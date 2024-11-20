Тур: 13. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди.
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Главный тренер: Дзанетти Паоло
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Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Верона
Интер Милан
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.6
Среднее время на гол
81
150
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
2
2.78
Среднее время на гол
45
32
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
1.58
1.63
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
57
55
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тенгстедт Каспер
|4 (1)
|0.33
|Москера Даниэль
|3
|0.25
|Лазович Дарко
|1 (1)
|0.08
|Кастанос Григорис
|1
|0.08
|Тчатчуа Джексон
|1
|0.08
|Ливраменто Дейлон
|1
|0.08
|Сердар Суат
|1
|0.08
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.08
|Арруи Абду
|1
|0.08
|Сарр Амин
|1
|0.08
|Ламбурд Матис
|1
|0.08
|Дуда Ондрей
|0
|0
|Белахяне Реда
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|7
|0.58
|Мартинес Лаутаро
|5
|0.42
|Фраттези Давиде
|3
|0.25
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.17
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.17
|Зелиньски Пётр
|2 (2)
|0.17
|Дармиан Маттео
|1
|0.08
|Димарко Федерико
|1
|0.08
|Барелла Николо
|1
|0.08
|Мхитарян Генрих
|1
|0.08
|Бастони Алессандро
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Тареми Мехди
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчатчуа Джексон
|4
|1
|Белахяне Реда
|4
|1
|Дуда Ондрей
|5
|0
|Суслов Томаш
|3
|1
|Коппола Диего
|4
|0
|Давидович Павел
|1
|1
|Ливраменто Дейлон
|1
|1
|Сердар Суат
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Занетти Паоло
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Арруи Абду
|1
|0
|Москера Даниэль
|1
|0
|Даниэле Гиларди
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Павар Бенжамен
|3
|0
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0
Результаты матчей
Верона
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Интер Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
3
Верона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Интер Милан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
2
14
Верона
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Интер Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
3
60%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
5
33%
2
20%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Забито
16
25
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
4
25%
4
16%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
3
19%
7
28%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
4
25%
3
12%
76-90
Пропущено
28
15
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
8
29%
2
13%
1-15
4
14%
4
27%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
5
18%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фиорентина - Верона 3:1 Верона - Рома 3:2 Лечче - Верона 1:0 Аталанта - Верона 6:1
Верона - Монца 0:3 Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Наполи 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0 Интер Милан - Венеция 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3
Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0
Результаты матчей
Верона
Интер Милан
Точный счет
0:3
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Верона
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
43
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
75
210
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|31 - 15
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 14
|25
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|6.
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|21 - 7
|24
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 27
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 15
|8
|20.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогнозы на матч Верона - Интер Милан
Исход игры
Верона
0% (0)
Ничья
2.9% (1)
Интер Милан
97.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (21)
Меньше
38.24% (13)
Обе команды забьют
Да
61.76% (21)
Нет
38.24% (13)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
48.6% (17)
0:1 Интер Милан
22.9% (8)
0:2 Интер Милан
14.3% (5)
1:3 Интер Милан
8.6% (3)
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