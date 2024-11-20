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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Милан
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 41
Милан 36.6% (15)
X 46.3% (19)
Ювентус 17.1% (7)
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Милан
Ювентус

История личных встреч

Милан
Ювентус

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
75%
11 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 27 побед

54 матча

27.8%
16.7%
55.5%
15 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

20.4%
57.4%
22.2%
11 побед 31 ничья 12 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
12 побед 15 ничьих 27 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:1
ТМК
2:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:2
К
0:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:1
С
1:0
СA
0:2
К
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:1
С
1:1
СA
1:0
К
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:2
0:0
СA
1:0
К
2:1
СA
1:0
СБ
2:3
1:0
К
2:2
СA
1:1
К
1:2
СA
2:0
ТМС
2:1
СA
0:1
СA
1:2
ТМС
4:5
ТМС
1:1
СA
3:0
СA
0:3
ТМС
1:1
ТМС
2:0
СA
1:1
СA
4:2
ТМС
4:1
СA
3:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.19
0.96

Среднее время на гол

75
93

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.59
1.3

Среднее время на гол

56
69

Всего голов

75
61

Голов в среднем за матч

1.39
1.13

Тотал матчей

2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
37
Больше 69%
Меньше 31%
17
24
Больше 44%
Меньше 56%
30
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

64
79

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 5 (1) 0.45
Леау Рафаэл 3 0.27
Эрнандес Тео 2 0.18
Абрахам Тэмми 2 (1) 0.18
Мората Альваро 2 0.18
Рейндерс Тиджани 1 0.09
Фофана Юссуф 1 0.09
Габбия Маттео 1 0.09
Окафор Ноа 1 0.09
Чуквуэзе Саму 1 0.09
Павлович Страхинья 1 0.09
Муса Юнус 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (3) 0.5
Веа Тимоти 4 0.33
Йылдыз Кенан 3 0.25
Савона Николо 2 0.17
Консейсау Франсишку 1 0.08
Маккенни Уэстон 1 0.08
Мбангула Самюэль 1 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.08
Копмейнерс Тëн 0 0
Тюрам Кефрен 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 3 0
Фофана Юссуф 3 0
Эрнандес Тео 1 1
Рейндерс Тиджани 1 1
Эмерсон Жуниор 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Бартезаги Давиде 0 1
Меньян Майк 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Паулу Фонсека 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Бремер Глейсон 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Савона Николо 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Данило Луис 1 0
Влахович Душан 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Гатти Федерико 1 0

Результаты матчей

Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ювентус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
8
Милан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Ювентус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

11
11
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
3
27%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
3
30%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90

Забито

21
19
14 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
5
24%
1
5%
1-15
4
19%
5
26%
16-30
5
24%
4
21%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
3
14%
4
21%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальяри - Милан 3:3 Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2
Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1
Ювентус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ювентус - Торино 2:0 Лилль - Ювентус 1:1 Удинезе - Ювентус 0:2 Ювентус - Парма 2:2
Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0

Результаты матчей

Милан
Ювентус

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Милан
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
2
1.5
3
4
2
3
2.5
1
6
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
1
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
6
5
1.5
7
5
3
8
2.5
4
8
1
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
2.
Аталанта
 Заявка 12 8 1 3 31 - 15 25
3.
Фиорентина
 Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
4.
Интер Милан
 Заявка 12 7 4 1 26 - 14 25
5.
Лацио
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
6.
Ювентус
 Заявка 12 6 6 0 21 - 7 24
7.
Милан
 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
12.
Рома
 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13.
Парма
 Заявка 12 2 6 4 16 - 18 12
14.
Верона
 Заявка 12 4 0 8 17 - 27 12
15.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
16.
Кальяри
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
17.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 12 1 5 6 10 - 15 8
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
15.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
3.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5.
Болонья
 Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
15.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2024, осталось 2 дня 11 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 41
    Милан 36.6% (15)
    X 46.3% (19)
    Ювентус 17.1% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Ювентус
    3.35
    3.65
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    3.70
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    Прогнозы на матч Милан - Ювентус

    Исход игры
    Милан
    36.6% (15)
    Ничья
    46.3% (19)
    Ювентус
    17.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.13% (17)
    Меньше
    46.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    90.63% (29)
    Нет
    9.38% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.3% (12)
    2:1 Милан
    24.4% (10)
    2:2 Ничья
    9.8% (4)
    1:2 Ювентус
    4.9% (2)
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