Консейсау на левом фланге вновь огрел по ногам Леау. Пока что Даниэле Киффи не хочет показывать жёлтую карточку игроку "Ювентуса".

Сам форвард "Милана" Рафаэл Леау договорился и в итоге получил жёлтую карточку от Даниэле Киффи за неспортивное поведение.

Гатти в центре поля нарушил правила против Мораты. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Центральный защитник "Ювентуса" Федерико Гатти теперь уже получил жёлтую карточку за срыв атаки.

Копмейнерс перестарался в борьбе за мяч на правой половине поля у штрафной площади "Милана", правила были нарушены против Тео.

Эмерсон при развитии атаки по правому флангу в борьбе с Камбьясо оказался на газоне, Даниэле Киффи показал, что будет аут в пользу "Ювентуса".

Из глубины поля последовал заброс на ход Мусе по центру, Ди Грегорио вышел за пределы штрафной площади и спокойно выбил мяч к центру поля.

26' Йылдыз по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но Кенан быстро показал, что он готов играть дальше.

25' Йылдыз совершил очередной рывок по левому флангу, но на этот раз при входе в штрафную площадь турецкий игрок под давлением Эмерсона упустил мяч за лицевую линию поля.

24' Мората при развитии атаки по центру выполнил слишком сильный заброс в центр штрафной площади на ход Рейндерсу, вновь Ди Грегорио при игре на выходе спокойно перехватил мяч.

23' Тюрам разогнал атаку по центру, а затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Эмерсон не смог перехватить мяч, Йылдыз в итоге зацепился за него, следом Кенан обыграл Эмерсона при смещении к центру и от линии штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

22' Консейсау при развитии атаки по правому флангу далековато отпустил от себя мяч и в итоге сразу же потерял его под давлением Тео.

21' Мората из центра поля выполнил заброс на ход Леау на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, в итоге Ди Грегорио спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

20' Очень плохо открываются футболисты "Милана" при развитии атак, Меньян даже не может далеко выбивать мячи, все зоны перекрыты.