Тур: 13. Стадион: Меркур-Арена.
0:2
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаХоффманн Андре
0:1
58' ГолАсллани Фисник
0:2
65' ГолПетков Лукас
74' Желтая карточкаЗоботка Марсель
79' Желтая карточкаПетков Лукас
90'+6
Ход матча
34'
58'
0:1
65'
0:2
74'
79'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
12 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
520 Количество передач 381
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
21
Россманн
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Россманн ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Шок ФлорианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
История личных встреч
Фортуна
Эльвeрсберг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
3
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
30
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2 (2)
|0.15
|Ковнацки Давид
|2
|0.15
|Нимиц Йона
|2
|0.15
|Danny Schmidt
|2
|0.15
|Россманн Тим
|1
|0.08
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.08
|Вермейж Винсент
|1 (1)
|0.08
|Клаус Феликс
|1
|0.08
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.08
|Хааг Джованни
|1
|0.08
|Обердорф Тим
|1
|0.08
|Пейчинович Дженан
|1
|0.08
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Аппелькамп Синта
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|8
|0.62
|Luca Pascal Schnellbacher
|5
|0.38
|Дамар Мухаммед
|3
|0.23
|Robin Fellhauer
|2
|0.15
|Semih Sahin
|2 (2)
|0.15
|Баум Элиас
|1
|0.08
|Герезгихер Филимон
|1
|0.08
|Петков Лукас
|1
|0.08
|Frederik Schmahl
|1
|0.08
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Paul Stock
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Lukas Pinckert
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффманн Андре
|6
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|3
|0
|Аппелькамп Синта
|3
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Хааг Джованни
|0
|1
|Daniel Thioune
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
|Danny Schmidt
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Semih Sahin
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Асллани Фисник
|2
|0
|Nicolas Kristof
|2
|0
|Дамар Мухаммед
|2
|0
|Баум Элиас
|2
|0
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Frederik Schmahl
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Эльвeрсберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Фортуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
10
14
Фортуна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
6
60%
2
13%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
17
24
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
6%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
2
12%
7
29%
29%
46-60
2
12%
6
25%
61-75
8
47%
3
13%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
5
36%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
3
19%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фортуна - Падерборн 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Ян - Фортуна 0:3
Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ян - Эльвeрсберг 1:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2
Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3
Результаты матчей
Фортуна
Эльвeрсберг
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
42
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
51
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
76
76
211
49
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6