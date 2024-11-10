  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Штутгарт
0:2
Второй тайм: 60'
Айнтрахт Фр
0'
0:0
22' Не забитый пенальти
Демирович Эрмедин
26' Желтая карточка
Тута
0:1
45' Гол
Экитике Уго
0:2
55' Гол
Браун Натаниэль
57' Желтая карточка
Шабо Юлиан

Ход матча

22'
Демирович Эрмедин
0:0
26'
 
Тута
45'
0:1
Экитике Уго
(Мармуш Омар)
46'
 
Кнауфф Ансгар
Эбимбе Эрик
55'
0:2
Браун Натаниэль
56'
 
Гётце Марио
Ларссон Хуго
57'
Шабо Юлиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 291 Количество передач 209
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 120
Штутгарт 61.7% (74)
X 28.3% (34)
Айнтрахт Фр 10% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Айнтрахт Фр
3.90
Реклама, zenit.win
3.90
Реклама, betcity.ru
4.20
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Йоша
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Ангело
32
Ридер
Фабиан
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
9
Демирович
Эрмедин
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
34
Коллинс
Ннамди
21
Браун
Натаниэль
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
26
Эбимбе
Эрик
7
Мармуш
Омар
11
Экитике
Уго
Штутгарт
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Штутгарт
Айнтрахт Фр

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

29 матчей

48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.8%
27.6%
27.6%
13 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:2
К
2:3
Б
1:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
1:4
Б
3:1
Б
4:5
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:4

Голы

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.8
2.07

Среднее время на гол

50
43

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

48
54

Голов в среднем за матч

1.66
1.86

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

54
48

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 5 0.5
Демирович Эрмедин 5 0.5
Мийо Энцо 3 0.3
Туре Эль Билал 2 0.2
Ридер Фабиан 1 0.1
Левелинг Джейми 1 0.1
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Нюбель Александр 0 0
Каразор Атакан 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 10 (2) 1
Экитике Уго 5 0.5
Ларссон Хуго 2 0.2
Кнауфф Ансгар 1 0.1
Тута 1 0.1
Гётце Марио 1 0.1
Дауд Махмуд 1 0.1
Браун Натаниэль 1 0.1
Матанович Игорь 1 0.1
Узун Кан 1 0.1
Схири Эльес 0 0
Эбимбе Эрик 0 0
Коллинс Ннамди 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 3 1
Шабо Юлиан 2 1
Вагноман Йоша 3 0
Мийо Энцо 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Ундав Дениз 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Штиллер Ангело 1 0
Чейз Анри 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 2 1
Тута 3 0
Схири Эльес 2 0
Кох Робин 1 0
Мармуш Омар 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Аменда Орель 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
2
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
15
Штутгарт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Айнтрахт Фр
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
27%
1
13%
1-15
2
18%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
30%
3
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

17
23
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
24%
2
9%
1-15
3
18%
7
30%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
3
18%
5
22%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
4
25%
3
21%
61-75
4
25%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1
Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1
Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12

Результаты матчей

Штутгарт
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
7:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
7:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
3
1
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
6
3
3
6
2.5
4
5
1
8
3.5
2
7
1
8
4.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 33 - 7 26
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 3 1 15 - 5 21
3.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 10 6 2 2 25 - 14 20
4.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5.
Байер Л
 Заявка 10 4 5 1 21 - 16 17
6.
Боруссия Д
 Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Вердер
 Заявка 10 4 3 3 17 - 21 15
9.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
10.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11.
Штутгарт
 0:2 Заявка 10 3 4 3 17 - 18 13
12.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 13 - 20 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Хоффенхайм
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 10 0 2 8 10 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
3.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
4.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
6.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 0:2 Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
4.
Айнтрахт Фр
 2:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
6.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
7.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Штутгарт
 0:2 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Хольштайн Киль Кнудсен Магнус 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 55'
      Контроль мяча: Штутгарт: 57%, Айнтрахт Фр: 43%.
    • 54'
      Ларссон Хуго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 53'
      Ридер Фабиан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 52'
      Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 52'
      Судья сигнализирует, что Шабо Юлиан из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Мармуш Омар
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MHPArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 120
    Штутгарт 61.7% (74)
    X 28.3% (34)
    Айнтрахт Фр 10% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    3.90
    Реклама, zenit.win
    3.90
    Реклама, betcity.ru
    4.20
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Штутгарт 0:2 Айнтрахт Фр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 0:2 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Штутгарт
    61.7% (74)
    Ничья
    28.3% (34)
    Айнтрахт Фр
    10% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.21% (88)
    Меньше
    24.79% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    89.74% (105)
    Нет
    10.26% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    43.3% (52)
    1:1 Ничья
    15% (18)
    2:2 Ничья
    12.5% (15)
    1:2 Айнтрахт Фр
    8.3% (10)
    1:0 Штутгарт
    5.8% (7)
    3:2 Штутгарт
    5% (6)
    2:0 Штутгарт
    3.3% (4)
    3:1 Штутгарт
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный