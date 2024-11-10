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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Беерсхот-Вильрейк
2:2
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
3' Гол
Верман Ромео
0:2
14' Гол
Сейс Хоакин
16' Желтая карточка
Ордоньес Хоэль
23' Желтая карточка
Цолис Христос
28' Желтая карточка
Колассен Антуан
29' Желтая карточка
Мехеле Брэндон
34' Желтая карточка
Хюйбертс Дин
1:2
53' Гол
Аль-Сахафи Марван
2:2
55' Гол
Аль-Сахафи Марван
90'+10
33
Шинтон
Ник
66
Константопулос
Апостолос
5
Мбе
Со
Лоик
6
Файед
Омар
4
Плат
Брайан
2
Дагба
Колин
16
Аль-Гамди
Файсал
30
Хюйбертс
Дин
10
Верлинден
Тибо
17
Аль-Сахафи
Марван
25
Колассен
Антуан
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
30
Яшари
Ардон
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
17
Верман
Ромео
Беерсхот-Вильрейк
4-4-2
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Брюгге

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:6
ТМК
3:0
ТМК
2:1
ПДА
1:3
ПДА
3:2
ТМК
1:1
ПДА
0:3
ПДА
0:1
ТМК
1:1
ТМС
1:1
ЛЖ
1:7
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.75
4.75

Среднее время на гол

51
18

Всего голов

16
27

Голов в среднем за матч

1.33
2.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
40

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Сахафи Марван 4 0.31
Мишес Симион 2 0.15
Сануси Райан 1 0.08
Маттис Эрве 1 (1) 0.08
Шиманга Катуку 1 0.08
Хендерсон Эван 1 0.08
Рейнерс Том 1 0.08
Кейта Чарли 1 0.08
Верлинден Тибо 0 0
Вейманс Марко 0 0
Колассен Антуан 0 0
Аль-Гамди Файсал 0 0
Марта Арьяни 0 0
Файед Омар 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 5 0.36
Ванакен Ханс 4 0.29
Нильссон Хокан 3 (1) 0.21
Цолис Христос 2 0.14
Верман Ромео 2 0.14
Мехеле Брэндон 2 0.14
Талби Чемсдин 2 0.14
Сейс Хоакин 2 0.14
Спилеерс Йорне 1 0.07
Мейер Бьорн 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Де Кёйпер Максим 0 0
Яшари Ардон 0 0
Нуса Антонио 0 0
Рафаэль Онедика 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 4 0
Плат Брайан 2 1
Вейманс Марко 3 0
Колассен Антуан 3 0
Константопулос Апостолос 3 0
Рейнерс Том 2 0
Ayouba Kosiah 2 0
Мишес Симион 2 0
Файед Омар 2 0
Кёйт Дирк 1 0
Маттис Эрве 1 0
Шиманга Катуку 1 0
Дагба Колин 1 0
Матияш Давор 1 0
Хюйбертс Дин 1 0
Аль-Гамди Файсал 1 0
Марта Арьяни 1 0
Кейта Чарли 1 0
Аль-Сахафи Марван 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Миньоле Симон 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Нильссон Хокан 2 0
Сике Уго 2 0
Цолис Христос 2 0
Де Кёйпер Максим 2 0
Яшари Ардон 2 0
Ордоньес Хоэль 2 0
Рафаэль Онедика 0 1
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Верман Ромео 1 0

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Брюгге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
5
Беерсхот-Вильрейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Брюгге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

2
8
Беерсхот-Вильрейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
11%
6
46%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

11
9
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
6
55%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Забито

13
24
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
1
8%
7
29%
29%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
23%
5
21%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
3
23%
5
21%
76-90

Пропущено

25
15
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
8
32%
0
0%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
3
20%
31-45
3
12%
5
33%
46-60
4
16%
4
27%
61-75
4
16%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Льеж ФК 3:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1
Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брюгге - Астон Вилла 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1 Брюгге - Андерлехт 2:1
Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
Брюгге

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Беерсхот-Вильрейк
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
5
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
13
1
4
9
1.5
8
6
1
12
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 14 10 1 3 28 - 19 31
2.
Брюгге
 14 7 4 3 23 - 16 25
3.
Антверпен
 13 7 2 4 26 - 11 23
4.
Андерлехт
 14 6 5 3 24 - 12 23
5.
Гент
 14 6 4 4 23 - 12 22
6.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 4 7 3 17 - 12 19
8.
Вестерло
 14 5 3 6 23 - 23 18
9.
Стандард
 14 5 3 6 9 - 18 18
10.
Спортинг Шарлеруа
 14 5 2 7 14 - 16 17
11.
Сент-Трейден
 14 4 5 5 20 - 24 17
12.
Дендер
 14 4 5 5 17 - 23 17
13.
АХ Лёвен
 14 3 7 4 14 - 18 16
14.
Серкль Брюгге
 14 4 3 7 16 - 26 15
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 13 1 4 8 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
3.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
4.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
5.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
6.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
7.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
8.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
9.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
10.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
11.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
12.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
13.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
14.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Андерлехт Дольберг Каспер 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 2:2 Брюгге онлайн

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