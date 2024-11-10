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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Беерсхот-Вильрейк
0:2
Второй тайм: 47'
Брюгге
0'
0:1
3' Гол
Верман Ромео
0:2
14' Гол
Сейс Хоакин
16' Желтая карточка
Ордоньес Хоэль
23' Желтая карточка
Цолис Христос
28' Желтая карточка
Колассен Антуан
29' Желтая карточка
Мехеле Брэндон
34' Желтая карточка
Хюйбертс Дин

Ход матча

3'
0:1
Верман Ромео
(Мейер Бьорн)
14'
0:2
Сейс Хоакин
16'
 
Ордоньес Хоэль
23'
 
Цолис Христос
28'
Колассен Антуан
 
29'
 
Мехеле Брэндон
34'
Хюйбертс Дин
 
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Брюгге
9.50
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6.10
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1.28
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Все Коэффициенты
33
Шинтон
Ник
66
Константопулос
Апостолос
5
Мбе
Со
Лоик
6
Файед
Омар
4
Плат
Брайан
2
Дагба
Колин
16
Аль-Гамди
Файсал
30
Хюйбертс
Дин
10
Верлинден
Тибо
17
Аль-Сахафи
Марван
25
Колассен
Антуан
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
30
Яшари
Ардон
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
17
Верман
Ромео
Беерсхот-Вильрейк
4-4-2
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Брюгге

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:6
ТМК
3:0
ТМК
2:1
ПДА
1:3
ПДА
3:2
ТМК
1:1
ПДА
0:3
ПДА
0:1
ТМК
1:1
ТМС
1:1
ЛЖ
1:7
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.75
4.75

Среднее время на гол

51
18

Всего голов

16
27

Голов в среднем за матч

1.33
2.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
40

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мишес Симион 2 0.15
Аль-Сахафи Марван 2 0.15
Сануси Райан 1 0.08
Маттис Эрве 1 (1) 0.08
Шиманга Катуку 1 0.08
Хендерсон Эван 1 0.08
Рейнерс Том 1 0.08
Кейта Чарли 1 0.08
Верлинден Тибо 0 0
Вейманс Марко 0 0
Колассен Антуан 0 0
Марта Арьяни 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 5 0.36
Ванакен Ханс 4 0.29
Нильссон Хокан 3 (1) 0.21
Цолис Христос 2 0.14
Верман Ромео 2 0.14
Мехеле Брэндон 2 0.14
Талби Чемсдин 2 0.14
Сейс Хоакин 2 0.14
Спилеерс Йорне 1 0.07
Ветлесен Уго 0 0
Де Кёйпер Максим 0 0
Яшари Ардон 0 0
Нуса Антонио 0 0
Мейер Бьорн 0 0
Рафаэль Онедика 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 4 0
Плат Брайан 2 1
Вейманс Марко 3 0
Колассен Антуан 3 0
Константопулос Апостолос 3 0
Рейнерс Том 2 0
Ayouba Kosiah 2 0
Мишес Симион 2 0
Файед Омар 2 0
Кёйт Дирк 1 0
Маттис Эрве 1 0
Шиманга Катуку 1 0
Дагба Колин 1 0
Матияш Давор 1 0
Хюйбертс Дин 1 0
Аль-Гамди Файсал 1 0
Марта Арьяни 1 0
Кейта Чарли 1 0
Аль-Сахафи Марван 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Миньоле Симон 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Нильссон Хокан 2 0
Сике Уго 2 0
Цолис Христос 2 0
Де Кёйпер Максим 2 0
Яшари Ардон 2 0
Ордоньес Хоэль 2 0
Рафаэль Онедика 0 1
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Верман Ромео 1 0

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Брюгге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
3
Беерсхот-Вильрейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Брюгге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

2
8
Беерсхот-Вильрейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
4
36%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
1
9%
5
23%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
1
9%
5
23%
46-60
3
27%
2
9%
61-75
3
27%
5
23%
76-90

Пропущено

23
13
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
6
26%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
4
17%
4
31%
61-75
4
17%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Льеж ФК 3:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1
Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брюгге - Астон Вилла 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1 Брюгге - Андерлехт 2:1
Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
Брюгге

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Беерсхот-Вильрейк
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
12
1
3
9
1.5
7
6
1
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:4 14 10 1 3 28 - 19 31
2.
Брюгге
 2:0 14 8 3 3 23 - 14 27
3.
Антверпен
 13 7 2 4 26 - 11 23
4.
Андерлехт
 14 6 5 3 24 - 12 23
5.
Гент
 14 6 4 4 23 - 12 22
6.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4:0 14 4 7 3 17 - 12 19
8.
Вестерло
 14 5 3 6 23 - 23 18
9.
Стандард
 14 5 3 6 9 - 18 18
10.
Спортинг Шарлеруа
 14 5 2 7 14 - 16 17
11.
Сент-Трейден
 14 4 5 5 20 - 24 17
12.
Дендер
 14 4 5 5 17 - 23 17
13.
АХ Лёвен
 14 3 7 4 14 - 18 16
14.
Серкль Брюгге
 14 4 3 7 16 - 26 15
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:2 13 1 3 9 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:4 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4:0 7 4 2 1 12 - 4 14
3.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
4.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
5.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
6.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
7.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
8.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
9.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
10.
Брюгге
 2:0 6 3 2 1 10 - 7 11
11.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
12.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:2 7 1 2 4 6 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2:0 8 5 1 2 13 - 7 16
2.
Генк
 0:4 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4:0 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
13.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
14.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:2 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Андерлехт Дольберг Каспер 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Брюгге
9.50
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6.10
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1.28
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Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 0:2 Брюгге онлайн

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Беерсхот-Вильрейк
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