Тур: 13. Стадион: Сан-Сиро.
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Главный тренер: Фонсека Паулу
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Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
История личных встреч
Милан
Ювентус
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
75%
11 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед
34 матча
11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 27 побед
54 матча
27.8%
16.7%
55.5%
15 побед 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
20.4%
57.4%
22.2%
11 побед 31 ничья 12 побед
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
12 побед 15 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.19
0.96
Среднее время на гол
75
93
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.59
1.3
Среднее время на гол
56
69
Всего голов
75
61
Голов в среднем за матч
1.39
1.13
Тотал матчей
2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
37
Больше 69%
Меньше 31%
17
24
Больше 44%
Меньше 56%
30
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
64
79
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|5 (1)
|0.45
|Леау Рафаэл
|3
|0.27
|Эрнандес Тео
|2
|0.18
|Абрахам Тэмми
|2 (1)
|0.18
|Мората Альваро
|2
|0.18
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.09
|Фофана Юссуф
|1
|0.09
|Габбия Маттео
|1
|0.09
|Окафор Ноа
|1
|0.09
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.09
|Павлович Страхинья
|1
|0.09
|Муса Юнус
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (3)
|0.5
|Веа Тимоти
|4
|0.33
|Йылдыз Кенан
|3
|0.25
|Савона Николо
|2
|0.17
|Консейсау Франсишку
|1
|0.08
|Маккенни Уэстон
|1
|0.08
|Мбангула Самюэль
|1
|0.08
|Камбьясо Андреа
|1
|0.08
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мората Альваро
|3
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Эрнандес Тео
|1
|1
|Рейндерс Тиджани
|1
|1
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Бартезаги Давиде
|0
|1
|Меньян Майк
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|2
|1
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Савона Николо
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
Результаты матчей
Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ювентус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
8
Милан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Ювентус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
11
11
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
3
27%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
3
30%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90
Забито
21
19
14 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
5
24%
1
5%
1-15
4
19%
5
26%
16-30
5
24%
4
21%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
3
14%
4
21%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальяри - Милан 3:3 Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2
Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1
Ювентус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ювентус - Торино 2:0 Лилль - Ювентус 1:1 Удинезе - Ювентус 0:2 Ювентус - Парма 2:2
Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0
Результаты матчей
Милан
Ювентус
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Милан
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
52
32
34
23
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
65
75
38
48
110
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|31 - 15
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 14
|25
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|6.
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|21 - 7
|24
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 27
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 15
|8
|20.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогнозы на матч Милан - Ювентус
Исход игры
Милан
36.6% (15)
Ничья
46.3% (19)
Ювентус
17.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (17)
Меньше
46.88% (15)
Обе команды забьют
Да
90.63% (29)
Нет
9.38% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.3% (12)
2:1 Милан
24.4% (10)
2:2 Ничья
9.8% (4)
1:2 Ювентус
4.9% (2)
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