Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Шиммер Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Шёппнер Ян нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

88' Хорошую попытку сделал Хонсак Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

84' Томаш Тьягу получает желтую карточку за игру рукой

84' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Хорошую попытку сделал Бехренс Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Хонсак Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Хонсак Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Винд Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Хонсак Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

81' Шенца Лео из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Шёппнер Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Судье надоело, что Грабара Камиль тянет время и он наказал его горчичником

78' Удар от ворот произведет Вольфсбург

74' Зесигер Седрик тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

74' Шенца Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

73' Шенца Лео из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

70' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Рефери не любит споров - именно за это Виммер Патрик сейчас получил желтую

69' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Шенца Лео пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

68' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Г О О О О Л - Пирингер Марвин правой ногой классно пробил с лета.

64' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Ваннер Пауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Вольфсбург

61' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Гимбер Бенедикт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

57' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Виммер Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Вольфсбург

49' Пирингер Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Шенца Лео из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Фишер Килиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

48' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

47' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Шенца Лео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.