Тур: 10. Стадион: Войт-Арена. Зрители: 15000 Главный судья: Осмерс Харм
1:3
Конец матча
0'
0:1
3' ГолГерхардт Янник
25' Undefined phrase: football_event_Хонсак Матиас
0:2
42' ГолДардай Бенсе
45' Желтая карточкаФёренбах Йонас
48' Желтая карточкаФишер Килиан
1:2
64' ГолПирингер Марвин
70' Желтая карточкаВиммер Патрик
74' Желтая карточкаЗесигер Седрик
78' Желтая карточкаГрабара Камиль
84' Желтая карточкаТомаш Тьягу
1:3
90' ГолТомаш Тьягу
90' Желтая карточкаБехренс Кевин
90'+7
Ход матча
3'
25'
42'
0:2
45'
48'
64'
1:2
70'
74'
78'
84'
90'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
506 Количество передач 272
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Дорш
Никлас
10
Ваннер
Пауль
18
Вавро
Денис
21
Меле
Йоаким
24
Дардай
Бенсе
20
Баку
Ридле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
-
24 Дардай БенсеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуПолузащитник
-
23 Винд ЙонасПолузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хайденхайм
Вольфсбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|0.4
|Ваннер Пауль
|2 (1)
|0.2
|Шёппнер Ян
|2
|0.2
|Шенца Лео
|2
|0.2
|Бройниг Максимилиан
|2 (1)
|0.2
|Бек Адриан
|1
|0.1
|Хонсак Матиас
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Конте Сирлорд
|0
|0
|Траоре Омар Хактаб
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|3
|0.3
|Томаш Тьягу
|3
|0.3
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.2
|Борнаув Себастьян
|2
|0.2
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.2
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.1
|Меле Йоаким
|1
|0.1
|Герхардт Янник
|1
|0.1
|Сванберг Маттиас
|1
|0.1
|Баку Ридле
|1
|0.1
|Дардай Бенсе
|1
|0.1
|Бехренс Кевин
|0
|0
|Виммер Патрик
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Кулиеракис Костас
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Пирингер Марвин
|4
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Траоре Омар Хактаб
|2
|0
|Дорш Никлас
|0
|1
|Хонсак Матиас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Кербер Лука
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Виммер Патрик
|2
|1
|Томаш Тьягу
|3
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Каминьски Якуб
|2
|0
|Фишер Килиан
|2
|0
|Герхардт Янник
|0
|1
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Винд Йонас
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Вольфсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Хайденхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Вольфсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
4
3
Хайденхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Вольфсбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
38%
2
11%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Пропущено
15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
13%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Хартс - Хайденхайм 0:2 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Герта - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0
Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4
Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0
Результаты матчей
Хайденхайм
Вольфсбург
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
55
73
19
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|33 - 7
|26
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 5
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 16
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 16
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 18
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|19 - 19
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 20
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 15
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 25
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 30
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 12
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Хольштайн Киль
|Кнудсен Магнус
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 1:3 Вольфсбург
Исход игры
Хайденхайм
33.1% (40)
Ничья
45.5% (55)
Вольфсбург
21.5% (26)
Тотал 2.5
Больше
38.79% (45)
Меньше
61.21% (71)
Обе команды забьют
Да
78.45% (91)
Нет
21.55% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (46)
2:1 Хайденхайм
19.8% (24)
1:2 Вольфсбург
12.4% (15)
1:0 Хайденхайм
9.1% (11)
0:1 Вольфсбург
6.6% (8)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:2 Вольфсбург
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!