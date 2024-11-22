Тур: 13. Стадион: Home Deluxe Arena.
0'
1:0
6' ГолГримальди Адриано
1:1
8' ГолДанило Соарес
21' Желтая карточкаГётце Феликс
36' Желтая карточкаДанило Соарес
1:2
51' ГолЦимас Стефанос
2:2
55' ПенальтиОбермайр Рафаэль
72' Желтая карточкаSantiago Castaneda
78' Красная карточкаГримальди Адриано
78' Желтая карточкаЕльч Финн
86' Желтая карточкаBerkay Yilmaz
3:2
90' ГолCalvin Brackelmann
90'+7
Ход матча
6'
8'
1:1
21'
36'
51'
1:2
55'
2:2
78'
86'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
383 Количество передач 597
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
25
Шеллер
Тьярк
20
Гётце
Феликс
32
Аарон
Зентер
46
Luis
Engelns
11
Михель
Свен
31
Кнохе
Робин
20
Яндер
Каспар
17
Кастроп
Йенс
10
Юстван
Юлиан
30
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Шеллер ТьяркЗащитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Аарон ЗентерЗащитник
-
46 Luis EngelnsПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Костонс КунНападающий
-
17 Laurin Curda
-
-
-
29 Ilyas Ansah
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Яндер КаспарПолузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
-
30 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сидел НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
-
-
32 Яниш Тим
-
35 Йоахим Симон
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
История личных встреч
Падерборн
Нюрнберг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.6
1.4
Среднее время на гол
150
64
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.8
Среднее время на гол
64
50
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1
1.6
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
90
56
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.38
|Ilyas Ansah
|3
|0.23
|Гримальди Адриано
|2
|0.15
|Обермайр Рафаэль
|2 (1)
|0.15
|Михель Свен
|2
|0.15
|Клаас Себастьян
|2
|0.15
|Аарон Зентер
|1
|0.08
|Гётце Феликс
|1
|0.08
|Костонс Кун
|1
|0.08
|Calvin Brackelmann
|1
|0.08
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.08
|Santiago Castaneda
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цимас Стефанос
|6
|0.46
|Юстван Юлиан
|3 (1)
|0.23
|Эмрели Махир
|3
|0.23
|Шлаймер Лукас
|3
|0.23
|Яндер Каспар
|2
|0.15
|Данило Соарес
|1
|0.08
|Пик Флориан
|1
|0.08
|Кастроп Йенс
|1
|0.08
|Карафиат Ондржей
|1
|0.08
|Окунуки Кандзи
|1
|0.08
|Шевчик Михал
|1
|0.08
|Rafael Lubach
|1
|0.08
|Думан Тайлан
|1 (1)
|0.08
|Кнохе Робин
|0
|0
|Валентини Энрико
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Laurin Curda
|3
|1
|Гётце Феликс
|4
|0
|Santiago Castaneda
|4
|0
|Михель Свен
|3
|0
|Calvin Brackelmann
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Гримальди Адриано
|0
|1
|Marcel Hoffmeier
|0
|1
|Муслиу Визар
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Клаас Себастьян
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Баур Мика
|1
|0
|Аарон Зентер
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Luis Engelns
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|5
|0
|Яндер Каспар
|3
|1
|Цимас Стефанос
|2
|1
|Данило Соарес
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Эмрели Махир
|3
|0
|Ельч Финн
|3
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Berkay Yilmaz
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
6
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
11
13
Падерборн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Нюрнберг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
3
25%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
67%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
11
13
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
4
36%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
45%
4
31%
76-90
Пропущено
12
13
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Забито
23
25
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
13%
3
12%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
6
26%
5
20%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
9
39%
6
24%
76-90
Пропущено
15
24
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
4
27%
2
8%
61-75
4
27%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фортуна - Падерборн 1:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн - Вердер 0:1 Кёльн - Падерборн 1:2
Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0 Гамбург - Нюрнберг 1:1 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Ян 8:3
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1
Результаты матчей
Падерборн
Нюрнберг
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
8:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
8
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
8:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
42
33
33
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
85
76
49
49
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|8 (2)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|7 (4)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|6