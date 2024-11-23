Тур: 13. Стадион: Олимпиаштадион.
0'
2' Желтая карточкаMarten Winkler
1:0
6' ГолМаза Ибрагим
33' Желтая карточкаМайер Филипп
1:1
38' ГолТелалович Семир
2:1
52' ГолШерхант Дерри
55' Желтая карточкаТелалович Семир
2:2
59' ГолКраттенмахер Морис
73' Желтая карточкаБрандт Макс
76' Желтая карточкаДардаи Мартон
76' Желтая карточкаРёзер Лукас
88' Желтая карточкаНидерлехнер Флориан
90' Желтая карточкаКенни Джонджо
90' Желтая карточкаКраттенмахер Морис
90'+7
Ход матча
6'
1:0
33'
38'
1:1
52'
2:1
55'
59'
73'
76'
76'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
474 Количество передач 307
-
57 Владение мячом, % 43
10
Маза
Ибрагим
4
Галь
Том
16
Келлер
Аарон
26
Майер
Филипп
23
Брандт
Макс
33
Хигль
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
-
20 Дардаи ПалкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шулер ЛукаНападающий
-
43 Tim Goller
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Галь ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Келлер АаронЗащитник
-
26 Майер ФилиппПолузащитник
-
23 Брандт МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Хигль ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Рёш РомариоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Вёрле
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|4 (1)
|0.31
|Маза Ибрагим
|4 (1)
|0.31
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.31
|Шерхант Дерри
|3
|0.23
|Шулер Лука
|2
|0.15
|Кенни Джонджо
|1
|0.08
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0.08
|Дардаи Палко
|1
|0.08
|Превляк Смаил
|1 (1)
|0.08
|Демме Диего
|0
|0
|Сесса Кевин
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Гехтер Линус
|0
|0
|Клеменс Паскаль
|0
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|4 (2)
|0.31
|Телалович Семир
|2
|0.15
|Краттенмахер Морис
|2
|0.15
|Райхерт Йоханнес
|1 (1)
|0.08
|Штромпф Филипп
|1
|0.08
|Рёш Ромарио
|1
|0.08
|Келлер Аарон
|1
|0.08
|Хесса Деннис
|0
|0
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
|Брандт Макс
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дардаи Мартон
|6
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Ляйстнер Тони
|3
|0
|Кенни Джонджо
|3
|0
|Маза Ибрагим
|3
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Гехтер Линус
|2
|0
|Шерхант Дерри
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Marten Winkler
|1
|0
|Boris Lum
|1
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штромпф Филипп
|5
|1
|Брандт Макс
|4
|1
|Майер Филипп
|5
|0
|Рёш Ромарио
|4
|0
|Хесса Деннис
|3
|0
|Рёзер Лукас
|2
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Кольбе Никлас
|2
|0
|Краттенмахер Морис
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Штолль Леннарт
|1
|0
|Хигль Феликс
|1
|0
|Алльгайер Бастиан
|1
|0
|Телалович Семир
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
|Томас Вёрле
|1
|0
Результаты матчей
Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
3
Герта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Ульм 1846
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
12
3
Герта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Ульм 1846
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
16
6
Голы по времени матча
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
15%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
15%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
7
88%
76-90
Забито
21
12
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
3
14%
1
8%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
1
5%
3
25%
31-45
6
29%
4
33%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
2
17%
76-90
Пропущено
23
15
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
13%
2
13%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
9
39%
1
7%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
2
9%
7
47%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Герта 3:1 Герта - Кёльн 0:1 Герта - Хайденхайм 2:1 Карлсруэ - Герта 1:3
Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6
Ульм 1846
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Магдебург - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1
Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2
Результаты матчей
Герта
Ульм 1846
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Герта
Ульм 1846
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
76
310
310
211
112
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6