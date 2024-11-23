Тур: 13. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер. Зрители: 11000
2:3
Конец матча
0'
1:0
20' ГолХргота Бранимир
43' Желтая карточкаСрбени Деннис
1:1
46' ГолЗивзивадзе Буду
1:2
73' ГолКонте Бамбасе
1:3
79' ГолШлойзенер Фабиан
82' Желтая карточкаЙенсен Леон
2:3
83' ГолБансе Саша
85' Желтая карточкаШлойзенер Фабиан
90' Желтая карточкаМихальски Дамян
90'+7
Ход матча
20'
1:0
43'
46'
73'
1:2
79'
1:3
82'
83'
2:3
85'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
4 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
418 Количество передач 441
-
47 Владение мячом, % 53
44
Нолль
Науэль
37
Грин
Джулиан
17
Рапп
Николай
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Matti Wagner
-
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
39 Enes Zengin
-
-
37 Dominik Salz
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед
24 матча
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.58
1.58
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
39
39
Голов в среднем за матч
1.63
1.63
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|4 (3)
|0.31
|Футкеу Ноэль
|4
|0.31
|Хргота Бранимир
|3
|0.23
|Србени Деннис
|2
|0.15
|Массимо Роберто
|2
|0.15
|Майерхёфер Марко
|1
|0.08
|Иттер Джанлука
|1
|0.08
|Юнг Гидеон
|1
|0.08
|Михальски Дамян
|1
|0.08
|Бансе Саша
|1
|0.08
|Philipp Mueller
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|9
|0.69
|Ванитцек Марвин
|4
|0.31
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0.23
|Йенсен Леон
|3
|0.23
|Хунцикер Андрин
|2
|0.15
|Франке Марсель
|2
|0.15
|Гюнтер Лассе
|1
|0.08
|Конте Бамбасе
|1
|0.08
|Бурнич Дженис
|1
|0.08
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Херольд Дэвид
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|5
|0
|Србени Деннис
|5
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Футкеу Ноэль
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Бансе Саша
|2
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Дитц Максимилиан
|1
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|6
|0
|Йенсен Леон
|5
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Зивзивадзе Буду
|3
|0
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0
|Хунцикер Андрин
|3
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Айхнер Кристиан
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
7
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
12
12
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Карлсруэ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
17
19
Голы по времени матча
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
4
31%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
6%
5
45%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
31%
3
27%
76-90
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
40%
1
9%
76-90
Забито
20
26
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
5%
1
4%
1-15
4
20%
6
23%
16-30
5
25%
5
19%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
4
20%
5
19%
76-90
Пропущено
26
22
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
7
32%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
8
31%
2
9%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
9
35%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2
Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
42
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
42
43
24
25
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
67
85
310
58
211
112
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6