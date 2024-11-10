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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Рапид Вена
1:0
Первый тайм: 20'
Аустрия Клагенфурт

Ход матча

11'
Бургшталлер Гвидо
(Бишоф Ной)
1:0
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Аустрия Клагенфурт
1.43
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5.20
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7.10
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Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
4
Шёллер
Якоб
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
24
Кайгин
Деннис
18
Зайдль
Маттиас
27
Бишоф
Ной
9
Бургшталлер
Гвидо
8
Гргич
Лукас
30
Simon
Spari
19
Niklas
Szerencsi
31
Thorsten
Mahrer
34
Jannik
Robatsch
2
Бонна
Соломон
14
Christopher
Cvetko
18
Салифу
Дикени
24
Верницниг
Кристофер
77
Бобциен
Бен
9
Nicolas
Binder
7
Florian
Jaritz
Рапид Вена
4-3-3
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:0
Б
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.29

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.29
1.62

Среднее время на гол

70
55

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.45
1.5

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
60

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 7 (2) 0.54
Янссон Исак 2 0.15
Бургшталлер Гвидо 1 0.08
Ауэр Йонас 1 0.08
Зайдль Маттиас 1 0.08
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.08
Бишоф Ной 1 0.08
Освальд Мориц 1 0.08
Вурмбранд Николаус 1 0.08
Ланг Кристоф 0 0
Шауб Луис 0 0
Гргич Лукас 0 0
Сангаре Мамаду 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Бёкле Бенжамин 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобциен Бен 6 (3) 0.5
Верницниг Кристофер 1 0.08
Тошевски Давид 1 0.08
Кох Тобиас 1 0.08
Дель Лоренц 1 0.08
Nicolas Binder 1 0.08
Видра Филипп 1 0.08
Jannik Robatsch 1 0.08
Christopher Cvetko 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Мамаду 4 1
Бургшталлер Гвидо 3 0
Болла Бендегуз 3 0
Бишоф Ной 3 0
Гргич Лукас 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Кайгин Деннис 2 0
Шауб Луис 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Цветкович Ненад 1 0
Янссон Исак 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Бёкле Бенжамин 1 0
Robert Klauss 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Cvetko 5 0
Kosmas Gezos 2 1
Верницниг Кристофер 3 0
Штрауди Симон 3 0
Бобциен Бен 3 0
Niklas Szerencsi 3 0
Jannik Robatsch 3 0
Бонна Соломон 1 1
Кох Тобиас 2 0
Thorsten Mahrer 0 1
Peter Pacult 1 0
Florian Jaritz 1 0
Тошевски Давид 1 0
Видра Филипп 1 0
Салифу Дикени 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
8
Рапид Вена
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
4
44%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
3
38%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
6%
3
21%
1-15
6
38%
2
14%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Пропущено

12
17
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
17%
2
12%
1-15
3
25%
5
29%
29%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Петрокуб - Рапид Вена 0:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1
Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2

Результаты матчей

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
5 раз 42%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
4
7
1
11
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 13 9 2 2 29 - 15 29
2.
Рапид Вена
 1:0 13 7 5 1 17 - 12 26
3.
Аустрия Вена
 13 7 3 3 19 - 13 24
4.
Ред Булл Зальцбург
 11 5 3 3 15 - 14 18
5.
Вольфсбергер
 13 5 2 6 23 - 19 17
6.
ЛАСК
 13 5 2 6 20 - 20 17
7.
Блау-Вайсс Линц
 13 5 2 6 16 - 18 17
8.
Хартберг
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 12 4 3 5 13 - 19 15
10.
Сваровски Тироль
 13 3 3 7 11 - 18 12
11.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 18 9
12.
Гразер
 13 1 6 6 16 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1:0 7 6 1 0 12 - 5 19
2.
Аустрия Вена
 6 5 1 0 14 - 6 16
3.
Штурм Грац
 7 5 1 1 19 - 9 16
4.
Блау-Вайсс Линц
 6 4 0 2 8 - 3 12
5.
Хартберг
 7 3 2 2 9 - 7 11
6.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 1 0 9 - 2 10
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Вольфсбергер
 7 2 2 3 12 - 11 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Гразер
 6 1 3 2 8 - 9 6
11.
Сваровски Тироль
 6 1 3 2 3 - 4 6
12.
Альтах
 7 1 2 4 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
2.
ЛАСК
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
4.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
5.
Ред Булл Зальцбург
 7 2 2 3 6 - 12 8
6.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 6 2 1 3 5 - 11 7
7.
Рапид Вена
 1:0 6 1 4 1 5 - 7 7
8.
Сваровски Тироль
 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Альтах
 6 1 1 4 5 - 9 4
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
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Топ бомбардиров
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 8 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Аустрия Вена Abubakr Barry 6
Рапид Вена Сангаре Мамаду 1 4
Альтах Демаку Весель 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
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