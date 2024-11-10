Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Шаиби Фарес получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

92' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Г О О О О Л - Вольтемаде Ник забивает с левой ноги!

90' Штиллер Ангело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Хорошую попытку сделал Диль Юстин . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Мийо Энцо получил желтую карточку от судьи

87' Г О О О О Л - Вагноман Йоша из команды Штутгарт левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

86' Хорошую попытку сделал Хендрикс Рамон . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Миттельштедт Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Штутгарт

78' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Диль Юстин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Тактическая замена. Энтони Руо уходит с поля и его заменяет Хендрикс Рамон

75' Энтони Руо из команды Штутгарт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

74' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Мийо Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Матч возобновлен

73' Коллинс Ннамди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Энтони Руо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Хорошую попытку сделал Фюрих Крис . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Штиллер Ангело из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Демирович Эрмедин и попал в перекладину!

69' Туре Эль Билал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Команда Айнтрахт Фр довольна результатом к этому моменту.

67' Хорошую попытку сделал Мармуш Омар . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Хорошую попытку сделал Браун Натаниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Диль Юстин из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Мийо Энцо пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

65' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Г О О О О Л - Мармуш Омар правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

59' Мармуш Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Шабо Юлиан получил желтую карточку от судьи

56' Команда Айнтрахт Фр забила решающий гол в последние минуты игры!

55' Г О О О О О Л - Браун Натаниэль из команды Айнтрахт Фр легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

55' Кнауфф Ансгар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Ох, нехорошо это выглядит. Ларссон Хуго получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Матч возобновится спорным мячом

54' Ларссон Хуго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ридер Фабиан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

52' Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Хорошую попытку сделал Демирович Эрмедин . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Штиллер Ангело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Энтони Руо из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.