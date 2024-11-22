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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Бавария
0:0
Перерыв
Аугсбург
0'

Ход матча

38'
 
Педерсен Мадс
Яннулис Димитрис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 134
Бавария 99.3% (133)
X 0.7% (1)
Аугсбург 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Аугсбург
12.50
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1
Нойер
Мануэль
22
Геррейру
Рафаэл
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
17
Олисе
Майкл
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
9
Кейн
Гарри
22
Лабрович
Недилько
5
Матсима
Крислен
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
8
Реджбекай
Элвис
19
Ониика
Фрэнк
10
Майер
Арне
13
Яннулис
Димитрис
20
Клод-Морис
Алексис
21
Титц
Филлип
Бавария
4-2-3-1
Аугсбург
3-5-2

История личных встреч

Бавария
Аугсбург

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
11.5%
27%
16 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

32 матча

78.1%
6.3%
15.6%
25 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

53.1%
34.4%
12.5%
17 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
16 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:3
Б
3:1
Б
5:3
К
2:5
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:4
Б
3:0
Б
6:0
Б
1:3
К
3:1
Б
1:3
Б
2:1
ТМК
2:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:0
К
0:2
Б
3:0
Б
3:0
К
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

39
40

Голов в среднем за матч

2.79
2.22

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.06
0.79

Среднее время на гол

85
114

Всего голов

58
51

Голов в среднем за матч

1.81
1.59

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

49
56

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 11 (3) 1
Олисе Майкл 5 0.45
Мусиала Джамал 5 0.45
Коман Кингсли 3 0.27
Гнабри Серж 2 0.18
Мюллер Томас 1 0.09
Сане Лерой 1 0.09
Мин-Чжэ Ким 1 0.09
Упамекано Дайо 1 0.09
Павлович Александр 1 0.09
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Боэ Саша 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 3 0.27
Клод-Морис Алексис 3 0.27
Шлоттербек Кевен 2 0.18
Эссанд Самюэль 2 0.18
Вольф Мариус 1 0.09
Реджбекай Элвис 1 0.09
Кабадаи Юсуф 1 0.09
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 3 0
Лаймер Конрад 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Мюллер Томас 1 0
Кейн Гарри 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Боэ Саша 1 0
Павлович Александр 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 5 0
Эссанд Самюэль 3 1
Гоувелеув Джеффри 4 0
Яннулис Димитрис 3 0
Титц Филлип 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Матсима Крислен 2 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Варгас Рубен 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Энгельс Арне 1 0
Кёмюр Мерт 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Аугсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

21
9
Бавария
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Аугсбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

22
11

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
50%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

1
12
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
100%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
3
27%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
4
19%
3
27%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
2
10%
1
9%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
4
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

31
13
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
3
23%
16-30
6
19%
3
23%
31-45
7
23%
3
23%
46-60
4
13%
3
23%
61-75
5
16%
1
8%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
11%
7
35%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
2
22%
3
15%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
2
22%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Санкт-Паули - Бавария 0:1 Бавария - Бенфика 1:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Майнц - Бавария 0:4
Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2
Аугсбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аугсбург - Ингольштадт 7:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Шальке 04 3:0
Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3

Результаты матчей

Бавария
Аугсбург

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:5
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

5
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:5
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бавария
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
5
1
2
2
2.5
1
5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1
2.5
3
3
3.5
3
3
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
5
5
7
3
2.5
1
9
4
6
3.5
3
7
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 11 8 3 0 33 - 7 27
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 3 1 15 - 5 21
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 6 2 2 26 - 16 20
4.
Байер Л
 Заявка 10 4 5 1 21 - 16 17
5.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
7.
Боруссия Д
 Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
8.
Вердер
 Заявка 10 4 3 3 17 - 21 15
9.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
10.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11.
Штутгарт
 Заявка 10 3 4 3 19 - 19 13
12.
Аугсбург
 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 20 13
13.
Вольфсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 18 12
14.
Хайденхайм
 Заявка 10 3 1 6 13 - 15 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 10 0 2 8 10 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
Бавария
 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
4.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
5.
Аугсбург
 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Хольштайн Киль Кнудсен Магнус 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    С углового хозяева направили мяч во вратарскую, где удачно сыграл Лабрович.
  • Опасный момент
    45'
    Горецка подобрал мяч перед штрафной и пальнул с 17 метров - Лабрович перевел снаряд через перекладину!
  • 45'
    Геррейру с правого фланга исполнил подачу в чужую штрафную, однако Лабрович спокойно поймал мяч на выходе.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет Даниэль Шлагер к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Горецка получил мяч на правом краю штрафной, однако прострел Леона в центр прервали защитники гостей.
  • 42'
    Олисе нашел в штрафной площади Кейна, тот ушел от защитника и покатил в направлении дальнего угла, но в створ не попал.
  • 41'
    Сам же Олисе исполнил штрафной, но с левой ноги послал мяч над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    40'
    Шлоттербек поймал на бедро Олисе неподалеку от угла штрафной площади, хороший шанс для "Баварии".
  • Замена
    38'
    Мадс Петерсен появляется на поле вместо Димитриса Яннулиса.
  • Травма, повреждение
    37'
    Яннулис получает мышечное повреждение, врачи "Аугсбурга" появляются на поле.
  • 35'
    Еще один штрафной с правого фланга исполнил Майер, однако хозяева поля с горем пополам отбились.
  • Опасный момент
    34'
    Мусиала получил мяч от Комана на левом краю штрафной и мощно стрельнул в ближний угол - Лабрович снова парировал угрозу!
  • 33'
    Майер со штрафного навесил на дальнюю штангу, мяч от Геррейру отскочил в угол ворот, но Нойер сыграл надежно.
  • Фол, нарушение
    32'
    Дэвис нарушил правила в борьбе с Вольфом на левом фланге обороны, первый "стандарт" для "Аугсбурга" сегодня.
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    • 31'
      Кейн попытался пробить из-за пределов штрафной площади, однако мяч прошел над воротами Лабровича.
    • 30'
      Ни на секунду не спадает давление "Баварии", но уже полчаса оборона "Аугсбурга" и вратарь держатся.
    • 28'
      Теперь уже Мусиала с левого угла штрафной нанес удар в дальний угол - Лабрович отбил мяч в сторону.
    • 27'
      Очередная позиционная атака хозяев завершается подачей Дэвиса с левого фланга - верх сняли гости. В следующей фазе Кейн пробивал с острого угла, но Лабрович спас свои ворота.
    • 25'
      Клод-Морис после навеса Яннулиса пробил головой в створ, но Нойер справился без особого труда.
    • 23'
      Коман из-за пределов штрафной нанес обводящий удар в правый от себя угол - Лабрович на месте.
    • 22'
      Мусиала после навеса Комана с левого фланга сыграл головой на опережение на ближней штанге, но в створ ворот не попал.
    • 20'
      Олисе с правого фланга исполнил подачу в штрафную, однако Лабрович забрал мяч на выходе.
    • 19'
      Продолжается у нас одна сплошная позиционная атака "Баварии", не удается "Аугсбурга" организовать контригру.
    • 17'
      Мусиала получил мяч в штрафной после передачи с левого фланга и отдал под левую Киммиху, который пальнул выше створа.
    • 15'
      Треть первого тайма позади, пока стойко обороняется "Аугсбург", не давая соперникам прорваться в свою штрафную.
    • Угловой
      13'
      Первый угловой хозяева разыграли, Олисе навесил на дальнюю штангу, однако верх остался за игроками "Аугсбурга".
    • 12'
      Наконец-таки мюнхенцы довели момент до удара - Горецка метров с 23 пробил немного левее створа.
    • 11'
      Коман на левом фланге атаки убрал мяч под правую и навесил на дальнюю штангу, но получилось высоковато.
    • 9'
      Отметим, что в Мюнхене пробрасывает легкий снежок, но пока на ходе встречи этот фактор не сказывается.
    • 8'
      Дэвис врывался в чужую штрафную с левого края, однако передача от Мусиалы была прервана защитниками гостей.
    • 7'
      Напомним, что в прошлом сезоне "Бавария" выиграла обе встречи у "Аугсбурга" - 3:1 дома и 3:2 на выезде.
    • 5'
      Пока на половине поля гостей ожидаемо проходит стартовый отрезок, но моментов у ворот Лабровича пока нет.
    • 3'
      "Аугсбург" пока идет на 12-м месте, но отставание от топ-4 составляет всего 5 очков - плотность в таблице высока.
    • 2'
      Напомним, что "Бавария" лидирует в чемпионате Германии, опережая "РБ Лейпциг" на 5 очков. Пока команда Венсана Компани в Бундеслиге не проигрывает.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 0:0 Аугсбург

    Исход игры
    Бавария
    99.3% (133)
    Ничья
    0.7% (1)
    Аугсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.25% (74)
    Меньше
    36.75% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    29.91% (35)
    Нет
    70.09% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    29.1% (39)
    3:0 Бавария
    22.4% (30)
    3:1 Бавария
    16.4% (22)
    4:0 Бавария
    4.5% (6)
    4:1 Бавария
    3.7% (5)
    2:1 Бавария
    3% (4)
    1:0 Бавария
    3% (4)
    5:0 Бавария
    2.2% (3)
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