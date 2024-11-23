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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Гройтер Фюрт
1:0
Первый тайм: 45'
Карлсруэ
0'
1:0
20' Гол
Хргота Бранимир
43' Желтая карточка
Србени Деннис

Ход матча

20'
Хргота Бранимир
(Србени Деннис)
1:0
43'
Србени Деннис
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Карлсруэ
3.05
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3.65
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3.55
Все Коэффициенты
44
Нолль
Науэль
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
17
Гисельман
Нико
2
Аста
Симон
27
Иттер
Джанлука
36
Philipp
Mueller
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
11
Массимо
Роберто
7
Србени
Деннис
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
11
Зивзивадзе
Буду
Гройтер Фюрт
3-4-2-1
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Карлсруэ

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

24 матча

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

Б2
4:0
Б2
4:3
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
1:5
Б2
0:1
Б2
1:2
ТМК
1:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
1:1
Б2
1:4
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.58
1.58

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

39
39

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 4 (3) 0.31
Футкеу Ноэль 4 0.31
Хргота Бранимир 3 0.23
Србени Деннис 2 0.15
Массимо Роберто 2 0.15
Майерхёфер Марко 1 0.08
Иттер Джанлука 1 0.08
Юнг Гидеон 1 0.08
Михальски Дамян 1 0.08
Philipp Mueller 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Мустафа Сулиман 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 8 0.62
Ванитцек Марвин 4 0.31
Йенсен Леон 3 0.23
Шлойзенер Фабиан 2 0.15
Хунцикер Андрин 2 0.15
Франке Марсель 2 0.15
Гюнтер Лассе 1 0.08
Бурнич Дженис 1 0.08
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Херольд Дэвид 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 5 0
Србени Деннис 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Массимо Роберто 3 0
Гисельман Нико 2 0
Футкеу Ноэль 2 0
Мотика Неманья 2 0
Бансе Саша 2 0
Грин Джулиан 1 0
Михальски Дамян 1 0
Дитц Максимилиан 1 0
Александр Цорнигер 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 6 0
Бурнич Дженис 4 0
Йенсен Леон 4 0
Зивзивадзе Буду 3 0
Хунцикер Андрин 3 0
Франке Марсель 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Байфус Марцель 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Хессер Робин 1 0
Гюнтер Лассе 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
7
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Карлсруэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

12
12
Гройтер Фюрт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Карлсруэ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
40%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
5
56%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
40%
1
9%
76-90

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
6%
1
4%
1-15
3
17%
6
26%
16-30
5
28%
5
22%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
3
17%
4
17%
76-90

Пропущено

23
20
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
9%
7
35%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
8
35%
2
10%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
8
35%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2
Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Карлсруэ

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:4
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
7
5
3
9
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Ганновер 96
 0:0 13 7 2 4 16 - 10 23
3.
Фортуна
 0:0 13 6 4 3 18 - 13 22
4.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
5.
Эльвeрсберг
 0:0 13 5 5 3 22 - 14 20
6.
Карлсруэ
 0:1 13 5 5 3 23 - 21 20
7.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
8.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
9.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
10.
Герта
 1:1 13 5 3 5 21 - 21 18
11.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
12.
Дармштадт
 0:0 13 4 5 4 26 - 23 17
13.
Гройтер Фюрт
 1:0 13 4 4 5 19 - 23 16
14.
Шальке 04
 12 3 3 6 21 - 24 12
15.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Ульм 1846
 1:1 13 2 5 6 11 - 14 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 12 2 1 9 5 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:0 7 6 1 0 11 - 2 19
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 0:0 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Карлсруэ
 0:1 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 0:0 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Гройтер Фюрт
 1:0 7 2 2 3 7 - 13 8
11.
Шальке 04
 6 2 1 3 16 - 15 7
12.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
13.
Герта
 1:1 7 2 1 4 8 - 11 7
14.
Фортуна
 0:0 7 1 4 2 7 - 10 7
15.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
16.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
17.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
18.
Ульм 1846
 1:1 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 0:0 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 1:1 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
5.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
7.
Карлсруэ
 0:1 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Гройтер Фюрт
 1:0 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Дармштадт
 0:0 6 2 2 2 14 - 14 8
10.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 0:0 7 1 4 2 7 - 6 7
13.
Ульм 1846
 1:1 7 1 4 2 5 - 6 7
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ганновер 96
 0:0 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 8 (2)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 7 (4)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Карлсруэ
3.05
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3.65
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3.55
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