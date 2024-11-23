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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Герта
1:1
Первый тайм: 44'
Ульм 1846
0'
2' Желтая карточка
Marten Winkler
1:0
6' Гол
Маза Ибрагим
33' Желтая карточка
Майер Филипп
1:1
38' Гол
Телалович Семир

Ход матча

2'
Marten Winkler
 
6'
Маза Ибрагим
(Клеменс Паскаль)
1:0
32'
Дардаи Палко
Marten Winkler
 
33'
 
Майер Филипп
38'
1:1
Телалович Семир

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Ульм 1846
1.63
5.60
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5.80
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Все Коэффициенты
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
41
Клеменс
Паскаль
31
Дардаи
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
8
Сесса
Кевин
27
Кюизанс
Микаэль
22
Marten
Winkler
10
Маза
Ибрагим
39
Шерхант
Дерри
7
Нидерлехнер
Флориан
1
Тиде
Никлас
7
Алльгайер
Бастиан
4
Галь
Том
27
Кольбе
Никлас
19
Майер
Жонатан
16
Келлер
Аарон
26
Майер
Филипп
23
Брандт
Макс
20
Лаурин
Ульрих
33
Хигль
Феликс
29
Телалович
Семир
Герта
4-2-3-1
Ульм 1846
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 4 (1) 0.31
Маза Ибрагим 4 (1) 0.31
Нидерлехнер Флориан 4 0.31
Шерхант Дерри 2 0.15
Шулер Лука 2 0.15
Кенни Джонджо 1 0.08
Зефёйк Дейовайсио 1 0.08
Дардаи Палко 1 0.08
Превляк Смаил 1 (1) 0.08
Демме Диего 0 0
Сесса Кевин 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0
Клеменс Паскаль 0 0
Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 4 (2) 0.31
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.08
Штромпф Филипп 1 0.08
Рёш Ромарио 1 0.08
Телалович Семир 1 0.08
Краттенмахер Морис 1 0.08
Келлер Аарон 1 0.08
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 5 0
Дардаи Мартон 5 0
Клеменс Паскаль 4 0
Ляйстнер Тони 3 0
Маза Ибрагим 3 0
Кенни Джонджо 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Шулер Лука 2 0
Гехтер Линус 2 0
Шерхант Дерри 2 0
Филь Кристиан 1 0
Демме Диего 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Превляк Смаил 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Сесса Кевин 1 0
Карбовник Михал 1 0
Marten Winkler 1 0
Boris Lum 1 0
Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штромпф Филипп 5 1
Брандт Макс 3 1
Майер Филипп 4 0
Рёш Ромарио 4 0
Хесса Деннис 3 0
Ортаг Кристиан 2 0
Кольбе Никлас 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Рёзер Лукас 1 0
Штолль Леннарт 1 0
Хигль Феликс 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Лаурин Ульрих 1 0
Краттенмахер Морис 1 0
Томас Вёрле 1 0

Результаты матчей

Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Герта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Ульм 1846
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

12
3
Герта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Ульм 1846
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

14
4

Голы по времени матча

Забито

6
4
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
15%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
7
88%
76-90

Забито

19
10
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
2
11%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
5
26%
3
30%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Пропущено

21
13
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
14%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
8
38%
1
8%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
4
19%
2
15%
61-75
2
10%
7
54%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Герта 3:1 Герта - Кёльн 0:1 Герта - Хайденхайм 2:1 Карлсруэ - Герта 1:3
Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6
Ульм 1846
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Магдебург - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1
Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2

Результаты матчей

Герта
Ульм 1846

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Герта
Ульм 1846

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
2
10
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Ганновер 96
 0:0 13 7 2 4 16 - 10 23
3.
Фортуна
 0:0 13 6 4 3 18 - 13 22
4.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
5.
Эльвeрсберг
 0:0 13 5 5 3 22 - 14 20
6.
Карлсруэ
 0:1 13 5 5 3 23 - 21 20
7.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
8.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
9.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
10.
Герта
 1:1 13 5 3 5 21 - 21 18
11.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
12.
Дармштадт
 0:0 13 4 5 4 26 - 23 17
13.
Гройтер Фюрт
 1:0 13 4 4 5 19 - 23 16
14.
Шальке 04
 12 3 3 6 21 - 24 12
15.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Ульм 1846
 1:1 13 2 5 6 11 - 14 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 12 2 1 9 5 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:0 7 6 1 0 11 - 2 19
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 0:0 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Карлсруэ
 0:1 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 0:0 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Гройтер Фюрт
 1:0 7 2 2 3 7 - 13 8
11.
Шальке 04
 6 2 1 3 16 - 15 7
12.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
13.
Герта
 1:1 7 2 1 4 8 - 11 7
14.
Фортуна
 0:0 7 1 4 2 7 - 10 7
15.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
16.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
17.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
18.
Ульм 1846
 1:1 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 0:0 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 1:1 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
5.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
7.
Карлсруэ
 0:1 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Гройтер Фюрт
 1:0 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Дармштадт
 0:0 6 2 2 2 14 - 14 8
10.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 0:0 7 1 4 2 7 - 6 7
13.
Ульм 1846
 1:1 7 1 4 2 5 - 6 7
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ганновер 96
 0:0 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 8 (2)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 7 (4)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Г О О О О Л - Телалович Семир бьет в цель!
  • 33'
    Майер Филипп получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Мартен Винклер уходит с поля. Дардаи Палко выходит вместо него
  • 6'
    Клеменс Паскаль сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Маза Ибрагим бьет в цель!
  • 2'
    Мартен Винклер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Герта.
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Герта
Ничья
Ульм 1846
1.63
5.60
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5.80
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Герта
Ульм 1846
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