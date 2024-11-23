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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Милан
0:0
Первый тайм: 32'
Ювентус
0'
26' Желтая карточка
Леау Рафаэл
27' Желтая карточка
Гатти Федерико

Ход матча

26'
Леау Рафаэл
 
27'
 
Гатти Федерико

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 130
Милан 40.8% (53)
X 44.6% (58)
Ювентус 14.6% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Милан
Ничья
Ювентус
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16
Меньян
Майк
22
Эмерсон
Жуниор
46
Габбия
Маттео
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
14
Рейндерс
Тиджани
80
Муса
Юнус
8
Лофтус-Чик
Рубен
10
Леау
Рафаэл
7
Мората
Альваро
29
Ди
Грегорио
Микеле
37
Савона
Николо
15
Калюлю
Пьер
4
Гатти
Федерико
27
Камбьясо
Андреа
5
Локателли
Мануэль
19
Тюрам
Кефрен
7
Консейсау
Франсишку
16
Маккенни
Уэстон
10
Йылдыз
Кенан
8
Копмейнерс
Тëн
Милан
4-2-3-1
Ювентус
4-2-3-1

История личных встреч

Милан
Ювентус

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
75%
11 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 27 побед

54 матча

27.8%
16.7%
55.5%
15 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

20.4%
57.4%
22.2%
11 побед 31 ничья 12 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
12 побед 15 ничьих 27 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:1
ТМК
2:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:2
К
0:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:1
С
1:0
СA
0:2
К
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:1
С
1:1
СA
1:0
К
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:2
0:0
СA
1:0
К
2:1
СA
1:0
СБ
2:3
1:0
К
2:2
СA
1:1
К
1:2
СA
2:0
ТМС
2:1
СA
0:1
СA
1:2
ТМС
4:5
ТМС
1:1
СA
3:0
СA
0:3
ТМС
1:1
ТМС
2:0
СA
1:1
СA
4:2
ТМС
4:1
СA
3:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.19
0.96

Среднее время на гол

75
93

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.59
1.3

Среднее время на гол

56
69

Всего голов

75
61

Голов в среднем за матч

1.39
1.13

Тотал матчей

2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
37
Больше 69%
Меньше 31%
17
24
Больше 44%
Меньше 56%
30
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

64
79

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 5 (1) 0.42
Леау Рафаэл 3 0.25
Эрнандес Тео 2 0.17
Абрахам Тэмми 2 (1) 0.17
Мората Альваро 2 0.17
Рейндерс Тиджани 1 0.08
Фофана Юссуф 1 0.08
Габбия Маттео 1 0.08
Окафор Ноа 1 0.08
Чуквуэзе Саму 1 0.08
Павлович Страхинья 1 0.08
Муса Юнус 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (3) 0.46
Веа Тимоти 4 0.31
Йылдыз Кенан 3 0.23
Савона Николо 2 0.15
Консейсау Франсишку 1 0.08
Маккенни Уэстон 1 0.08
Мбангула Самюэль 1 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.08
Копмейнерс Тëн 0 0
Тюрам Кефрен 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 3 0
Фофана Юссуф 3 0
Эрнандес Тео 1 1
Рейндерс Тиджани 1 1
Эмерсон Жуниор 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Бартезаги Давиде 0 1
Меньян Майк 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Паулу Фонсека 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Бремер Глейсон 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Савона Николо 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Данило Луис 1 0
Влахович Душан 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Гатти Федерико 1 0

Результаты матчей

Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ювентус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
8
Милан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Ювентус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

11
11
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
3
27%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
3
30%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90

Забито

21
19
14 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
5
24%
1
5%
1-15
4
19%
5
26%
16-30
5
24%
4
21%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
3
14%
4
21%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальяри - Милан 3:3 Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2
Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1
Ювентус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ювентус - Торино 2:0 Лилль - Ювентус 1:1 Удинезе - Ювентус 0:2 Ювентус - Парма 2:2
Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0

Результаты матчей

Милан
Ювентус

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Милан
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
2
1.5
3
4
2
3
2.5
1
6
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
1
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
6
5
1.5
7
5
3
8
2.5
4
8
1
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
2.
Наполи
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Аталанта
 Заявка 12 8 1 3 31 - 15 25
4.
Фиорентина
 Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5.
Лацио
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
6.
Ювентус
 0:0 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 0:0 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
12.
Рома
 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13.
Парма
 Заявка 12 2 6 4 16 - 18 12
14.
Верона
 Заявка 13 4 0 9 17 - 32 12
15.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
16.
Кальяри
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
17.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 12 1 5 6 10 - 15 8
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 0:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
15.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5.
Болонья
 Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
15.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 8 (1)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Мусе по центру, Ди Грегорио вышел за пределы штрафной площади и спокойно выбил мяч к центру поля. 
  • Судья
    32'
    Эмерсон при развитии атаки по правому флангу в борьбе с Камбьясо оказался на газоне, Даниэле Киффи показал, что будет аут в пользу "Ювентуса". 
  • Фол, нарушение
    31'
    Копмейнерс перестарался в борьбе за мяч на правой половине поля у штрафной площади "Милана", правила были нарушены против Тео. 
  • Желтая карточка
    30'
    Центральный защитник "Ювентуса" Федерико Гатти теперь уже получил жёлтую карточку за срыв атаки. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Гатти в центре поля нарушил правила против Мораты. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Желтая карточка
    28'
    Сам форвард "Милана" Рафаэл Леау договорился и в итоге получил жёлтую карточку от Даниэле Киффи за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Консейсау на левом фланге вновь огрел по ногам Леау. Пока что Даниэле Киффи не хочет показывать жёлтую карточку игроку "Ювентуса". 
  • Травма, повреждение
    26'
    Йылдыз по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но Кенан быстро показал, что он готов играть дальше. 
  • 25'
    Йылдыз совершил очередной рывок по левому флангу, но на этот раз при входе в штрафную площадь турецкий игрок под давлением Эмерсона упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 24'
    Мората при развитии атаки по центру выполнил слишком сильный заброс в центр штрафной площади на ход Рейндерсу, вновь Ди Грегорио при игре на выходе спокойно перехватил мяч. 
  • Опасный момент
    23'
    Тюрам разогнал атаку по центру, а затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Эмерсон не смог перехватить мяч, Йылдыз в итоге зацепился за него, следом Кенан обыграл Эмерсона при смещении к центру и от линии штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 22'
    Консейсау при развитии атаки по правому флангу далековато отпустил от себя мяч и в итоге сразу же потерял его под давлением Тео. 
  • 21'
    Мората из центра поля выполнил заброс на ход Леау на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, в итоге Ди Грегорио спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 20'
    Очень плохо открываются футболисты "Милана" при развитии атак, Меньян даже не может далеко выбивать мячи, все зоны перекрыты. 
  • 19'
    Йылдыз совершил рывок по левому флангу, а затем от лицевой линии поля под давлением соперника выполнил прострел во вратарскую, теперь уже и Меньян при игре на выходе без особого труда перехватил мяч. 
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    • 18'
      Очень уверенно "Ювентус" сегодня смотрится на выезде, пока что "Милан" ведёт себя так, словно это команда Пауло Фонсеки в гостях. 
    • 17'
      Муса получил передачу на ход к угловому флажку от Эмерсона при развитии атаки по правому флангу, Юнус выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ди Грегорио грамотно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки. 
    • 16'
      Меньян от линии штрафной площади не очень удачно выбил мяч в центр поля к бровке на Эмерсона, мяч полетел высоковато и в итоге ушёл в аут. 
    • 15'
      Гатти с приличной дистанции пробил по воротам, мяч полетел плотно, но точно по центру, Меньян поймал его без особого труда. 
    • 14'
      "Ювентус" постепенно начинает даже больше времени работать с мячом, "Милану" пора бы просыпаться. 
    • 13'
      Рейндерс из центра поля выполнил далеко не самую передачу на ход Леау по левой половине поля, мяч в итоге ушёл в аут. 
    • 12'
      В довольно среднем темпе продолжат работать команды по большей части, что в итоге и позволяет "Ювентусу" неплохо чувствовать себя на "Сан-Сиро". 
    • Фол, нарушение
      11'
      Йылдыз на этот раз перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана", правила были нарушены против Эмерсона. 
    • Опасный момент
      10'
      Йылдыз при развитии атаки по левой половине поля выполнил хорошую передачу на ближний угол штрафной площади, Копмейнерс зацепился за мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Эмерсон в центре поля нарушил правила против Йылдыза. Игроки "Ювентуса" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 8'
      Камбьясо совершил рывок по левому флангу, а затем Андреа выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Консейсау в касание пробил по воротам, мяч попал в Тео и отскочил на правую половину поля. 
    • Судья
      7'
      Маккенни при попытке разогнать атаку по правому флангу оказался на газоне в борьбе с соперником, Даниэле Киффи показал, что нужно играть дальше. 
    • 6'
      Рейндерс со стандарта выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Консейсау на левом фланге нарушил правила против Леау. "Милан" теперь уже заработал более-менее неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Локателли в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Рейндерса. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Судья
      3'
      Габбия из глубины поля выполнил заброс на ход Морате по правой половине поля, Альваро в борьбе с Гатти оказался на газоне, Даниэле Киффи показал, что всё было в рамках правил. 
    • 2'
      Достаточно спокойно начинается наша игра, "Милан" забрал мяч под свой контроль, а "Ювентус" в прессинг идти не собирается. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и битва на "Сан-Сиро" началась. Сегодня у "Ювентуса" вновь имеются проблемы с составом, которые особенно сильно могут сказаться во втором тайме из-за слабой скамейки запасных, но всё же зацепиться за очки в Милане команде Тьяго Мотты вполне по силам. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Милан
    40.5% (53)
    Ничья
    45% (59)
    Ювентус
    14.5% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.95% (49)
    Меньше
    55.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    86.24% (94)
    Нет
    13.76% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (45)
    2:1 Милан
    23.7% (31)
    1:0 Милан
    6.9% (9)
    1:2 Ювентус
    6.9% (9)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    3:2 Милан
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    0:1 Ювентус
    1.5% (2)
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