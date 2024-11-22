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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Пройссен Мюнстер
0:1
Конец матча
Кёльн
0'
28' Желтая карточка
Прайссингер Рико
0:1
51' Гол
Лемперте Тим
55' Желтая карточка
Пакарада Леарт
79' Желтая карточка
Jakob Korte
90' Желтая карточка
Аменийдо Этьенн
90'+7

Ход матча

24'
 
Олесен Матиас
Хюберс Тимо
28'
Прайссингер Рико
 
51'
0:1
Лемперте Тим
(Любичич Деян)
55'
 
Пакарада Леарт
68'
 
Кайнц Флориан
Вальдшмидт Лука
71'
Лоренц Марк
Бушама Ясин
 
71'
Jakob Korte
Прайссингер Рико
 
78'
Аменийдо Этьенн
Макридис Хараламбос
 
79'
Jakob Korte
 
87'
 
Доунс Дамион
Лемперте Тим
90'
Аменийдо Этьенн
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 463 Количество передач 565
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
24
Кулис
Нико
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
20
Хендрикс
Йоррит
21
Прайссингер
Рико
5
Бушама
Ясин
8
Меес
Джошуа
14
Макридис
Хараламбос
28
Немет
Ондраш
1
Швебе
Марвин
24
Julian
Pauli
4
Хюберс
Тимо
3
Хайнц
Доминик
7
Любичич
Деян
17
Пакарада
Леарт
6
Мартель
Эрик
8
Хусейнбашич
Денис
9
Вальдшмидт
Лука
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
Пройссен Мюнстер
4-2-3-1
Кёльн
3-4-2-1

История личных встреч

Пройссен Мюнстер
Кёльн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 3 0.23
Lukas Frenkert 2 0.15
Макридис Хараламбос 2 0.15
Фридьонссон Хольмберт 2 0.15
Torge Paetow 2 0.15
Гродовски Йоэль 1 0.08
Хендрикс Йоррит 1 0.08
Батмаз Малик 1 0.08
Jano ter Horst 1 0.08
Немет Ондраш 0 0
Thorben-Johannes Deters 0 0
Лоренц Марк 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лемперте Тим 6 0.46
Доунс Дамион 5 0.38
Майна Линтон 3 0.23
Вальдшмидт Лука 3 0.23
Хюберс Тимо 3 0.23
Любичич Деян 2 0.15
Тилманн Ян 1 0.08
Хусейнбашич Денис 1 0.08
Мартель Эрик 1 0.08
Пакарада Леарт 0 0
Кайнц Флориан 0 0
Хайнц Доминик 0 0

Карточки

Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 3 0
Прайссингер Рико 3 0
Меес Джошуа 3 0
Кулис Нико 3 0
Lukas Frenkert 3 0
Jano ter Horst 3 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Torge Paetow 2 0
Аменийдо Этьенн 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Гродовски Йоэль 1 0
Баццоли Лука 1 0
Бушама Ясин 1 0
Хильдманн Саша 1 0
Jakob Korte 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайнц Доминик 3 0
Вальдшмидт Лука 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Тилманн Ян 3 0
Мартель Эрик 3 0
Julian Pauli 3 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Лемперте Тим 2 0
Швебе Марвин 1 0
Карстенсен Расмус 1 0
Gerhard Struber 1 0
Доунс Дамион 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0
Финкгрефе Макс 1 0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
5
Пройссен Мюнстер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
12
Пройссен Мюнстер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Кёльн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Пропущено

8
10
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
4
27%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
25%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Забито

15
25
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
0
0%
4
16%
1-15
6
40%
4
16%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
3
20%
4
16%
76-90

Пропущено

20
20
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
15%
2
10%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
5
25%
4
20%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
4
20%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1
Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2
Кёльн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кёльн - Гронинген 1:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Герта - Кёльн 0:1 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0
Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1 Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
Кёльн

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Пройссен Мюнстер
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
3
10
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Ганновер 96
 12 7 1 4 16 - 10 22
3.
Фортуна
 12 6 3 3 18 - 13 21
4.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
5.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 20 20
6.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
7.
Эльвeрсберг
 12 5 4 3 22 - 14 19
8.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
9.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
10.
Герта
 12 5 2 5 20 - 20 17
11.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
12.
Дармштадт
 12 4 4 4 26 - 23 16
13.
Гройтер Фюрт
 12 3 4 5 18 - 23 13
14.
Шальке 04
 12 3 3 6 21 - 24 12
15.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
17.
Ульм 1846
 12 2 4 6 10 - 13 10
18.
Ян
 12 2 1 9 5 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Шальке 04
 6 2 1 3 16 - 15 7
11.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
12.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
13.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
14.
Фортуна
 6 1 3 2 7 - 10 6
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
16.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
17.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
5.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
7.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ганновер 96
 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 8 (2)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 7 (4)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Дармштадт Вукотич Александар 6
Весь список
  • 55'
    Пакарада Леарт получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Любичич Деян сделал результативную передачу.
  • 51'
    Г О О О О Л - Лемперте Тим бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Прайссингер Рико получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Хюберс Тимо уходит с поля. Олесен Матиас выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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