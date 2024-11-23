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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Гамбург
2:0
Первый тайм: 44'
Шальке 04
0'
10' Желтая карточка
Каттербах Ноа
12' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
1:0
29' Гол
Рихтер Марко
2:0
30' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд

Ход матча

10'
Каттербах Ноа
 
12'
 
Зегуйн Пауль
29'
Рихтер Марко
1:0
30'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Шальке 04
1.76
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5.10
5.00
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Все Коэффициенты
1
Фернандеш
Даниэль
8
Эльфадли
Даниэль
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
2
Микельбрансис
Вильям
33
Каттербах
Ноа
6
Пореба
Лукаш
23
Мефферт
Йонас
20
Рихтер
Марко
27
Зельке
Дейви
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
28
Хикерен
Джастин
31
Taylan
Bulut
6
Шалленберг
Рон
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
37
Max
Grueger
7
Зегуйн
Пауль
9
Силла
Мусса
14
Бахманн
Яник
8
Юнес
Амин
19
Караман
Кенан
Гамбург
3-4-1-2
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

Гамбург
Шальке 04

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

28 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Б2
0:2
Б2
5:3
Б2
1:1
Б2
1:3
ТМК
0:4
Б
3:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:3
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:1
ТМС
2:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.57
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.71
1.64

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

46
44

Голов в среднем за матч

1.64
1.57

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 7 (1) 0.54
Кёнигсдёрффер Рансфорд 6 0.46
Зельке Дейви 6 0.46
Жан-Люк Домпе 3 0.23
Эльфадли Даниэль 2 0.15
Каттербах Ноа 1 0.08
Рихтер Марко 1 0.08
Хайер Моритц 1 0.08
Пореба Лукаш 1 0.08
Мухайм Миро 0 0
Карабец Адам 0 0
Fabio Balde 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Ферай Иммануэль 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силла Мусса 7 0.54
Караман Кенан 6 (1) 0.46
Мор Тобиас 3 0.23
Зегуйн Пауль 1 0.08
Шалленберг Рон 1 0.08
Сиссе Ибраима II 1 0.08
Taylan Bulut 1 0.08
Max Grueger 1 0.08
Айдин Мехмет 0 0
Калаш Томаш 0 0
Юнес Амин 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Хикерен Джастин 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 4 2
Стеффен Баумгарт 3 0
Зельке Дейви 3 0
Хефти Сильван 3 0
Мухайм Миро 3 0
Мефферт Йонас 1 1
Рейс Людовит 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Карабец Адам 2 0
Fabio Balde 2 0
Хайер Моритц 1 0
Сахити Эмир 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караман Кенан 5 0
Мор Тобиас 4 0
Шалленберг Рон 2 1
Санчес Филип 2 1
Каминьски Марцин 3 0
Зегуйн Пауль 3 0
Бахманн Яник 2 0
Донкор Антон 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Max Grueger 2 0
Герертс Карел 1 0
Калаш Томаш 1 0
Юнес Амин 1 0
Ласм Бриан 1 0
Силла Мусса 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0
Taylan Bulut 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Шальке 04
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
3
Гамбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Шальке 04
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

7
9
Гамбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Шальке 04
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

16
5
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
6
38%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
3
19%
1
20%
76-90

Пропущено

6
9
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
50%
3
33%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
3
30%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
4
25%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
4
36%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Забито

26
21
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
9
35%
3
14%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
4
15%
5
24%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
3
12%
4
19%
61-75
7
27%
5
24%
76-90

Пропущено

17
24
3 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
18%
7
29%
29%
31-45
7
41%
5
21%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гамбург - Твенте 2:4 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1 Гамбург - Нюрнберг 1:1 Фрайбург - Гамбург 2:1
Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2
Шальке 04
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Ян 2:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Аугсбург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4
Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2

Результаты матчей

Гамбург
Шальке 04

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
1
3
3
2.5
3
3
2
4
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
4
1.5
7
5
4
8
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
3.
Ганновер 96
 13 7 1 5 17 - 12 22
4.
Гамбург
 2:0 13 6 4 3 28 - 17 22
5.
Эльвeрсберг
 13 6 4 3 24 - 14 22
6.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
7.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
8.
Дармштадт
 13 5 4 4 28 - 24 19
9.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
10.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
11.
Герта
 13 5 3 5 22 - 22 18
12.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
13.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
14.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Шальке 04
 0:2 13 3 3 7 21 - 26 12
16.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 12 2 1 9 5 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Гамбург
 2:0 7 4 3 0 18 - 6 15
3.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
4.
Эльвeрсберг
 6 4 1 1 15 - 8 13
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Шальке 04
 0:2 6 2 1 3 16 - 15 7
11.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
4.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
5.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
6.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
7.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
8.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 2:0 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Шальке 04
 0:2 7 1 2 4 5 - 11 5
16.
Ганновер 96
 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Г О О О О Л - Кёнигсдёрффер Рансфорд бьет в цель!
  • 29'
    Г О О О О Л - Рихтер Марко бьет в цель!
  • 12'
    Зегуйн Пауль получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Каттербах Ноа получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Гамбург.
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Гамбург
Ничья
Шальке 04
1.76
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5.10
5.00
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Гамбург
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