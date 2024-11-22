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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Падерборн
3:2
Конец матча
Нюрнберг
0'
1:0
6' Гол
Гримальди Адриано
1:1
8' Гол
Данило Соарес
21' Желтая карточка
Гётце Феликс
36' Желтая карточка
Данило Соарес
1:2
51' Гол
Цимас Стефанос
2:2
55' Пенальти
Обермайр Рафаэль
72' Желтая карточка
Santiago Castaneda
78' Красная карточка
Гримальди Адриано
78' Желтая карточка
Ельч Финн
86' Желтая карточка
Berkay Yilmaz
3:2
90' Гол
Calvin Brackelmann
90'+7

Ход матча

6'
Гримальди Адриано
(Бильбия Филип)
1:0
8'
1:1
Данило Соарес
(Эмрели Махир)
21'
Гётце Феликс
 
36'
 
Данило Соарес
51'
1:2
Цимас Стефанос
55'
Обермайр Рафаэль
2:2
59'
 
Berkay Yilmaz
Данило Соарес
66'
 
Сидел Ник
Карафиат Ондржей
70'
Херрманн Лука
Luis Engelns
 
72'
Santiago Castaneda
 
78'
Гримальди Адриано
 
78'
 
Ельч Финн
79'
Ilyas Ansah
Михель Свен
 
86'
 
Berkay Yilmaz
90'
Кинсомби Давид
Бильбия Филип
 
90'
Calvin Brackelmann
3:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 383 Количество передач 597
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шуберт
Маркус
25
Шеллер
Тьярк
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
23
Обермайр
Рафаэль
32
Аарон
Зентер
46
Luis
Engelns
5
Santiago
Castaneda
11
Михель
Свен
7
Бильбия
Филип
39
Гримальди
Адриано
1
Рейхерт
Ян
4
Ельч
Финн
31
Кнохе
Робин
44
Карафиат
Ондржей
2
Вилладсен
Оливер
3
Данило
Соарес
20
Яндер
Каспар
17
Кастроп
Йенс
10
Юстван
Юлиан
30
Эмрели
Махир
9
Цимас
Стефанос
Падерборн
3-4-2-1
Нюрнберг
3-4-1-2

История личных встреч

Падерборн
Нюрнберг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
0:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1.4

Среднее время на гол

150
64

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.8

Среднее время на гол

64
50

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1
1.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

90
56

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.38
Ilyas Ansah 3 0.23
Гримальди Адриано 2 0.15
Обермайр Рафаэль 2 (1) 0.15
Михель Свен 2 0.15
Клаас Себастьян 2 0.15
Аарон Зентер 1 0.08
Гётце Феликс 1 0.08
Костонс Кун 1 0.08
Calvin Brackelmann 1 0.08
Кинсомби Давид 1 (1) 0.08
Santiago Castaneda 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цимас Стефанос 6 0.46
Юстван Юлиан 3 (1) 0.23
Эмрели Махир 3 0.23
Шлаймер Лукас 3 0.23
Яндер Каспар 2 0.15
Данило Соарес 1 0.08
Пик Флориан 1 0.08
Кастроп Йенс 1 0.08
Карафиат Ондржей 1 0.08
Окунуки Кандзи 1 0.08
Шевчик Михал 1 0.08
Rafael Lubach 1 0.08
Думан Тайлан 1 (1) 0.08
Кнохе Робин 0 0
Валентини Энрико 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Laurin Curda 3 1
Гётце Феликс 4 0
Santiago Castaneda 4 0
Михель Свен 3 0
Calvin Brackelmann 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Гримальди Адриано 0 1
Marcel Hoffmeier 0 1
Муслиу Визар 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Клаас Себастьян 1 0
Херрманн Лука 1 0
Баур Мика 1 0
Аарон Зентер 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Luis Engelns 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 5 0
Яндер Каспар 3 1
Цимас Стефанос 2 1
Данило Соарес 3 0
Флик Флориан 3 0
Эмрели Махир 3 0
Ельч Финн 3 0
Думан Тайлан 2 0
Серра Янни 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Berkay Yilmaz 1 0
Шевчик Михал 1 0

Результаты матчей

Падерборн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
6
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

11
13
Падерборн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Нюрнберг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
3
25%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
67%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

11
13
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
4
36%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
45%
4
31%
76-90

Пропущено

12
13
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Забито

23
25
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
13%
3
12%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
6
26%
5
20%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
9
39%
6
24%
76-90

Пропущено

15
24
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
4
27%
2
8%
61-75
4
27%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фортуна - Падерборн 1:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн - Вердер 0:1 Кёльн - Падерборн 1:2
Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0 Гамбург - Нюрнберг 1:1 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Ян 8:3
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1

Результаты матчей

Падерборн
Нюрнберг

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
8:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
8
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
8:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
3
3
3
3
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
7
6
4
9
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Ганновер 96
 12 7 1 4 16 - 10 22
3.
Фортуна
 12 6 3 3 18 - 13 21
4.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
5.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 20 20
6.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
7.
Эльвeрсберг
 12 5 4 3 22 - 14 19
8.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
9.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
10.
Герта
 12 5 2 5 20 - 20 17
11.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
12.
Дармштадт
 12 4 4 4 26 - 23 16
13.
Гройтер Фюрт
 12 3 4 5 18 - 23 13
14.
Шальке 04
 12 3 3 6 21 - 24 12
15.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
17.
Ульм 1846
 12 2 4 6 10 - 13 10
18.
Ян
 12 2 1 9 5 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Шальке 04
 6 2 1 3 16 - 15 7
11.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
12.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
13.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
14.
Фортуна
 6 1 3 2 7 - 10 6
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
16.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
17.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
5.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
7.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ганновер 96
 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 8 (2)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 7 (4)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Дармштадт Вукотич Александар 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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