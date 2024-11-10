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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
4:0
Конец матча
Генк
0'
1:0
4' Гол
Лапуссен Лоик
2:0
45' Гол
Акинпелу Промис
3:0
51' Гол
Садики Ноа
51' Желтая карточка
Садик Муджаид
55' Желтая карточка
Матида Коки
56' Желтая карточка
Хейнен Бриан
57' Желтая карточка
Аль-Эйт-Хадж Ануар
4:0
64' Гол
Акинпелу Промис
73' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
74' Желтая карточка
Арокодаре Толуваласе
90'+4
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
5
Макаллистер
Кевин
8
Амани
Жан
24
Ванхутт
Шарль
27
Садики
Ноа
94
Лапуссен
Лоик
12
Акинпелу
Промис
9
Иванович
Франьо
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
77
Эль-Уахди
Закария
3
Садик
Муджаид
6
Сметс
Матте
18
Кайембе
Йорис
21
Бангура
Ибраима
II
8
Хейнен
Бриан
23
Стеккерс
Ярне
17
Грошовски
Патрик
7
Баа
Кристофер
99
Арокодаре
Толуваласе
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Генк

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
0:1
ПДА
0:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
4:4
ТМК
3:1
К
2:2
КБ
0:6

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1.17
2.13

Среднее время на гол

77
42

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.64

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
54

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 3 (1) 0.21
Акинпелу Промис 3 (1) 0.21
Макаллистер Кевин 2 0.14
Родригес Кевин II 2 0.14
Иванович Франьо 2 0.14
Садики Ноа 1 0.07
Лапуссен Лоик 1 0.07
Пуэртас Кэмерон 1 0.07
Эккерт Айенса Деннис 1 0.07
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 8 0.57
Стеккерс Ярне 5 (3) 0.36
Грошовски Патрик 4 0.29
О Хен-Гю 3 (1) 0.21
Баа Кристофер 2 0.14
Сор Коллинс 1 0.07
Куэста Карлос 1 0.07
Садик Муджаид 1 0.07
Заттльбергер Николас 1 0.07
Эль-Уахди Закария 1 0.07
Noah Adedeji-Sternberg 1 0.07
Хейнен Бриан 0 0
Кайембе Йорис 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Konstantinos Karetsas 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 3 1
Бёрджесс Кристиан 3 0
Ньянг Уссейну 3 0
Лейсен Федде 3 0
Морис Антони 2 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Матида Коки 2 0
Амани Жан 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Садики Ноа 2 0
Иванович Франьо 2 0
Халаили Анан 2 0
Акинпелу Промис 2 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Терхо Каспер 1 0
Камиль Ван Де Перре 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Муджаид 3 1
Грошовски Патрик 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Арокодаре Толуваласе 2 0
Эль-Уахди Закария 2 0
Сметс Матте 2 0
Хейнен Бриан 1 0
О Хен-Гю 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Бангура Ибраима II 1 0
Баа Кристофер 1 0
Konstantinos Karetsas 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Генк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
2
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Генк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
15
Юнион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Генк
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

3
17

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
27%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

5
14
0 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
4
80%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
2
14%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
7
47%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

16
28
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
4
25%
3
11%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
2
13%
5
18%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
4
25%
8
29%
76-90

Пропущено

13
19
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
3
16%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
6
46%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
23%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3
Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Генк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Генк - Антверпен 2:0 Васланд-Беверен - Генк 0:2 Гент - Генк 0:2 Генк - Сент-Трейден 3:2
Кортрейк - Генк 2:1 Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Генк

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
3
4
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
9
5
4
10
2.5
5
9
1
13
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 14 10 1 3 28 - 19 31
2.
Брюгге
 14 7 4 3 23 - 16 25
3.
Антверпен
 13 7 2 4 26 - 11 23
4.
Андерлехт
 14 6 5 3 24 - 12 23
5.
Гент
 14 6 4 4 23 - 12 22
6.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 4 7 3 17 - 12 19
8.
Вестерло
 14 5 3 6 23 - 23 18
9.
Стандард
 14 5 3 6 9 - 18 18
10.
Спортинг Шарлеруа
 14 5 2 7 14 - 16 17
11.
Сент-Трейден
 14 4 5 5 20 - 24 17
12.
Дендер
 14 4 5 5 17 - 23 17
13.
АХ Лёвен
 14 3 7 4 14 - 18 16
14.
Серкль Брюгге
 14 4 3 7 16 - 26 15
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 13 1 4 8 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
3.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
4.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
5.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
6.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
7.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
8.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
9.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
10.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
11.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
12.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
13.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
14.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Андерлехт Дольберг Каспер 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
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    • 51'
      Садик Муджаид получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Г О О О О Л - Садики Ноа бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Лапуссен Лоик сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Акинпелу Промис бьет в цель!
    • 4'
      Г О О О О Л - Лапуссен Лоик бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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