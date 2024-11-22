Тур: 15. Стадион: Босуил.
0'
0:1
3' ГолФила Карол
6' Желтая карточкаAndreas Verstraeten
39' Желтая карточкаЯнссен Винсент
54' Желтая карточкаAyrton Costa
55' Желтая карточкаФила Карол
64' Желтая карточкаБерте Мохамед
1:1
80' ГолКерк Джирано
90'+6
Ход матча
3'
0:1
39'
54'
55'
64'
80'
1:1
25
Батай
Йелле
21
Колс
Кобе
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
54 Semm Renders
-
19 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Квет РоманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
53 Силла ДембоЗащитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
-
20 Грнчар ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Ali Akman
-
-
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
История личных встреч
Антверпен
Дендер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.4
1.5
Среднее время на гол
225
60
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.6
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
90
57
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чери Тьяронн
|7
|0.5
|Ондрейка Якоб
|7
|0.5
|Янссен Винсент
|5
|0.36
|Керк Джирано
|3
|0.21
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.14
|Валенсия Энтони
|1
|0.07
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0.07
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.07
|Semm Renders
|0
|0
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.2
|Берте Мохамед
|3
|0.2
|Квет Роман
|2
|0.13
|Nathan Rodes
|2
|0.13
|Грнчар Давид
|1
|0.07
|Шедлер Орельен
|1
|0.07
|Фила Карол
|1
|0.07
|Jordy Soladio
|1
|0.07
|Оратмангун Рагнар
|1
|0.07
|Ali Akman
|1
|0.07
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|5
|1
|Ayrton Costa
|6
|0
|Янссен Винсент
|4
|0
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Валенсия Энтони
|1
|0
|Rosen Bozhinov
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Смитс Милан
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
|Andreas Verstraeten
|1
|0
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсимба Брюни
|5
|0
|Joedrick Pupe
|4
|0
|Jordy Soladio
|2
|1
|Gilles Ruyssen
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Гонсалвес Бриан
|2
|0
|Колс Кобе
|2
|0
|Nathan Rodes
|2
|0
|Берте Мохамед
|2
|0
|Jasper Van Oudenhove
|2
|0
|Квет Роман
|1
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Грнчар Давид
|1
|0
|Масангу Керес
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
|Силла Дембо
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Дендер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
4
Антверпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Дендер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
8
6
Антверпен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Дендер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
6%
4
50%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
2
25%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Забито
25
16
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
3
12%
4
25%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
5
20%
4
25%
76-90
Пропущено
10
26
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
10%
4
15%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
3
30%
2
8%
31-45
2
20%
5
19%
46-60
1
10%
3
12%
61-75
2
20%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кортрейк - Антверпен 1:2 Генк - Антверпен 2:0 Антверпен - Дейнзе 6:1 Антверпен - Стандард 3:0
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1
Дендер
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Дендер - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Дендер 2:0 Зульте-Варегем - Дендер 2:1 Дендер - Мехелен 2:5
Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4
Результаты матчей
Антверпен
Дендер
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Дендер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
43
26
34
17
16
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
68
510
311
213
113
114
113
113
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5