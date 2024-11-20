  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Верона
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 35
Верона 0% (0)
X 2.9% (1)
Интер Милан 97.1% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Интер Милан
8.00
Реклама, betcity.ru
5.40
Реклама, betcity.ru
8.30
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Верона
Интер Милан

История личных встреч

Верона
Интер Милан

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:1
СA
0:6
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
4:2
К
2:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.6

Среднее время на гол

81
150

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

2
2.78

Среднее время на гол

45
32

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.58
1.63

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

57
55

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенгстедт Каспер 4 (1) 0.33
Москера Даниэль 3 0.25
Лазович Дарко 1 (1) 0.08
Кастанос Григорис 1 0.08
Тчатчуа Джексон 1 0.08
Ливраменто Дейлон 1 0.08
Сердар Суат 1 0.08
Маньяни Джанджакомо 1 0.08
Арруи Абду 1 0.08
Сарр Амин 1 0.08
Ламбурд Матис 1 0.08
Дуда Ондрей 0 0
Белахяне Реда 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 7 0.58
Мартинес Лаутаро 5 0.42
Фраттези Давиде 3 0.25
Дюмфрис Дензел 2 0.17
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.17
Зелиньски Пётр 2 (2) 0.17
Дармиан Маттео 1 0.08
Димарко Федерико 1 0.08
Барелла Николо 1 0.08
Мхитарян Генрих 1 0.08
Бастони Алессандро 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчатчуа Джексон 4 1
Белахяне Реда 4 1
Дуда Ондрей 5 0
Суслов Томаш 3 1
Коппола Диего 4 0
Давидович Павел 1 1
Ливраменто Дейлон 1 1
Сердар Суат 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Занетти Паоло 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Арруи Абду 1 0
Москера Даниэль 1 0
Даниэле Гиларди 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 4 0
Павар Бенжамен 3 0
Дюмфрис Дензел 3 0
Мхитарян Генрих 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Дармиан Маттео 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Димарко Федерико 1 0
Барелла Николо 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Биссекк Янн-Аурель 1 0

Результаты матчей

Верона
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Интер Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
3
Верона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Интер Милан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

2
14
Верона
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Интер Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
3
60%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
5
33%
2
20%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Забито

16
25
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
4
25%
4
16%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
3
19%
7
28%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
4
25%
3
12%
76-90

Пропущено

28
15
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
8
29%
2
13%
1-15
4
14%
4
27%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
5
18%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фиорентина - Верона 3:1 Верона - Рома 3:2 Лечче - Верона 1:0 Аталанта - Верона 6:1
Верона - Монца 0:3 Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Наполи 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0 Интер Милан - Венеция 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3
Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0

Результаты матчей

Верона
Интер Милан

Точный счет

0:3
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Верона
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
3
2
4
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
7
5
2
10
2.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
2.
Аталанта
 Заявка 12 8 1 3 31 - 15 25
3.
Фиорентина
 Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
4.
Интер Милан
 Заявка 12 7 4 1 26 - 14 25
5.
Лацио
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
6.
Ювентус
 Заявка 12 6 6 0 21 - 7 24
7.
Милан
 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
12.
Рома
 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13.
Парма
 Заявка 12 2 6 4 16 - 18 12
14.
Верона
 Заявка 12 4 0 8 17 - 27 12
15.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
16.
Кальяри
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
17.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 12 1 5 6 10 - 15 8
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
15.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
3.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5.
Болонья
 Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
15.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 14 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.38. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.38 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 35
    Верона 0% (0)
    X 2.9% (1)
    Интер Милан 97.1% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Интер Милан
    8.00
    Реклама, betcity.ru
    5.40
    Реклама, betcity.ru
    8.30
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Верона - Интер Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Верона - Интер Милан

    Исход игры
    Верона
    0% (0)
    Ничья
    2.9% (1)
    Интер Милан
    97.1% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.76% (21)
    Меньше
    38.24% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    61.76% (21)
    Нет
    38.24% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    48.6% (17)
    0:1 Интер Милан
    22.9% (8)
    0:2 Интер Милан
    14.3% (5)
    1:3 Интер Милан
    8.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Верона
    Интер Милан
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный