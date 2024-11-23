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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Герта
2:2
Конец матча
Ульм 1846
0'
2' Желтая карточка
Marten Winkler
1:0
6' Гол
Маза Ибрагим
33' Желтая карточка
Майер Филипп
1:1
38' Гол
Телалович Семир
2:1
52' Гол
Шерхант Дерри
55' Желтая карточка
Телалович Семир
2:2
59' Гол
Краттенмахер Морис
73' Желтая карточка
Брандт Макс
76' Желтая карточка
Дардаи Мартон
76' Желтая карточка
Рёзер Лукас
88' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
90' Желтая карточка
Кенни Джонджо
90' Желтая карточка
Краттенмахер Морис
90'+7
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
41
Клеменс
Паскаль
31
Дардаи
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
8
Сесса
Кевин
27
Кюизанс
Микаэль
22
Marten
Winkler
10
Маза
Ибрагим
39
Шерхант
Дерри
7
Нидерлехнер
Флориан
1
Тиде
Никлас
7
Алльгайер
Бастиан
4
Галь
Том
27
Кольбе
Никлас
19
Майер
Жонатан
16
Келлер
Аарон
26
Майер
Филипп
23
Брандт
Макс
20
Лаурин
Ульрих
33
Хигль
Феликс
29
Телалович
Семир
Герта
4-2-3-1
Ульм 1846
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 4 (1) 0.31
Маза Ибрагим 4 (1) 0.31
Нидерлехнер Флориан 4 0.31
Шерхант Дерри 3 0.23
Шулер Лука 2 0.15
Кенни Джонджо 1 0.08
Зефёйк Дейовайсио 1 0.08
Дардаи Палко 1 0.08
Превляк Смаил 1 (1) 0.08
Демме Диего 0 0
Сесса Кевин 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0
Клеменс Паскаль 0 0
Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 4 (2) 0.31
Телалович Семир 2 0.15
Краттенмахер Морис 2 0.15
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.08
Штромпф Филипп 1 0.08
Рёш Ромарио 1 0.08
Келлер Аарон 1 0.08
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0
Брандт Макс 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дардаи Мартон 6 0
Зефёйк Дейовайсио 5 0
Клеменс Паскаль 4 0
Ляйстнер Тони 3 0
Кенни Джонджо 3 0
Маза Ибрагим 3 0
Торстейнссон Йон 2 0
Шулер Лука 2 0
Гехтер Линус 2 0
Шерхант Дерри 2 0
Филь Кристиан 1 0
Демме Диего 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Превляк Смаил 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Сесса Кевин 1 0
Карбовник Михал 1 0
Marten Winkler 1 0
Boris Lum 1 0
Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штромпф Филипп 5 1
Брандт Макс 4 1
Майер Филипп 5 0
Рёш Ромарио 4 0
Хесса Деннис 3 0
Рёзер Лукас 2 0
Ортаг Кристиан 2 0
Кольбе Никлас 2 0
Краттенмахер Морис 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Штолль Леннарт 1 0
Хигль Феликс 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Телалович Семир 1 0
Лаурин Ульрих 1 0
Томас Вёрле 1 0

Результаты матчей

Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
3
Герта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Ульм 1846
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

12
3
Герта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Ульм 1846
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

16
6

Голы по времени матча

Забито

8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
15%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
15%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
7
88%
76-90

Забито

21
12
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
3
14%
1
8%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
1
5%
3
25%
31-45
6
29%
4
33%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Пропущено

23
15
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
13%
2
13%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
9
39%
1
7%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
2
9%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Герта 3:1 Герта - Кёльн 0:1 Герта - Хайденхайм 2:1 Карлсруэ - Герта 1:3
Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6
Ульм 1846
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Магдебург - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1
Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2

Результаты матчей

Герта
Ульм 1846

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Герта
Ульм 1846

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
5
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
3
10
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
3.
Ганновер 96
 13 7 1 5 17 - 12 22
4.
Эльвeрсберг
 13 6 4 3 24 - 14 22
5.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
6.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
7.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
8.
Дармштадт
 13 5 4 4 28 - 24 19
9.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
10.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
11.
Герта
 13 5 3 5 22 - 22 18
12.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
13.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
14.
Шальке 04
 12 3 3 6 21 - 24 12
15.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 12 2 1 9 5 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Шальке 04
 6 2 1 3 16 - 15 7
11.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
4.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
5.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
6.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
7.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
8.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ганновер 96
 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Брандт Макс сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Телалович Семир бьет в цель!
    • 33'
      Майер Филипп получил желтую карточку от судьи
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