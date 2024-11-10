Тур: 10. Стадион: МХП-Арена. Зрители: 60000 Главный судья: Цвайер Феликс
2:3
Конец матча
0'
0:0
22' Не забитый пенальтиДемирович Эрмедин
26' Желтая карточкаТута
0:1
45' ГолЭкитике Уго
0:2
55' ГолБраун Натаниэль
57' Желтая карточкаШабо Юлиан
0:3
62' ГолМармуш Омар
1:3
87' ГолВагноман Йоша
87' Желтая карточкаМийо Энцо
2:3
90' ГолВольтемаде Ник
90' Желтая карточкаШаиби Фарес
90' Желтая карточкаТеате Артур
90' Undefined phrase: football_event_Фюрих Крис
90'+10
Ход матча
22'
26'
45'
0:1
55'
0:2
57'
62'
0:3
87'
1:3
87'
90'
2:3
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
5 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
5 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
561 Количество передач 376
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
32
Ридер
Фабиан
27
Фюрих
Крис
35
Тута
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
26
Эбимбе
Эрик
11
Экитике
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Чейз АнриЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Диль ЮстинНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Сантос КауаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дауд МахмудПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Узун КанНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Штутгарт
Айнтрахт Фр
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
29 матчей
48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.8%
27.6%
27.6%
13 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.8
2.07
Среднее время на гол
50
43
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
48
54
Голов в среднем за матч
1.66
1.86
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
54
48
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ундав Дениз
|5
|0.5
|Демирович Эрмедин
|5
|0.5
|Мийо Энцо
|3
|0.3
|Туре Эль Билал
|2
|0.2
|Ридер Фабиан
|1
|0.1
|Вагноман Йоша
|1
|0.1
|Вольтемаде Ник
|1
|0.1
|Левелинг Джейми
|1
|0.1
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Нюбель Александр
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Фюрих Крис
|0
|0
|Штиллер Ангело
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|11 (2)
|1.1
|Экитике Уго
|5
|0.5
|Браун Натаниэль
|2
|0.2
|Ларссон Хуго
|2
|0.2
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.1
|Тута
|1
|0.1
|Гётце Марио
|1
|0.1
|Дауд Махмуд
|1
|0.1
|Матанович Игорь
|1
|0.1
|Узун Кан
|1
|0.1
|Схири Эльес
|0
|0
|Эбимбе Эрик
|0
|0
|Коллинс Ннамди
|0
|0
|Бахойа Жан Маттео
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|3
|1
|Шабо Юлиан
|3
|1
|Вагноман Йоша
|3
|0
|Мийо Энцо
|3
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Штиллер Ангело
|1
|0
|Чейз Анри
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|3
|1
|Тута
|3
|0
|Схири Эльес
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
2
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Айнтрахт Фр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
15
Штутгарт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Айнтрахт Фр
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
6
46%
1
9%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
30%
3
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
19
26
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
4
21%
2
8%
1-15
3
16%
7
27%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
3
16%
6
23%
61-75
7
37%
3
12%
76-90
Пропущено
19
16
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
4
21%
4
25%
46-60
5
26%
3
19%
61-75
4
21%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1
Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1
Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12
Результаты матчей
Штутгарт
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
7:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
7:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
31
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
64
73
37
55
19
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|33 - 7
|26
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 5
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 16
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 16
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 18
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|19 - 19
|13
|12.
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 20
|12
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 25
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 30
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|16.
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 12
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
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|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Хольштайн Киль
|Кнудсен Магнус
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр
Исход игры
Штутгарт
61.7% (74)
Ничья
28.3% (34)
Айнтрахт Фр
10% (12)
Тотал 2.5
Больше
75.21% (88)
Меньше
24.79% (29)
Обе команды забьют
Да
89.74% (105)
Нет
10.26% (12)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
43.3% (52)
1:1 Ничья
15% (18)
2:2 Ничья
12.5% (15)
1:2 Айнтрахт Фр
8.3% (10)
1:0 Штутгарт
5.8% (7)
3:2 Штутгарт
5% (6)
2:0 Штутгарт
3.3% (4)
3:1 Штутгарт
1.7% (2)
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