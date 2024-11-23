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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 11000
Гройтер Фюрт
2:3
Конец матча
Карлсруэ
0'
1:0
20' Гол
Хргота Бранимир
43' Желтая карточка
Србени Деннис
1:1
46' Гол
Зивзивадзе Буду
1:2
73' Гол
Конте Бамбасе
1:3
79' Гол
Шлойзенер Фабиан
82' Желтая карточка
Йенсен Леон
2:3
83' Гол
Бансе Саша
85' Желтая карточка
Шлойзенер Фабиан
90' Желтая карточка
Михальски Дамян
90'+7
44
Нолль
Науэль
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
17
Гисельман
Нико
2
Аста
Симон
27
Иттер
Джанлука
36
Philipp
Mueller
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
11
Массимо
Роберто
7
Србени
Деннис
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
11
Зивзивадзе
Буду
Гройтер Фюрт
3-4-2-1
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Карлсруэ

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

24 матча

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

Б2
4:0
Б2
4:3
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
1:5
Б2
0:1
Б2
1:2
ТМК
1:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
1:1
Б2
1:4
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.58
1.58

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

39
39

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 4 (3) 0.31
Футкеу Ноэль 4 0.31
Хргота Бранимир 3 0.23
Србени Деннис 2 0.15
Массимо Роберто 2 0.15
Майерхёфер Марко 1 0.08
Иттер Джанлука 1 0.08
Юнг Гидеон 1 0.08
Михальски Дамян 1 0.08
Бансе Саша 1 0.08
Philipp Mueller 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Мустафа Сулиман 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 9 0.69
Ванитцек Марвин 4 0.31
Шлойзенер Фабиан 3 0.23
Йенсен Леон 3 0.23
Хунцикер Андрин 2 0.15
Франке Марсель 2 0.15
Гюнтер Лассе 1 0.08
Конте Бамбасе 1 0.08
Бурнич Дженис 1 0.08
Юнг Себастьян 0 0
Херольд Дэвид 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 5 0
Србени Деннис 5 0
Хргота Бранимир 3 0
Массимо Роберто 3 0
Гисельман Нико 2 0
Михальски Дамян 2 0
Футкеу Ноэль 2 0
Мотика Неманья 2 0
Бансе Саша 2 0
Грин Джулиан 1 0
Дитц Максимилиан 1 0
Александр Цорнигер 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 6 0
Йенсен Леон 5 0
Бурнич Дженис 4 0
Зивзивадзе Буду 3 0
Шлойзенер Фабиан 3 0
Хунцикер Андрин 3 0
Франке Марсель 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Байфус Марцель 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Хессер Робин 1 0
Гюнтер Лассе 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
7
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

12
12
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Карлсруэ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

17
19

Голы по времени матча

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
4
31%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
6%
5
45%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
31%
3
27%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
40%
1
9%
76-90

Забито

20
26
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
5%
1
4%
1-15
4
20%
6
23%
16-30
5
25%
5
19%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
4
20%
5
19%
76-90

Пропущено

26
22
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
7
32%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
8
31%
2
9%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
9
35%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2
Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Карлсруэ

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
2
1
6
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
4
3
2
4
2.5
2
5
2
4
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
8
5
3
10
2.5
5
8
2
11
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
3.
Ганновер 96
 13 7 1 5 17 - 12 22
4.
Эльвeрсберг
 13 6 4 3 24 - 14 22
5.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
6.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
7.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
8.
Дармштадт
 13 5 4 4 28 - 24 19
9.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
10.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
11.
Герта
 13 5 3 5 22 - 22 18
12.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
13.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
14.
Шальке 04
 12 3 3 6 21 - 24 12
15.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 12 2 1 9 5 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Шальке 04
 6 2 1 3 16 - 15 7
11.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
4.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
5.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
6.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
7.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
8.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ганновер 96
 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Србени Деннис получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Гройтер Фюрт 2:3 Карлсруэ онлайн

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