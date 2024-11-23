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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Фортуна
0:2
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
34' Желтая карточка
Хоффманн Андре
0:1
58' Гол
Асллани Фисник
0:2
65' Гол
Петков Лукас
74' Желтая карточка
Зоботка Марсель
79' Желтая карточка
Петков Лукас
90'+6

Ход матча

34'
Хоффманн Андре
 
46'
 
Петков Лукас
Manuel Feil
58'
0:1
Асллани Фисник
62'
Ковнацки Давид
Danny Schmidt
 
62'
Нимиц Йона
Клаус Феликс
 
65'
0:2
Петков Лукас
(Дамар Мухаммед)
74'
Зоботка Марсель
 
75'
 
Герезгихер Филимон
Tom Zimmerschied
79'
 
Петков Лукас
79'
Сиберт Джамиль
Хоффманн Андре
 
79'
Аппелькамп Синта
Ийоха Эммануэль
 
85'
 
Зикер Арне
Дамар Мухаммед
90'
Вермейж Винсент
Зоботка Марсель
 
90'
 
Luca Pascal Schnellbacher
Асллани Фисник

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 12 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 520 Количество передач 381
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
19
Ийоха
Эммануэль
31
Зоботка
Марсель
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
22
Danny
Schmidt
21
Россманн
Тим
7
Пейчинович
Дженан
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
23
Сикингер
Карло
17
Frederik
Schmahl
7
Manuel
Feil
30
Дамар
Мухаммед
29
Tom
Zimmerschied
10
Асллани
Фисник
Фортуна
4-1-4-1
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна
Эльвeрсберг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
1:1
Б2
0:5

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
3

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
30

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 (2) 0.15
Ковнацки Давид 2 0.15
Нимиц Йона 2 0.15
Danny Schmidt 2 0.15
Россманн Тим 1 0.08
Ван Бредероде Мирон 1 0.08
Вермейж Винсент 1 (1) 0.08
Клаус Феликс 1 0.08
Ийоха Эммануэль 1 0.08
Хааг Джованни 1 0.08
Обердорф Тим 1 0.08
Пейчинович Дженан 1 0.08
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Аппелькамп Синта 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 8 0.62
Luca Pascal Schnellbacher 5 0.38
Дамар Мухаммед 3 0.23
Robin Fellhauer 2 0.15
Semih Sahin 2 (2) 0.15
Баум Элиас 1 0.08
Герезгихер Филимон 1 0.08
Петков Лукас 1 0.08
Frederik Schmahl 1 0.08
Maurice Neubauer 0 0
Paul Stock 0 0
Manuel Feil 0 0
Lukas Pinckert 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 6 0
Клаус Феликс 4 0
Циммерман Маттиас 3 0
Аппелькамп Синта 3 0
Зоботка Марсель 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Нимиц Йона 2 0
Хааг Джованни 0 1
Daniel Thioune 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Обердорф Тим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Semih Sahin 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Manuel Feil 2 0
Сикингер Карло 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Асллани Фисник 2 0
Nicolas Kristof 2 0
Дамар Мухаммед 2 0
Баум Элиас 2 0
Luca Pascal Schnellbacher 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Петков Лукас 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Frederik Schmahl 1 0
Герезгихер Филимон 1 0

Результаты матчей

Фортуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Эльвeрсберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3
Фортуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
14
Фортуна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
6
60%
2
13%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

17
24
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
6%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
2
12%
7
29%
29%
46-60
2
12%
6
25%
61-75
8
47%
3
13%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
5
36%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фортуна - Падерборн 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Ян - Фортуна 0:3
Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ян - Эльвeрсберг 1:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2
Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3

Результаты матчей

Фортуна
Эльвeрсберг

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
2
1
6
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
1
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
7
6
2
11
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
3.
Ганновер 96
 13 7 1 5 17 - 12 22
4.
Эльвeрсберг
 13 6 4 3 24 - 14 22
5.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
6.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
7.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
8.
Дармштадт
 13 5 4 4 28 - 24 19
9.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
10.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
11.
Герта
 13 5 3 5 22 - 22 18
12.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
13.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
14.
Шальке 04
 12 3 3 6 21 - 24 12
15.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 12 2 1 9 5 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Шальке 04
 6 2 1 3 16 - 15 7
11.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
4.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
5.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
6.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
7.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
8.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ганновер 96
 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Хоффманн Андре получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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