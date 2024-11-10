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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Рапид Вена
2:0
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
11' Гол
Бургшталлер Гвидо
2:0
23' Гол
Шауб Луис
27' Желтая карточка
Jannik Robatsch
38' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
44' Желтая карточка
Штрауди Симон
52' Желтая карточка
Ауэр Йонас
54' Желтая карточка
Christopher Cvetko
89' Желтая карточка
Бёкле Бенжамин
90'+5
45
Хедль
Никлас
4
Шёллер
Якоб
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
24
Кайгин
Деннис
18
Зайдль
Маттиас
27
Бишоф
Ной
9
Бургшталлер
Гвидо
8
Гргич
Лукас
30
Simon
Spari
19
Niklas
Szerencsi
31
Thorsten
Mahrer
34
Jannik
Robatsch
2
Бонна
Соломон
14
Christopher
Cvetko
18
Салифу
Дикени
24
Верницниг
Кристофер
77
Бобциен
Бен
9
Nicolas
Binder
7
Florian
Jaritz
Рапид Вена
4-3-3
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:0
Б
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.29

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.29
1.62

Среднее время на гол

70
55

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.45
1.5

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
60

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 7 (2) 0.54
Бургшталлер Гвидо 2 0.15
Янссон Исак 2 0.15
Шауб Луис 1 0.08
Ауэр Йонас 1 0.08
Бишоф Ной 1 0.08
Зайдль Маттиас 1 0.08
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.08
Освальд Мориц 1 0.08
Вурмбранд Николаус 1 0.08
Ланг Кристоф 0 0
Гргич Лукас 0 0
Сангаре Мамаду 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Бёкле Бенжамин 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобциен Бен 6 (3) 0.5
Верницниг Кристофер 1 0.08
Тошевски Давид 1 0.08
Кох Тобиас 1 0.08
Дель Лоренц 1 0.08
Nicolas Binder 1 0.08
Видра Филипп 1 0.08
Jannik Robatsch 1 0.08
Christopher Cvetko 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Мамаду 4 1
Бургшталлер Гвидо 4 0
Болла Бендегуз 3 0
Бишоф Ной 3 0
Гргич Лукас 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Бёкле Бенжамин 2 0
Кайгин Деннис 2 0
Шауб Луис 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Цветкович Ненад 1 0
Янссон Исак 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Robert Klauss 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Cvetko 6 0
Штрауди Симон 4 0
Jannik Robatsch 4 0
Kosmas Gezos 2 1
Верницниг Кристофер 3 0
Бобциен Бен 3 0
Niklas Szerencsi 3 0
Бонна Соломон 1 1
Кох Тобиас 2 0
Thorsten Mahrer 0 1
Peter Pacult 1 0
Florian Jaritz 1 0
Тошевски Давид 1 0
Видра Филипп 1 0
Салифу Дикени 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
8
Рапид Вена
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Аустрия Клагенфурт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

13
6
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
5
45%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
3
38%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

18
14
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
11%
3
21%
1-15
7
39%
2
14%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
3
17%
4
29%
76-90

Пропущено

12
19
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
17%
3
16%
1-15
3
25%
6
32%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
1
8%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Петрокуб - Рапид Вена 0:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1
Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2

Результаты матчей

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
4
8
1
12
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 13 9 2 2 29 - 15 29
2.
Рапид Вена
 13 7 5 1 18 - 12 26
3.
Аустрия Вена
 13 7 3 3 19 - 13 24
4.
Ред Булл Зальцбург
 11 5 3 3 15 - 14 18
5.
Вольфсбергер
 13 5 2 6 23 - 19 17
6.
ЛАСК
 13 5 2 6 20 - 20 17
7.
Блау-Вайсс Линц
 13 5 2 6 16 - 18 17
8.
Хартберг
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Аустрия Клагенфурт
 12 4 3 5 13 - 20 15
10.
Сваровски Тироль
 13 3 3 7 11 - 18 12
11.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 18 9
12.
Гразер
 13 1 6 6 16 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 7 6 1 0 13 - 5 19
2.
Аустрия Вена
 6 5 1 0 14 - 6 16
3.
Штурм Грац
 7 5 1 1 19 - 9 16
4.
Блау-Вайсс Линц
 6 4 0 2 8 - 3 12
5.
Хартберг
 7 3 2 2 9 - 7 11
6.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 1 0 9 - 2 10
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Вольфсбергер
 7 2 2 3 12 - 11 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Гразер
 6 1 3 2 8 - 9 6
11.
Сваровски Тироль
 6 1 3 2 3 - 4 6
12.
Альтах
 7 1 2 4 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
2.
ЛАСК
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
4.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
5.
Ред Булл Зальцбург
 7 2 2 3 6 - 12 8
6.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 1 3 5 - 12 7
7.
Рапид Вена
 6 1 4 1 5 - 7 7
8.
Сваровски Тироль
 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Альтах
 6 1 1 4 5 - 9 4
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 8 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Аустрия Вена Abubakr Barry 6
Рапид Вена Сангаре Мамаду 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Бёкле Бенжамин получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Кристофер Цветко получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Ауэр Йонас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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