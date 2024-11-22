Тур: 11. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Шлагер Даниэль
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Олисе
Майкл
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
10
Майер
Арне
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Олисе МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
23 Боэ СашаЗащитник
-
49 Азну АдамЗащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вольф МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
-
44 Кудосу ХенриПолузащитник
-
15 Мунье СтивПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бавария
Аугсбург
26 матчей
96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
11.5%
27%
16 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
32 матча
78.1%
6.3%
15.6%
25 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
53.1%
34.4%
12.5%
17 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
16 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
40
Голов в среднем за матч
2.79
2.22
Среднее время на гол
32
40
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.06
0.79
Среднее время на гол
85
114
Всего голов
58
51
Голов в среднем за матч
1.81
1.59
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
49
56
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|11 (3)
|1
|Олисе Майкл
|5
|0.45
|Мусиала Джамал
|5
|0.45
|Коман Кингсли
|3
|0.27
|Гнабри Серж
|2
|0.18
|Мюллер Томас
|1
|0.09
|Сане Лерой
|1
|0.09
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.09
|Упамекано Дайо
|1
|0.09
|Павлович Александр
|1
|0.09
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Боэ Саша
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|3
|0.27
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.27
|Шлоттербек Кевен
|2
|0.18
|Эссанд Самюэль
|2
|0.18
|Вольф Мариус
|1
|0.09
|Реджбекай Элвис
|1
|0.09
|Кабадаи Юсуф
|1
|0.09
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|3
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Мюллер Томас
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Павлович Александр
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Эссанд Самюэль
|3
|1
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|Яннулис Димитрис
|3
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|Энгельс Арне
|1
|0
|Кёмюр Мерт
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Аугсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
21
9
Бавария
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Аугсбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
22
11
Голы по времени матча
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
50%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
1
12
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
100%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
3
27%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
4
19%
3
27%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
2
10%
1
9%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
4
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
31
13
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
3
23%
16-30
6
19%
3
23%
31-45
7
23%
3
23%
46-60
4
13%
3
23%
61-75
5
16%
1
8%
76-90
Пропущено
9
20
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
11%
7
35%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
2
22%
3
15%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
2
22%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Санкт-Паули - Бавария 0:1 Бавария - Бенфика 1:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Майнц - Бавария 0:4
Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2
Аугсбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аугсбург - Ингольштадт 7:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Шальке 04 3:0
Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3
Результаты матчей
Бавария
Аугсбург
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:5
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
5
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:5
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бавария
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
22
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
73
19
46
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|33 - 7
|27
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 5
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 16
|20
|4.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 16
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 18
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|19 - 19
|13
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 15
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 25
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 30
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|5.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 12
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
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|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Хольштайн Киль
|Кнудсен Магнус
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария 0:0 Аугсбург
Исход игры
Бавария
99.3% (133)
Ничья
0.7% (1)
Аугсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.25% (74)
Меньше
36.75% (43)
Обе команды забьют
Да
29.91% (35)
Нет
70.09% (82)
Популярный счёт
2:0 Бавария
29.1% (39)
3:0 Бавария
22.4% (30)
3:1 Бавария
16.4% (22)
4:0 Бавария
4.5% (6)
4:1 Бавария
3.7% (5)
2:1 Бавария
3% (4)
1:0 Бавария
3% (4)
5:0 Бавария
2.2% (3)
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