Тур: 13. Стадион: Пройссенштадион.
0:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаПрайссингер Рико
0:1
51' ГолЛемперте Тим
55' Желтая карточкаПакарада Леарт
79' Желтая карточкаJakob Korte
90' Желтая карточкаАменийдо Этьенн
90'+7
Ход матча
28'
51'
0:1
55'
79'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
463 Количество передач 565
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кулис
Нико
28
Немет
Ондраш
24
Julian
Pauli
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Немет ОндрашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Шердер СимонЗащитник
-
16 Torge PaetowЗащитник
-
22 Шад ДоминикЗащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Баццоли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Jakob Korte
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Пройссен Мюнстер
Кёльн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|3
|0.23
|Lukas Frenkert
|2
|0.15
|Макридис Хараламбос
|2
|0.15
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.15
|Torge Paetow
|2
|0.15
|Гродовски Йоэль
|1
|0.08
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.08
|Батмаз Малик
|1
|0.08
|Jano ter Horst
|1
|0.08
|Немет Ондраш
|0
|0
|Thorben-Johannes Deters
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лемперте Тим
|6
|0.46
|Доунс Дамион
|5
|0.38
|Майна Линтон
|3
|0.23
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.23
|Хюберс Тимо
|3
|0.23
|Любичич Деян
|2
|0.15
|Тилманн Ян
|1
|0.08
|Хусейнбашич Денис
|1
|0.08
|Мартель Эрик
|1
|0.08
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Кайнц Флориан
|0
|0
|Хайнц Доминик
|0
|0
Карточки
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|3
|0
|Прайссингер Рико
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Кулис Нико
|3
|0
|Lukas Frenkert
|3
|0
|Jano ter Horst
|3
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Torge Paetow
|2
|0
|Аменийдо Этьенн
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Гродовски Йоэль
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Бушама Ясин
|1
|0
|Хильдманн Саша
|1
|0
|Jakob Korte
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайнц Доминик
|3
|0
|Вальдшмидт Лука
|3
|0
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Julian Pauli
|3
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Доунс Дамион
|1
|0
|Бакатуканда Элиас
|1
|0
|Финкгрефе Макс
|1
|0
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
5
Пройссен Мюнстер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
5
12
Пройссен Мюнстер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Кёльн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Пропущено
8
10
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
4
27%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
3
20%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
25%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Забито
15
25
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
0
0%
4
16%
1-15
6
40%
4
16%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
3
20%
4
16%
76-90
Пропущено
20
20
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
15%
2
10%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
5
25%
4
20%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
4
20%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1
Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2
Кёльн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кёльн - Гронинген 1:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Герта - Кёльн 0:1 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0
Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1 Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
Кёльн
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Пройссен Мюнстер
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
310
67
211
310
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|8 (2)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|7 (4)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|6