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Тур: 10. Стадион: . Зрители: 15000 Главный судья: Осмерс Харм
Хайденхайм
1:3
Конец матча
Вольфсбург
0'
0:1
3' Гол
Герхардт Янник
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Хонсак Матиас
0:2
42' Гол
Дардай Бенсе
45' Желтая карточка
Фёренбах Йонас
48' Желтая карточка
Фишер Килиан
1:2
64' Гол
Пирингер Марвин
70' Желтая карточка
Виммер Патрик
74' Желтая карточка
Зесигер Седрик
78' Желтая карточка
Грабара Камиль
84' Желтая карточка
Томаш Тьягу
1:3
90' Гол
Томаш Тьягу
90' Желтая карточка
Бехренс Кевин
90'+7

Ход матча

3'
0:1
Герхардт Янник
(Эль-Амин Амура Мохамед)
20'
 
Зесигер Седрик
Меле Йоаким
25'
Хонсак Матиас
 
42'
0:2
Дардай Бенсе
45'
Фёренбах Йонас
 
48'
 
Фишер Килиан
57'
Шиммер Штефан
Фёренбах Йонас
 
57'
Бек Адриан
Дорш Никлас
 
64'
Пирингер Марвин
1:2
70'
 
Виммер Патрик
71'
 
Томаш Тьягу
Эль-Амин Амура Мохамед
71'
 
Винд Йонас
Виммер Патрик
74'
 
Зесигер Седрик
77'
Бройниг Максимилиан
Ваннер Пауль
 
78'
 
Грабара Камиль
80'
 
Бехренс Кевин
Фишер Килиан
80'
 
Эзкан Салих
Дардай Бенсе
84'
 
Томаш Тьягу
87'
Томалла Денис
Пирингер Марвин
 
87'
Конте Сирлорд
Шенца Лео
 
90'
1:3
Томаш Тьягу
(Бехренс Кевин)
90'
 
Бехренс Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 506 Количество передач 272
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 121
Хайденхайм 33.1% (40)
X 45.5% (55)
Вольфсбург 21.5% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Траоре
Омар
Хактаб
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
39
Дорш
Никлас
17
Хонсак
Матиас
10
Ваннер
Пауль
8
Шенца
Лео
18
Пирингер
Марвин
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
18
Вавро
Денис
4
Кулиеракис
Костас
21
Меле
Йоаким
24
Дардай
Бенсе
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
31
Герхардт
Янник
39
Виммер
Патрик
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
Хайденхайм
4-2-3-1
Вольфсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Вольфсбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
2:0
К
0:1
К
4:1
К
0:3

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 4 (1) 0.4
Ваннер Пауль 2 (1) 0.2
Шёппнер Ян 2 0.2
Шенца Лео 2 0.2
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.2
Бек Адриан 1 0.1
Хонсак Матиас 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 3 0.3
Томаш Тьягу 3 0.3
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.2
Борнаув Себастьян 2 0.2
Майер Ловро 2 (1) 0.2
Арнольд Максимилиан 1 0.1
Меле Йоаким 1 0.1
Герхардт Янник 1 0.1
Сванберг Маттиас 1 0.1
Баку Ридле 1 0.1
Дардай Бенсе 1 0.1
Бехренс Кевин 0 0
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Кулиеракис Костас 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Пирингер Марвин 4 0
Майнка Патрик 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Дорш Никлас 0 1
Хонсак Матиас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Кербер Лука 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 5 0
Зесигер Седрик 4 0
Виммер Патрик 2 1
Томаш Тьягу 3 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Сванберг Маттиас 2 0
Грабара Камиль 2 0
Каминьски Якуб 2 0
Фишер Килиан 2 0
Герхардт Янник 0 1
Бехренс Кевин 1 0
Майер Ловро 1 0
Меле Йоаким 1 0
Винд Йонас 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Вольфсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Хайденхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Вольфсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

4
3
Хайденхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Вольфсбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

13
19
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
38%
2
11%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
13%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Хартс - Хайденхайм 0:2 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Герта - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0
Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4
Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0

Результаты матчей

Хайденхайм
Вольфсбург

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
7
3
1
9
2.5
3
7
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 33 - 7 26
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 3 1 15 - 5 21
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 6 2 2 26 - 16 20
4.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5.
Байер Л
 Заявка 10 4 5 1 21 - 16 17
6.
Боруссия Д
 Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Вердер
 Заявка 10 4 3 3 17 - 21 15
9.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
10.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11.
Штутгарт
 Заявка 10 3 4 3 19 - 19 13
12.
Вольфсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 18 12
13.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 13 - 20 12
14.
Хайденхайм
 Заявка 10 3 1 6 13 - 15 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 10 0 2 8 10 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
3.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
4.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Хольштайн Киль Кнудсен Магнус 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
  • 97'
    Вольфсбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Хайденхайм: 65%, Вольфсбург: 35%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 96'
    Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Бехренс Кевин из команды Вольфсбург слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
    • 91'
      Бехренс Кевин сделал результативную передачу.
    • 91'
      Г О О О О Л - Томаш Тьягу забивает с правой ноги!
    • 91'
      Гимбер Бенедикт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Контроль мяча: Хайденхайм: 65%, Вольфсбург: 35%.
    • 90'
      Грабара Камиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Оооо... вот это был удар! Шиммер Штефан должен был забить с этой позиции.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Хайденхайм 33.1% (40)
    X 45.5% (55)
    Вольфсбург 21.5% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хайденхайм 1:3 Вольфсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 1:3 Вольфсбург

    Исход игры
    Хайденхайм
    33.1% (40)
    Ничья
    45.5% (55)
    Вольфсбург
    21.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.79% (45)
    Меньше
    61.21% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (46)
    2:1 Хайденхайм
    19.8% (24)
    1:2 Вольфсбург
    12.4% (15)
    1:0 Хайденхайм
    9.1% (11)
    0:1 Вольфсбург
    6.6% (8)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Вольфсбург
    1.7% (2)
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