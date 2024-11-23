В составе "Интера" произошла вынужденная замена. Вместо Франческо Ачерби, который получил мышечное повреждение, на поле вышел Стефан де Врей.

Из центра поля последовал безадресный заброс на левый угол штрафной площади "Вероны", Монтипо спокойно вышел из ворот и забрал мяч в руки.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Корреа!!! Де Врей разогнал атаку по правой половине поля, а затем выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Тюрам в касание сделал скидку на правый угол штрафной площади, Корреа на скорости подработал мяч и затем уверенно отправил мяч в сетку ворот мимо Монтипо.

Достаточно спокойно "Интер" открыл счёт в матче к середине первого тайма, но конечно же по такой игре миланскому клубу расслабляться нельзя.

Тюрам разогнал атаку по центру, а затем Маркус выполнил передачу на ход по правой половине поля Биссекка, Янн-Аурель передержал мяч, а затем нарушил правила против Давидовича.

"Верона" пока что никак не может начать на регулярной основе проводить осмысленные атаки, забросы к штрафной площади соперника также пока что более не получаются.

Барелла попытался обострить ситуацию на правом фланге, Данилюк теперь уже грамотно сыграл в подкате и спокойно выбил мяч в аут.

Барелла с правого фланга на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Вероны" не стали рисковать и спокойно выбили мяч в аут.

Дармиан из аута с правого фланга вбросил мяч в центр штрафной площади, Тюрам головой не смог пробить по воротам, но затем от линии вратарской под давлением соперника Корреа головой пробил по воротам, Монтипо в прыжке вытянул непростой мяч, далее отскок был в пользу хозяев поля.

Из центра поля последовала очень хорошая передача на ход Аугусто по левой половине поля от Бастони, Карлос убежал в штрафную площадь и сильно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Брадарич попытался придумать что-то интересное в атаке на левом фланге, но у углового флажка отлично в обороне отработал Барелла, который вместе с Биссекком вернул мяч своей команде.

Данилюк на левом фланге нарушил правила против Корреа. "Интер" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Сердар на правом фланге у бровки нарушил правила против Бареллы. Игроки "Интера" заработали довольно неплохой стандарт.

Аслани со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ачерби головой сделал скидку к левой штанге, где никого из партнёров по команде не оказалось, а Корреа на рывке к мячу уже не успевал.

8' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади на ход Тчатчуа, Джексон зацепился за мяч, а затем сделав смещение к ближнему углу вратарской сделал пас чуть назад к линии штрафной, Тенгстедт в касание сильно пробил в ближний угол ворот, каркас ворот спас "Интер" от пропущенного мяча.

7' Арруи со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Данилюк головой пробил по воротам, мяч полетел по центру, но Зоммер сыграл не очень уверенно и отбил его перед собой, защитники "Интера" успели подстраховать своего голкипера и разрядили обстановку.

6' Мхитарян на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Сердара. "Верона" заработала достаточно неплохой стандарт.

5' Тчатчуа совершил рывок по правому флангу, Бастони грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

4' Против Корреа были нарушены правила в центре поля. Игроки "Интера" достаточно быстро разыграли стандарт.

3' Аслани с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тюрам под давлением соперника не смог головой направить мяч в ближний угол ворот.

2' Тюрам получил передачу на ход по правому флангу от Биссекка, далее Маркус сделал передачу на ближний угол штрафной площади, Дармиан в свою очередь сделал прострел в центр штрафной, Маньяни не стал рисковать и выбил мяч на угловой.