Тур: 13. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
1:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
20'
1:0
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
44
Нолль
Науэль
37
Грин
Джулиан
17
Рапп
Николай
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Matti Wagner
-
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
39 Enes Zengin
-
-
37 Dominik Salz
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед
24 матча
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.58
1.58
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
39
39
Голов в среднем за матч
1.63
1.63
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|4 (3)
|0.31
|Футкеу Ноэль
|4
|0.31
|Хргота Бранимир
|3
|0.23
|Србени Деннис
|2
|0.15
|Массимо Роберто
|2
|0.15
|Майерхёфер Марко
|1
|0.08
|Иттер Джанлука
|1
|0.08
|Юнг Гидеон
|1
|0.08
|Михальски Дамян
|1
|0.08
|Philipp Mueller
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|8
|0.62
|Ванитцек Марвин
|4
|0.31
|Йенсен Леон
|3
|0.23
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0.15
|Хунцикер Андрин
|2
|0.15
|Франке Марсель
|2
|0.15
|Гюнтер Лассе
|1
|0.08
|Бурнич Дженис
|1
|0.08
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Херольд Дэвид
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|5
|0
|Србени Деннис
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Футкеу Ноэль
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Бансе Саша
|2
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Дитц Максимилиан
|1
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|6
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Зивзивадзе Буду
|3
|0
|Хунцикер Андрин
|3
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Айхнер Кристиан
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
7
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Карлсруэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
12
12
Гройтер Фюрт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Карлсруэ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
40%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
5
56%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
40%
1
9%
76-90
Забито
18
23
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
6%
1
4%
1-15
3
17%
6
26%
16-30
5
28%
5
22%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
3
17%
4
17%
76-90
Пропущено
23
20
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
9%
7
35%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
8
35%
2
10%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
8
35%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2
Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:4
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
42
33
24
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
57
75
39
48
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|6
|1
|22 - 16
|24
|2.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|16 - 10
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|18 - 13
|22
|4.
|13
|6
|3
|4
|25 - 20
|21
|5.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|22 - 14
|20
|6.
|0:1
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|26 - 17
|19
|8.
|12
|4
|6
|2
|20 - 17
|18
|9.
|13
|5
|3
|5
|26 - 23
|18
|10.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|21 - 21
|18
|11.
|12
|4
|5
|3
|20 - 18
|17
|12.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|13.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|14.
|12
|3
|3
|6
|21 - 24
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|16.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|11 - 14
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|12
|2
|1
|9
|5 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|1
|0
|11 - 2
|19
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|5.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|14 - 12
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|10.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|16 - 15
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|2 - 10
|7
|13.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|14.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|15.
|5
|1
|3
|1
|12 - 10
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|17.
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|18.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|3.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|7.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|14 - 14
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 6
|7
|13.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|18.
|6
|0
|0
|6
|3 - 22
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|8 (2)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|7 (4)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6