Тур: 14. Стадион: Жозеф Марьен.
1:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
4'
1:0
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
-
9 О Хен-ГюНападающий
-
-
15 Thomas Claes
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Генк
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
1.17
2.13
Среднее время на гол
77
42
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.64
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
54
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|3 (1)
|0.21
|Макаллистер Кевин
|2
|0.14
|Родригес Кевин II
|2
|0.14
|Иванович Франьо
|2
|0.14
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.07
|Лапуссен Лоик
|1
|0.07
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.07
|Акинпелу Промис
|1 (1)
|0.07
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|8
|0.57
|Стеккерс Ярне
|5 (3)
|0.36
|Грошовски Патрик
|4
|0.29
|О Хен-Гю
|3 (1)
|0.21
|Баа Кристофер
|2
|0.14
|Сор Коллинс
|1
|0.07
|Куэста Карлос
|1
|0.07
|Садик Муджаид
|1
|0.07
|Заттльбергер Николас
|1
|0.07
|Эль-Уахди Закария
|1
|0.07
|Noah Adedeji-Sternberg
|1
|0.07
|Хейнен Бриан
|0
|0
|Кайембе Йорис
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Konstantinos Karetsas
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|3
|1
|Ньянг Уссейну
|3
|0
|Лейсен Федде
|3
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Иванович Франьо
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Акинпелу Промис
|2
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Камиль Ван Де Перре
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Муджаид
|2
|1
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Эль-Уахди Закария
|2
|0
|Сметс Матте
|2
|0
|О Хен-Гю
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Генк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
1
2
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Генк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
15
Юнион Сент-Жиллуаз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Генк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
3
17
Голы по времени матча
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
29%
3
23%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
43%
1
8%
76-90
Пропущено
5
10
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
7
47%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
12
28
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
3
25%
3
11%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
4
33%
8
29%
76-90
Пропущено
13
15
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
6
46%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3
Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Генк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Генк - Антверпен 2:0 Васланд-Беверен - Генк 0:2 Гент - Генк 0:2 Генк - Сент-Трейден 3:2
Кортрейк - Генк 2:1 Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Генк
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
52
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
42
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
121
310
94
310
58
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|1
|3
|28 - 16
|31
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|3.
|13
|7
|2
|4
|26 - 11
|23
|4.
|14
|6
|5
|3
|24 - 12
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|23 - 12
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|28 - 19
|21
|7.
|1:0
|14
|4
|7
|3
|14 - 12
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|23 - 23
|18
|9.
|14
|5
|3
|6
|9 - 18
|18
|10.
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|11.
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|17 - 23
|17
|13.
|14
|3
|7
|4
|14 - 18
|16
|14.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|10 - 25
|14
|16.
|12
|1
|3
|8
|10 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|10.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|2.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|1:0
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|2 - 14
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 17
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5