосси Марлон
|0
|0
|Matthieu Epolo
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Ацуки
|4
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Браун Арчи
|3
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Делорж Матиас
|2
|0
|Варела Хелио
|2
|0
|Вутер Вранкен
|1
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
|Гамбор Хуго
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Сурдез Франк
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаутекит Ибе
|4
|0
|Шутало Бошко
|4
|0
|Лоуренс Генри
|2
|1
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Булат Марко
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
|Soufiane Benjdida
|1
|0
Результаты матчей
Гент
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стандард
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стандард
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
6
Гент
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Стандард
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
16
2
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
4
25%
1
50%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
57%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
22
9
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
4
18%
1
11%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
4
44%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
1
5%
4
44%
61-75
4
18%
0
0%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
2
15%
5
28%
61-75
4
31%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гент - Омония Никосия 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0 Гент - Генк 0:2
Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2
Стандард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стандард - Сент-Трейден 2:1 Стандард - К. Лира-Льерс 3:2 Антверпен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1
Андерлехт - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4
Результаты матчей
Гент
Стандард
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Гент
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
25
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
68
59
311
410
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|1
|3
|28 - 16
|31
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|3.
|13
|7
|2
|4
|26 - 11
|23
|4.
|14
|6
|5
|3
|24 - 12
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|23 - 12
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|28 - 19
|21
|7.
|1:0
|14
|4
|7
|3
|14 - 12
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|23 - 23
|18
|9.
|14
|5
|3
|6
|9 - 18
|18
|10.
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|11.
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|17 - 23
|17
|13.
|14
|3
|7
|4
|14 - 18
|16
|14.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|10 - 25
|14
|16.
|12
|1
|3
|8
|10 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|10.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|2.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|1:0
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|2 - 14
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 17
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5