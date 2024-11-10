Тур: 13. Стадион: Альянц.
2:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолБургшталлер Гвидо
2:0
23' ГолШауб Луис
27' Желтая карточкаJannik Robatsch
38' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
44' Желтая карточкаШтрауди Симон
52' Желтая карточкаАуэр Йонас
54' Желтая карточкаChristopher Cvetko
89' Желтая карточкаБёкле Бенжамин
90'+5
Ход матча
11'
1:0
23'
2:0
27'
44'
52'
89'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
27
Бишоф
Ной
30
Simon
Spari
77
Бобциен
Бен
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бишоф НойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
-
19 Гэйл ТььерриПолузащитник
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
-
30 Simon SpariВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бобциен БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Кюхн ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
29 Дель ЛоренцНападающий
-
95 Видра Филипп
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.29
Среднее время на гол
49
70
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.29
1.62
Среднее время на гол
70
55
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.45
1.5
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
60
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельо Дион Дрене
|7 (2)
|0.54
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0.15
|Янссон Исак
|2
|0.15
|Шауб Луис
|1
|0.08
|Ауэр Йонас
|1
|0.08
|Бишоф Ной
|1
|0.08
|Зайдль Маттиас
|1
|0.08
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.08
|Освальд Мориц
|1
|0.08
|Вурмбранд Николаус
|1
|0.08
|Ланг Кристоф
|0
|0
|Гргич Лукас
|0
|0
|Сангаре Мамаду
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Бёкле Бенжамин
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобциен Бен
|6 (3)
|0.5
|Верницниг Кристофер
|1
|0.08
|Тошевски Давид
|1
|0.08
|Кох Тобиас
|1
|0.08
|Дель Лоренц
|1
|0.08
|Nicolas Binder
|1
|0.08
|Видра Филипп
|1
|0.08
|Jannik Robatsch
|1
|0.08
|Christopher Cvetko
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Мамаду
|4
|1
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Бишоф Ной
|3
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Бёкле Бенжамин
|2
|0
|Кайгин Деннис
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Цветкович Ненад
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christopher Cvetko
|6
|0
|Штрауди Симон
|4
|0
|Jannik Robatsch
|4
|0
|Kosmas Gezos
|2
|1
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Бобциен Бен
|3
|0
|Niklas Szerencsi
|3
|0
|Бонна Соломон
|1
|1
|Кох Тобиас
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|0
|1
|Peter Pacult
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Тошевски Давид
|1
|0
|Видра Филипп
|1
|0
|Салифу Дикени
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
8
Рапид Вена
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Аустрия Клагенфурт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
13
6
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
5
11
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
5
45%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
3
38%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
18
14
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
11%
3
21%
1-15
7
39%
2
14%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
3
17%
4
29%
76-90
Пропущено
12
19
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
17%
3
16%
1-15
3
25%
6
32%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
1
8%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Петрокуб - Рапид Вена 0:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1
Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2
Результаты матчей
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
84
58
48
112
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6
|Рапид Вена
|Сангаре Мамаду
|1 4