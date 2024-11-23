Тур: 13. Стадион: Меркур-Арена.
0:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
34'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.05 Победит «Фортуна»
-
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
21
Россманн
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Россманн ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Шок ФлорианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
История личных встреч
Фортуна
Эльвeрсберг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
3
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
30
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2 (2)
|0.15
|Ковнацки Давид
|2
|0.15
|Нимиц Йона
|2
|0.15
|Danny Schmidt
|2
|0.15
|Россманн Тим
|1
|0.08
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.08
|Вермейж Винсент
|1 (1)
|0.08
|Клаус Феликс
|1
|0.08
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.08
|Хааг Джованни
|1
|0.08
|Обердорф Тим
|1
|0.08
|Пейчинович Дженан
|1
|0.08
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Аппелькамп Синта
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|7
|0.54
|Luca Pascal Schnellbacher
|5
|0.38
|Дамар Мухаммед
|3
|0.23
|Robin Fellhauer
|2
|0.15
|Semih Sahin
|2 (2)
|0.15
|Баум Элиас
|1
|0.08
|Герезгихер Филимон
|1
|0.08
|Frederik Schmahl
|1
|0.08
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Paul Stock
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Lukas Pinckert
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффманн Андре
|6
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|3
|0
|Аппелькамп Синта
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Хааг Джованни
|0
|1
|Daniel Thioune
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
|Danny Schmidt
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Semih Sahin
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Асллани Фисник
|2
|0
|Nicolas Kristof
|2
|0
|Дамар Мухаммед
|2
|0
|Баум Элиас
|2
|0
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Frederik Schmahl
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Эльвeрсберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Фортуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
10
14
Фортуна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Эльвeрсберг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
6
60%
2
13%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
17
22
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
2
12%
6
27%
46-60
2
12%
5
23%
61-75
8
47%
3
14%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
5
36%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фортуна - Падерборн 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Ян - Фортуна 0:3
Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ян - Эльвeрсберг 1:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2
Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3
Результаты матчей
Фортуна
Эльвeрсберг
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
75
66
210
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|6
|1
|22 - 16
|24
|2.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|16 - 10
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|18 - 13
|22
|4.
|13
|6
|3
|4
|25 - 20
|21
|5.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|22 - 14
|20
|6.
|0:1
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|26 - 17
|19
|8.
|12
|4
|6
|2
|20 - 17
|18
|9.
|13
|5
|3
|5
|26 - 23
|18
|10.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|21 - 21
|18
|11.
|12
|4
|5
|3
|20 - 18
|17
|12.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|13.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|14.
|12
|3
|3
|6
|21 - 24
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|16.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|11 - 14
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|12
|2
|1
|9
|5 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|1
|0
|11 - 2
|19
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|5.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|14 - 12
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|10.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|16 - 15
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|2 - 10
|7
|13.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|14.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|15.
|5
|1
|3
|1
|12 - 10
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|17.
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|18.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|3.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|7.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|14 - 14
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 6
|7
|13.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|18.
|6
|0
|0
|6
|3 - 22
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|8 (2)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|7 (4)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6