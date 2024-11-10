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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Хайденхайм
0:2
Перерыв
Вольфсбург
0'
0:1
3' Гол
Герхардт Янник
25' Undefined phrase: football_event_
Хонсак Матиас
0:2
42' Гол
Дардай Бенсе
45' Желтая карточка
Фёренбах Йонас

Ход матча

3'
0:1
Герхардт Янник
(Эль-Амин Амура Мохамед)
20'
 
Зесигер Седрик
Меле Йоаким
25'
Хонсак Матиас
 
42'
0:2
Дардай Бенсе
45'
Фёренбах Йонас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 233 Количество передач 147
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 121
Хайденхайм 33.1% (40)
X 45.5% (55)
Вольфсбург 21.5% (26)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Траоре
Омар
Хактаб
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
39
Дорш
Никлас
17
Хонсак
Матиас
10
Ваннер
Пауль
8
Шенца
Лео
18
Пирингер
Марвин
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
18
Вавро
Денис
4
Кулиеракис
Костас
21
Меле
Йоаким
24
Дардай
Бенсе
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
31
Герхардт
Янник
39
Виммер
Патрик
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
Хайденхайм
4-2-3-1
Вольфсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Вольфсбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
2:0
К
0:1
К
4:1
К
0:3

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 3 (1) 0.3
Ваннер Пауль 2 (1) 0.2
Шёппнер Ян 2 0.2
Шенца Лео 2 0.2
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.2
Бек Адриан 1 0.1
Хонсак Матиас 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 3 0.3
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.2
Борнаув Себастьян 2 0.2
Томаш Тьягу 2 0.2
Майер Ловро 2 (1) 0.2
Арнольд Максимилиан 1 0.1
Меле Йоаким 1 0.1
Герхардт Янник 1 0.1
Сванберг Маттиас 1 0.1
Баку Ридле 1 0.1
Дардай Бенсе 1 0.1
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Кулиеракис Костас 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Пирингер Марвин 4 0
Дорш Никлас 1 1
Майнка Патрик 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Хонсак Матиас 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Кербер Лука 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 5 0
Зесигер Седрик 3 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Виммер Патрик 1 1
Сванберг Маттиас 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Каминьски Якуб 2 0
Герхардт Янник 0 1
Майер Ловро 1 0
Меле Йоаким 1 0
Грабара Камиль 1 0
Винд Йонас 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Фишер Килиан 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Вольфсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Хайденхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Вольфсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

4
3
Хайденхайм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Вольфсбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
3
25%
4
25%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
8%
2
12%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Хартс - Хайденхайм 0:2 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Герта - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0
Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4
Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0

Результаты матчей

Хайденхайм
Вольфсбург

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
4
1
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
6
3
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 33 - 7 26
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 3 1 15 - 5 21
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 6 2 2 26 - 16 20
4.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5.
Байер Л
 Заявка 10 4 5 1 21 - 16 17
6.
Боруссия Д
 Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Вердер
 Заявка 10 4 3 3 17 - 21 15
9.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
10.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11.
Штутгарт
 Заявка 10 3 4 3 19 - 19 13
12.
Вольфсбург
 2:0 Заявка 10 3 3 4 18 - 17 12
13.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 13 - 20 12
14.
Хайденхайм
 0:2 Заявка 10 3 1 6 12 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 10 0 2 8 10 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
3.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
4.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Хайденхайм
 0:2 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
16.
Вольфсбург
 2:0 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вольфсбург
 2:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 0:2 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Хольштайн Киль Кнудсен Магнус 5
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    Прогнозы 121
    Хайденхайм 33.1% (40)
    X 45.5% (55)
    Вольфсбург 21.5% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хайденхайм
    Ничья
    Вольфсбург
    6.20
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    4.30
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    2.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:2 Вольфсбург

    Исход игры
    Хайденхайм
    33.1% (40)
    Ничья
    45.5% (55)
    Вольфсбург
    21.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.79% (45)
    Меньше
    61.21% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (46)
    2:1 Хайденхайм
    19.8% (24)
    1:2 Вольфсбург
    12.4% (15)
    1:0 Хайденхайм
    9.1% (11)
    0:1 Вольфсбург
    6.6% (8)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Вольфсбург
    1.7% (2)
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