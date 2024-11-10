Тур: 14. Стадион: Olympisch Stadion.
2:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолВерман Ромео
0:2
14' ГолСейс Хоакин
16' Желтая карточкаОрдоньес Хоэль
23' Желтая карточкаЦолис Христос
28' Желтая карточкаКолассен Антуан
29' Желтая карточкаМехеле Брэндон
34' Желтая карточкаХюйбертс Дин
1:2
53' ГолАль-Сахафи Марван
2:2
55' ГолАль-Сахафи Марван
90'+10
Ход матча
3'
0:1
14'
0:2
16'
23'
28'
29'
34'
53'
1:2
55'
33
Шинтон
Ник
30
Хюйбертс
Дин
65
Сейс
Хоакин
14
Мейер
Бьорн
30
Яшари
Ардон
20
Ванакен
Ханс
17
Верман
Ромео
- Основной состав
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
-
42 Марта АрьяниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Брюгге
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.75
4.75
Среднее время на гол
51
18
Всего голов
16
27
Голов в среднем за матч
1.33
2.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
40
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Сахафи Марван
|4
|0.31
|Мишес Симион
|2
|0.15
|Сануси Райан
|1
|0.08
|Маттис Эрве
|1 (1)
|0.08
|Шиманга Катуку
|1
|0.08
|Хендерсон Эван
|1
|0.08
|Рейнерс Том
|1
|0.08
|Кейта Чарли
|1
|0.08
|Верлинден Тибо
|0
|0
|Вейманс Марко
|0
|0
|Колассен Антуан
|0
|0
|Аль-Гамди Файсал
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Файед Омар
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|5
|0.36
|Ванакен Ханс
|4
|0.29
|Нильссон Хокан
|3 (1)
|0.21
|Цолис Христос
|2
|0.14
|Верман Ромео
|2
|0.14
|Мехеле Брэндон
|2
|0.14
|Талби Чемсдин
|2
|0.14
|Сейс Хоакин
|2
|0.14
|Спилеерс Йорне
|1
|0.07
|Мейер Бьорн
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Де Кёйпер Максим
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|4
|0
|Плат Брайан
|2
|1
|Вейманс Марко
|3
|0
|Колассен Антуан
|3
|0
|Константопулос Апостолос
|3
|0
|Рейнерс Том
|2
|0
|Ayouba Kosiah
|2
|0
|Мишес Симион
|2
|0
|Файед Омар
|2
|0
|Кёйт Дирк
|1
|0
|Маттис Эрве
|1
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Матияш Давор
|1
|0
|Хюйбертс Дин
|1
|0
|Аль-Гамди Файсал
|1
|0
|Марта Арьяни
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
|Аль-Сахафи Марван
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Нильссон Хокан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Цолис Христос
|2
|0
|Де Кёйпер Максим
|2
|0
|Яшари Ардон
|2
|0
|Ордоньес Хоэль
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|1
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
Результаты матчей
Беерсхот-Вильрейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Брюгге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
5
Беерсхот-Вильрейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Брюгге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
2
8
Беерсхот-Вильрейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
11%
6
46%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
11
9
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
6
55%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Забито
13
24
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
1
8%
7
29%
29%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
23%
5
21%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
3
23%
5
21%
76-90
Пропущено
25
15
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
8
32%
0
0%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
3
20%
31-45
3
12%
5
33%
46-60
4
16%
4
27%
61-75
4
16%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Льеж ФК 3:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1
Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брюгге - Астон Вилла 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1 Брюгге - Андерлехт 2:1
Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0
Результаты матчей
Беерсхот-Вильрейк
Брюгге
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Беерсхот-Вильрейк
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
71
15
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
131
49
86
112
212
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5