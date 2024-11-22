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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Антверпен
0:1
Первый тайм: 38'
Дендер
0'
0:1
3' Гол
Фила Карол
6' Желтая карточка
Andreas Verstraeten

Ход матча

3'
0:1
Фила Карол
6'
Andreas Verstraeten
 
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Дендер
4.60
4.60
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6.90
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Все Коэффициенты
91
Ламменс
Сенне
2
Корбани
Кобе
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
25
Батай
Йелле
7
Керк
Джирано
75
Andreas
Verstraeten
8
Прат
Деннис
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
34
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
4
Гонсалвес
Бриан
5
Фила
Карол
18
Nathan
Rodes
88
Fabio
Ferraro
3
Joedrick
Pupe
90
Берте
Мохамед
16
Квет
Роман
11
Шедлер
Орельен
Антверпен
3-4-2-1
Дендер
3-4-3

История личных встреч

Антверпен
Дендер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

2ЙК
1:1
2ЙК
0:0
2ЙК
1:2
2ЙК
3:1
2ЙК
2:2
2ЙК
1:3
К
0:1
ПО
1:2
ПО
0:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.4
1.5

Среднее время на гол

225
60

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

90
57

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чери Тьяронн 7 0.5
Ондрейка Якоб 7 0.5
Янссен Винсент 5 0.36
Алдервейрельд Тоби 2 0.14
Керк Джирано 2 0.14
Валенсия Энтони 1 0.07
Ван Ден Босх Зено 1 0.07
Mahamadou Doumbia 1 0.07
Semm Renders 0 0
Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсимба Брюни 3 (1) 0.2
Берте Мохамед 3 0.2
Квет Роман 2 0.13
Nathan Rodes 2 0.13
Грнчар Давид 1 0.07
Шедлер Орельен 1 0.07
Фила Карол 1 0.07
Jordy Soladio 1 0.07
Оратмангун Рагнар 1 0.07
Ali Akman 1 0.07
Joedrick Pupe 0 0
Fabio Ferraro 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 1
Ayrton Costa 5 0
Алдервейрельд Тоби 3 0
Янссен Винсент 3 0
Ондрейка Якоб 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Валенсия Энтони 1 0
Rosen Bozhinov 1 0
Корбани Кобе 1 0
Смитс Милан 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0
Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсимба Брюни 5 0
Joedrick Pupe 4 0
Jordy Soladio 2 1
Gilles Ruyssen 3 0
Гонсалвес Бриан 2 0
Колс Кобе 2 0
Фила Карол 2 0
Nathan Rodes 2 0
Jasper Van Oudenhove 2 0
Квет Роман 1 0
Ridwane M'barki 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Грнчар Давид 1 0
Масангу Керес 1 0
Вилтард Малкольм 1 0
Берте Мохамед 1 0
Силла Дембо 1 0

Результаты матчей

Антверпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Дендер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Антверпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Дендер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

8
6
Антверпен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Дендер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
6%
3
43%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Забито

24
15
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
13%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
5
21%
3
20%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
4
27%
76-90

Пропущено

9
25
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
1
11%
5
20%
16-30
3
33%
2
8%
31-45
2
22%
5
20%
46-60
1
11%
3
12%
61-75
2
22%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кортрейк - Антверпен 1:2 Генк - Антверпен 2:0 Антверпен - Дейнзе 6:1 Антверпен - Стандард 3:0
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1
Дендер
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Дендер - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Дендер 2:0 Зульте-Варегем - Дендер 2:1 Дендер - Мехелен 2:5
Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4

Результаты матчей

Антверпен
Дендер

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Дендер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
2
1.5
2
6
3
3
2.5
1
7
1
5
3.5
1
7
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
5
6
7
1.5
5
9
3
10
2.5
2
12
1
12
3.5
1
13
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 14 10 1 3 28 - 19 31
2.
Брюгге
 14 7 4 3 23 - 16 25
3.
Антверпен
 0:1 14 7 2 5 26 - 12 23
4.
Андерлехт
 14 6 5 3 24 - 12 23
5.
Гент
 14 6 4 4 23 - 12 22
6.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
7.
Дендер
 1:0 15 5 5 5 18 - 23 20
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 4 7 3 17 - 12 19
9.
Вестерло
 14 5 3 6 23 - 23 18
10.
Стандард
 14 5 3 6 9 - 18 18
11.
Спортинг Шарлеруа
 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
Сент-Трейден
 14 4 5 5 20 - 24 17
13.
АХ Лёвен
 14 3 7 4 14 - 18 16
14.
Серкль Брюгге
 14 4 3 7 16 - 26 15
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 13 1 4 8 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
3.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
4.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
5.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
6.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
7.
Антверпен
 0:1 7 4 0 3 19 - 5 12
8.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
9.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
10.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
11.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
12.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 1:0 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 0:1 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Дендер
 1:0 7 3 2 2 8 - 11 11
6.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
13.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
14.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Андерлехт Дольберг Каспер 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Andreas Verstraeten получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Г О О О О Л - Фила Карол бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится ничьей.
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Антверпен
Ничья
Дендер
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