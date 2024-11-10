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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 60000 Главный судья: Цвайер Феликс
Штутгарт
2:3
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
0:0
22' Не забитый пенальти
Демирович Эрмедин
26' Желтая карточка
Тута
0:1
45' Гол
Экитике Уго
0:2
55' Гол
Браун Натаниэль
57' Желтая карточка
Шабо Юлиан
0:3
62' Гол
Мармуш Омар
1:3
87' Гол
Вагноман Йоша
87' Желтая карточка
Мийо Энцо
2:3
90' Гол
Вольтемаде Ник
90' Желтая карточка
Шаиби Фарес
90' Желтая карточка
Теате Артур
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Фюрих Крис
90'+10

Ход матча

22'
Демирович Эрмедин
0:0
26'
 
Тута
45'
0:1
Экитике Уго
(Мармуш Омар)
46'
 
Кнауфф Ансгар
Эбимбе Эрик
55'
0:2
Браун Натаниэль
56'
 
Гётце Марио
Ларссон Хуго
57'
Шабо Юлиан
 
61'
Туре Эль Билал
Каразор Атакан
 
61'
Диль Юстин
Ридер Фабиан
 
62'
0:3
Мармуш Омар
75'
Хендрикс Рамон
Руо Антони
 
75'
Вольтемаде Ник
Демирович Эрмедин
 
78'
 
Шаиби Фарес
Экитике Уго
78'
 
Бахойа Жан Маттео
Коллинс Ннамди
85'
 
Матанович Игорь
Браун Натаниэль
87'
Вагноман Йоша
(Фюрих Крис)
1:3
87'
Мийо Энцо
 
90'
Вольтемаде Ник
(Штиллер Ангело)
2:3
90'
 
Шаиби Фарес
90'
 
Теате Артур
90'
Фюрих Крис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 5 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 561 Количество передач 376
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 120
Штутгарт 61.7% (74)
X 28.3% (34)
Айнтрахт Фр 10% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Йоша
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Ангело
32
Ридер
Фабиан
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
9
Демирович
Эрмедин
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
34
Коллинс
Ннамди
21
Браун
Натаниэль
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
26
Эбимбе
Эрик
7
Мармуш
Омар
11
Экитике
Уго
Штутгарт
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Штутгарт
Айнтрахт Фр

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

29 матчей

48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.8%
27.6%
27.6%
13 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:2
К
2:3
Б
1:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
1:4
Б
3:1
Б
4:5
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:4

Голы

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.8
2.07

Среднее время на гол

50
43

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

48
54

Голов в среднем за матч

1.66
1.86

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

54
48

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 5 0.5
Демирович Эрмедин 5 0.5
Мийо Энцо 3 0.3
Туре Эль Билал 2 0.2
Ридер Фабиан 1 0.1
Вагноман Йоша 1 0.1
Вольтемаде Ник 1 0.1
Левелинг Джейми 1 0.1
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Нюбель Александр 0 0
Каразор Атакан 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Фюрих Крис 0 0
Штиллер Ангело 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 11 (2) 1.1
Экитике Уго 5 0.5
Браун Натаниэль 2 0.2
Ларссон Хуго 2 0.2
Кнауфф Ансгар 1 0.1
Тута 1 0.1
Гётце Марио 1 0.1
Дауд Махмуд 1 0.1
Матанович Игорь 1 0.1
Узун Кан 1 0.1
Схири Эльес 0 0
Эбимбе Эрик 0 0
Коллинс Ннамди 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 3 1
Шабо Юлиан 3 1
Вагноман Йоша 3 0
Мийо Энцо 3 0
Левелинг Джейми 2 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Ундав Дениз 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Штиллер Ангело 1 0
Чейз Анри 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 3 1
Тута 3 0
Схири Эльес 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Кох Робин 1 0
Мармуш Омар 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Аменда Орель 1 0
Ларссон Хуго 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
2
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Айнтрахт Фр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
15
Штутгарт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Айнтрахт Фр
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
6
46%
1
9%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
30%
3
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
4
21%
2
8%
1-15
3
16%
7
27%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
3
16%
6
23%
61-75
7
37%
3
12%
76-90

Пропущено

19
16
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
4
21%
4
25%
46-60
5
26%
3
19%
61-75
4
21%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1
Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1
Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12

Результаты матчей

Штутгарт
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
7:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
7:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
3
1
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
7
3
3
7
2.5
5
5
1
9
3.5
2
8
1
9
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 33 - 7 26
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 3 1 15 - 5 21
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 6 2 2 26 - 16 20
4.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5.
Байер Л
 Заявка 10 4 5 1 21 - 16 17
6.
Боруссия Д
 Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Вердер
 Заявка 10 4 3 3 17 - 21 15
9.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
10.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11.
Штутгарт
 Заявка 10 3 4 3 19 - 19 13
12.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 10 3 3 4 17 - 17 12
13.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 13 - 20 12
14.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 10 3 1 6 12 - 13 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 10 0 2 8 10 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
3.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
4.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
16.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Хольштайн Киль Кнудсен Магнус 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Штутгарт владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Штутгарт: 59%, Айнтрахт Фр: 41%.
  • 99'
    Фюрих Крис из команды Штутгарт в офсайде
  • 99'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Штутгарт отменен из-за положения "вне игры".
  • 98'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Штутгарт.
  • 97'
    Г О О О О О Л! Штутгарт забивает! Фюрих Крис отличился.
  • 97'
    Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Кох Робин из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Штутгарт пытается что-то создать.
  • 96'
    Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Кнауфф Ансгар из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Игрок из команды Штутгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 96'
    Кох Робин из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Диль Юстин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Тута ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      Контроль мяча: Штутгарт: 59%, Айнтрахт Фр: 41%.
    • 95'
      Схири Эльес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 94'
      Тута из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 94'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Теате Артур получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 93'
      Сегодняшная посещаемость составляет 60000 болельщиков
    • 92'
      Мармуш Омар пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MHPArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Штутгарт 61.7% (74)
    X 28.3% (34)
    Айнтрахт Фр 10% (12)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Штутгарт
    61.7% (74)
    Ничья
    28.3% (34)
    Айнтрахт Фр
    10% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.21% (88)
    Меньше
    24.79% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    89.74% (105)
    Нет
    10.26% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    43.3% (52)
    1:1 Ничья
    15% (18)
    2:2 Ничья
    12.5% (15)
    1:2 Айнтрахт Фр
    8.3% (10)
    1:0 Штутгарт
    5.8% (7)
    3:2 Штутгарт
    5% (6)
    2:0 Штутгарт
    3.3% (4)
    3:1 Штутгарт
    1.7% (2)
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