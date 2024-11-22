Тур: 15. Стадион: Босуил.
Ход матча
3'
0:1
25
Батай
Йелле
21
Колс
Кобе
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
54 Semm Renders
-
19 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Квет РоманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
53 Силла ДембоЗащитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
-
20 Грнчар ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Ali Akman
-
-
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
История личных встреч
Антверпен
Дендер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.4
1.5
Среднее время на гол
225
60
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.6
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
90
57
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чери Тьяронн
|7
|0.5
|Ондрейка Якоб
|7
|0.5
|Янссен Винсент
|5
|0.36
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.14
|Керк Джирано
|2
|0.14
|Валенсия Энтони
|1
|0.07
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0.07
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.07
|Semm Renders
|0
|0
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.2
|Берте Мохамед
|3
|0.2
|Квет Роман
|2
|0.13
|Nathan Rodes
|2
|0.13
|Грнчар Давид
|1
|0.07
|Шедлер Орельен
|1
|0.07
|Фила Карол
|1
|0.07
|Jordy Soladio
|1
|0.07
|Оратмангун Рагнар
|1
|0.07
|Ali Akman
|1
|0.07
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|5
|1
|Ayrton Costa
|5
|0
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Янссен Винсент
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Валенсия Энтони
|1
|0
|Rosen Bozhinov
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Смитс Милан
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсимба Брюни
|5
|0
|Joedrick Pupe
|4
|0
|Jordy Soladio
|2
|1
|Gilles Ruyssen
|3
|0
|Гонсалвес Бриан
|2
|0
|Колс Кобе
|2
|0
|Фила Карол
|2
|0
|Nathan Rodes
|2
|0
|Jasper Van Oudenhove
|2
|0
|Квет Роман
|1
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Грнчар Давид
|1
|0
|Масангу Керес
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
|Берте Мохамед
|1
|0
|Силла Дембо
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Дендер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
3
Антверпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Дендер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
8
6
Антверпен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Дендер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
6%
3
43%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
2
29%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Забито
24
15
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
13%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
5
21%
3
20%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
4
27%
76-90
Пропущено
9
25
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
1
11%
5
20%
16-30
3
33%
2
8%
31-45
2
22%
5
20%
46-60
1
11%
3
12%
61-75
2
22%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кортрейк - Антверпен 1:2 Генк - Антверпен 2:0 Антверпен - Дейнзе 6:1 Антверпен - Стандард 3:0
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1
Дендер
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Дендер - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Дендер 2:0 Зульте-Варегем - Дендер 2:1 Дендер - Мехелен 2:5
Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4
Результаты матчей
Антверпен
Дендер
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Дендер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
42
26
33
17
15
17
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
95
67
59
310
212
112
113
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|28 - 19
|31
|2.
|14
|7
|4
|3
|23 - 16
|25
|3.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|26 - 12
|23
|4.
|14
|6
|5
|3
|24 - 12
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|23 - 12
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|28 - 19
|21
|7.
|1:0
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|8.
|14
|4
|7
|3
|17 - 12
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|23 - 23
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|9 - 18
|18
|11.
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|13.
|14
|3
|7
|4
|14 - 18
|16
|14.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|10 - 25
|14
|16.
|13
|1
|4
|8
|12 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|7.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|19 - 5
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|10.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|15.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|2.
|7
|4
|0
|3
|13 - 14
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|6.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|2 - 14
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 17
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5