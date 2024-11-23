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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Фортуна
0:0
Первый тайм: 45'
Эльвeрсберг
0'
34' Желтая карточка
Хоффманн Андре

Ход матча

34'
Хоффманн Андре
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
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Фортуна
Ничья
Эльвeрсберг
2.04
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Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
19
Ийоха
Эммануэль
31
Зоботка
Марсель
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
22
Danny
Schmidt
21
Россманн
Тим
7
Пейчинович
Дженан
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
23
Сикингер
Карло
17
Frederik
Schmahl
7
Manuel
Feil
30
Дамар
Мухаммед
29
Tom
Zimmerschied
10
Асллани
Фисник
Фортуна
4-1-4-1
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна
Эльвeрсберг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
1:1
Б2
0:5

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
3

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
30

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 (2) 0.15
Ковнацки Давид 2 0.15
Нимиц Йона 2 0.15
Danny Schmidt 2 0.15
Россманн Тим 1 0.08
Ван Бредероде Мирон 1 0.08
Вермейж Винсент 1 (1) 0.08
Клаус Феликс 1 0.08
Ийоха Эммануэль 1 0.08
Хааг Джованни 1 0.08
Обердорф Тим 1 0.08
Пейчинович Дженан 1 0.08
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Аппелькамп Синта 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 7 0.54
Luca Pascal Schnellbacher 5 0.38
Дамар Мухаммед 3 0.23
Robin Fellhauer 2 0.15
Semih Sahin 2 (2) 0.15
Баум Элиас 1 0.08
Герезгихер Филимон 1 0.08
Frederik Schmahl 1 0.08
Maurice Neubauer 0 0
Paul Stock 0 0
Manuel Feil 0 0
Lukas Pinckert 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 6 0
Клаус Феликс 4 0
Циммерман Маттиас 3 0
Аппелькамп Синта 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Нимиц Йона 2 0
Хааг Джованни 0 1
Daniel Thioune 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Обердорф Тим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Semih Sahin 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Manuel Feil 2 0
Сикингер Карло 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Асллани Фисник 2 0
Nicolas Kristof 2 0
Дамар Мухаммед 2 0
Баум Элиас 2 0
Luca Pascal Schnellbacher 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Frederik Schmahl 1 0
Герезгихер Филимон 1 0

Результаты матчей

Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Эльвeрсберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3
Фортуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
14
Фортуна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Эльвeрсберг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
6
60%
2
13%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

17
22
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
2
12%
6
27%
46-60
2
12%
5
23%
61-75
8
47%
3
14%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
5
36%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фортуна - Падерборн 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Ян - Фортуна 0:3
Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ян - Эльвeрсберг 1:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2
Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3

Результаты матчей

Фортуна
Эльвeрсберг

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
5
1
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
6
6
2
10
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Ганновер 96
 0:0 13 7 2 4 16 - 10 23
3.
Фортуна
 0:0 13 6 4 3 18 - 13 22
4.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
5.
Эльвeрсберг
 0:0 13 5 5 3 22 - 14 20
6.
Карлсруэ
 0:1 13 5 5 3 23 - 21 20
7.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
8.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
9.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
10.
Герта
 1:1 13 5 3 5 21 - 21 18
11.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
12.
Дармштадт
 0:0 13 4 5 4 26 - 23 17
13.
Гройтер Фюрт
 1:0 13 4 4 5 19 - 23 16
14.
Шальке 04
 12 3 3 6 21 - 24 12
15.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Ульм 1846
 1:1 13 2 5 6 11 - 14 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 12 2 1 9 5 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:0 7 6 1 0 11 - 2 19
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 0:0 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Карлсруэ
 0:1 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 0:0 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Гройтер Фюрт
 1:0 7 2 2 3 7 - 13 8
11.
Шальке 04
 6 2 1 3 16 - 15 7
12.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
13.
Герта
 1:1 7 2 1 4 8 - 11 7
14.
Фортуна
 0:0 7 1 4 2 7 - 10 7
15.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
16.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
17.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
18.
Ульм 1846
 1:1 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 0:0 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 1:1 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
5.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
7.
Карлсруэ
 0:1 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Гройтер Фюрт
 1:0 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Дармштадт
 0:0 6 2 2 2 14 - 14 8
10.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 0:0 7 1 4 2 7 - 6 7
13.
Ульм 1846
 1:1 7 1 4 2 5 - 6 7
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ганновер 96
 0:0 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 8 (2)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 7 (4)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Хоффманн Андре получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Эльвeрсберг
2.04
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3.70
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3.65
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