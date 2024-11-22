Олисе нашел в штрафной площади Кейна, тот ушел от защитника и покатил в направлении дальнего угла, но в створ не попал.

Горецка получил мяч на правом краю штрафной, однако прострел Леона в центр прервали защитники гостей.

3 минуты добавляет Даниэль Шлагер к основному времени первого тайма.

Геррейру с правого фланга исполнил подачу в чужую штрафную, однако Лабрович спокойно поймал мяч на выходе.

Горецка подобрал мяч перед штрафной и пальнул с 17 метров - Лабрович перевел снаряд через перекладину!

С углового хозяева направили мяч во вратарскую, где удачно сыграл Лабрович.

Дэвис нарушил правила в борьбе с Вольфом на левом фланге обороны, первый "стандарт" для "Аугсбурга" сегодня.

Майер со штрафного навесил на дальнюю штангу, мяч от Геррейру отскочил в угол ворот, но Нойер сыграл надежно.

Мусиала получил мяч от Комана на левом краю штрафной и мощно стрельнул в ближний угол - Лабрович снова парировал угрозу!

Еще один штрафной с правого фланга исполнил Майер, однако хозяева поля с горем пополам отбились.

Шлоттербек поймал на бедро Олисе неподалеку от угла штрафной площади, хороший шанс для "Баварии".

Сам же Олисе исполнил штрафной, но с левой ноги послал мяч над перекладиной.

Мусиала получил мяч в штрафной после передачи с левого фланга и отдал под левую Киммиху, который пальнул выше створа.

Продолжается у нас одна сплошная позиционная атака "Баварии", не удается "Аугсбурга" организовать контригру.

Олисе с правого фланга исполнил подачу в штрафную, однако Лабрович забрал мяч на выходе.

Мусиала после навеса Комана с левого фланга сыграл головой на опережение на ближней штанге, но в створ ворот не попал.

Коман из-за пределов штрафной нанес обводящий удар в правый от себя угол - Лабрович на месте.

Клод-Морис после навеса Яннулиса пробил головой в створ, но Нойер справился без особого труда.

Очередная позиционная атака хозяев завершается подачей Дэвиса с левого фланга - верх сняли гости. В следующей фазе Кейн пробивал с острого угла, но Лабрович спас свои ворота.

Теперь уже Мусиала с левого угла штрафной нанес удар в дальний угол - Лабрович отбил мяч в сторону.

Ни на секунду не спадает давление "Баварии", но уже полчаса оборона "Аугсбурга" и вратарь держатся.

Кейн попытался пробить из-за пределов штрафной площади, однако мяч прошел над воротами Лабровича.

15' Треть первого тайма позади, пока стойко обороняется "Аугсбург", не давая соперникам прорваться в свою штрафную.

13' Первый угловой хозяева разыграли, Олисе навесил на дальнюю штангу, однако верх остался за игроками "Аугсбурга".

12' Наконец-таки мюнхенцы довели момент до удара - Горецка метров с 23 пробил немного левее створа.

11' Коман на левом фланге атаки убрал мяч под правую и навесил на дальнюю штангу, но получилось высоковато.

9' Отметим, что в Мюнхене пробрасывает легкий снежок, но пока на ходе встречи этот фактор не сказывается.

8' Дэвис врывался в чужую штрафную с левого края, однако передача от Мусиалы была прервана защитниками гостей.

7' Напомним, что в прошлом сезоне "Бавария" выиграла обе встречи у "Аугсбурга" - 3:1 дома и 3:2 на выезде.

5' Пока на половине поля гостей ожидаемо проходит стартовый отрезок, но моментов у ворот Лабровича пока нет.

3' "Аугсбург" пока идет на 12-м месте, но отставание от топ-4 составляет всего 5 очков - плотность в таблице высока.

2' Напомним, что "Бавария" лидирует в чемпионате Германии, опережая "РБ Лейпциг" на 5 очков. Пока команда Венсана Компани в Бундеслиге не проигрывает.