  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Антверпен
1:1
Конец матча
Дендер
0'
0:1
3' Гол
Фила Карол
6' Желтая карточка
Andreas Verstraeten
39' Желтая карточка
Янссен Винсент
54' Желтая карточка
Ayrton Costa
55' Желтая карточка
Фила Карол
64' Желтая карточка
Берте Мохамед
1:1
80' Гол
Керк Джирано
90'+6
91
Ламменс
Сенне
2
Корбани
Кобе
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
25
Батай
Йелле
7
Керк
Джирано
75
Andreas
Verstraeten
8
Прат
Деннис
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
34
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
4
Гонсалвес
Бриан
5
Фила
Карол
18
Nathan
Rodes
88
Fabio
Ferraro
3
Joedrick
Pupe
90
Берте
Мохамед
16
Квет
Роман
11
Шедлер
Орельен
Антверпен
3-4-2-1
Дендер
3-4-3

История личных встреч

Антверпен
Дендер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

2ЙК
1:1
2ЙК
0:0
2ЙК
1:2
2ЙК
3:1
2ЙК
2:2
2ЙК
1:3
К
0:1
ПО
1:2
ПО
0:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.4
1.5

Среднее время на гол

225
60

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

90
57

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чери Тьяронн 7 0.5
Ондрейка Якоб 7 0.5
Янссен Винсент 5 0.36
Керк Джирано 3 0.21
Алдервейрельд Тоби 2 0.14
Валенсия Энтони 1 0.07
Ван Ден Босх Зено 1 0.07
Mahamadou Doumbia 1 0.07
Semm Renders 0 0
Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсимба Брюни 3 (1) 0.2
Берте Мохамед 3 0.2
Квет Роман 2 0.13
Nathan Rodes 2 0.13
Грнчар Давид 1 0.07
Шедлер Орельен 1 0.07
Фила Карол 1 0.07
Jordy Soladio 1 0.07
Оратмангун Рагнар 1 0.07
Ali Akman 1 0.07
Joedrick Pupe 0 0
Fabio Ferraro 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 1
Ayrton Costa 6 0
Янссен Винсент 4 0
Алдервейрельд Тоби 3 0
Ондрейка Якоб 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Валенсия Энтони 1 0
Rosen Bozhinov 1 0
Корбани Кобе 1 0
Смитс Милан 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0
Andreas Verstraeten 1 0
Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсимба Брюни 5 0
Joedrick Pupe 4 0
Jordy Soladio 2 1
Gilles Ruyssen 3 0
Фила Карол 3 0
Гонсалвес Бриан 2 0
Колс Кобе 2 0
Nathan Rodes 2 0
Берте Мохамед 2 0
Jasper Van Oudenhove 2 0
Квет Роман 1 0
Ridwane M'barki 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Грнчар Давид 1 0
Масангу Керес 1 0
Вилтард Малкольм 1 0
Силла Дембо 1 0

Результаты матчей

Антверпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Дендер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
4
Антверпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Дендер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

8
6
Антверпен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Дендер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
6%
4
50%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
2
25%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Забито

25
16
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
3
12%
4
25%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
5
20%
4
25%
76-90

Пропущено

10
26
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
10%
4
15%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
3
30%
2
8%
31-45
2
20%
5
19%
46-60
1
10%
3
12%
61-75
2
20%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кортрейк - Антверпен 1:2 Генк - Антверпен 2:0 Антверпен - Дейнзе 6:1 Антверпен - Стандард 3:0
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1
Дендер
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Дендер - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Дендер 2:0 Зульте-Варегем - Дендер 2:1 Дендер - Мехелен 2:5
Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4

Результаты матчей

Антверпен
Дендер

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Дендер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
2
6
3
4
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
6
8
1.5
5
10
3
11
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 14 10 1 3 28 - 19 31
2.
Брюгге
 14 7 4 3 23 - 16 25
3.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
4.
Андерлехт
 14 6 5 3 24 - 12 23
5.
Гент
 14 6 4 4 23 - 12 22
6.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 4 7 3 17 - 12 19
8.
Вестерло
 14 5 3 6 23 - 23 18
9.
Стандард
 14 5 3 6 9 - 18 18
10.
Дендер
 15 4 6 5 18 - 24 18
11.
Спортинг Шарлеруа
 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
Сент-Трейден
 14 4 5 5 20 - 24 17
13.
АХ Лёвен
 14 3 7 4 14 - 18 16
14.
Серкль Брюгге
 14 4 3 7 16 - 26 15
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 13 1 4 8 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
3.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
4.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
5.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
6.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
7.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
8.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
9.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
10.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
11.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
12.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Дендер
 7 2 3 2 8 - 12 9
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
13.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
14.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Андерлехт Дольберг Каспер 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Янссен Винсент получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Andreas Verstraeten получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Г О О О О Л - Фила Карол бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Антверпен 1:1 Дендер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный